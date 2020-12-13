Как зарождался индивидуальный спутниковый прием

Инженер и специалист по обслуживанию ТВ-оборудования с многолетним стажем Юрий Колесников вспоминает, как в России появились доступные комплекты для приема спутникового телевидения, говорит об особенностях ресиверов того времени, начале работы первого платного оператора спутникового ТВ и переходе на цифровое вещание.

СКЛЕИТЬ АНТЕННУ

Мое заочное знакомство со спутниковым телевидением состоялось в 1990 году. Прочитав в журнале «Радио» рекламу с предложением приобрести комплект документации для самостоятельного изготовления приемной спутниковой системы, я решил ее купить. Прежде достоверную информацию о спутниковом приеме получить было неоткуда. На почте я получил три брошюры: инструкцию по самостоятельному изготовлению параболической антенны диаметром 2,5 метра, документацию по самостоятельному изготовлению малошумящего блока (LNB) и инструкцию по изготовлению спутникового приемника. Разработчиком этого приемного комплекта был радиолюбитель из Латвии Волдемарс Кетнерс, а сам спутниковый приемник назывался WalKet.

Создание комплекта оборудования для приема спутникового телевидения по данной документации представляло большие сложности. Прежде всего, для приема на самодельный LNB требовалась антенна диаметром от 2 метров. Для ее изготовления предлагалось выложить из кирпича грубо повторяющую форму антенны горку. Далее при помощи лекала и гипса формировалась поверхность в виде параболоида вращения. И наконец, производилось наклеивание листов ткани, пропитанных эпоксидной смолой, и армирование из проволоки. После высыхания и обработки наждачной бумагой поверхность выклеивалась фольгой.

Для изготовления LNB требовались дефицитные радиодетали, приборы для настройки СВЧ-схем, а главное — практический опыт. Могу сказать, что клееные антенны я видел несколько раз, а самодельные LNB — ни разу. Изготовление и настройка такого прибора были уделом специалистов высокого класса. До конца непонятно, где производилась настройка — дома или на радиозаводах.

Приемник спутникового ТВ обладал минимумом возможностей. Органы управления: кнопка включения, грубая настройка частоты, точная настройка частоты, настройка частоты поднесущей звука и кнопка переключения поляризации V/H. Отсутствовала память для сохранения настроенных программ и пульт ДУ.

Через год данные приемники, изготовленные кооперативом WalKet, появились в продаже на Ленинградском радиорынке. Внешний вид у них был на уровне: отработанная для мелкосерийного производства схема, хороший дизайн, выгравированные надписи. LNB применялись фирменные, что дало возможность уменьшить диаметр приемной антенны. В качестве антенн широко применялись санки-ледянки: по форме параболоид вращения диаметром 67 см и фокусным расстоянием 38 см. Оставалось добавить крепление конвертера и самого зеркала.

Для изготовления LNB требовались дефицитные радиодетали, приборы для настройки СВЧ-схем, а главное — практический опыт.

Таким образом в Советском Союзе, а вскоре в России, появилось первое доступное оборудование для приема спутникового телевидения, пока еще выпускаемое кустарным образом.

СДЕЛАТЬ КАК У СОСЕДА

Несколько слов о настройке антенны. Прежде всего нужно было определиться с направлением на спутник. Способ «посмотреть, куда направлена антенна у соседа», тогда не работал, поскольку других антенн еще не было. Из-за отсутствия памяти для настроенных программ антенна сдвигалась на 1—2 мм, после чего очень плавно поворачивались рукоятки грубой и точной настройки и по характеру изменения шумов на телевизоре определялась близость спутника. Если поляризация была неизвестна, то данное действие повторялось с другой поляризацией. Далее производилась точная настройка антенны. При таком способе настройки частоты можно было не задумываться о значении частоты гетеродина конвертера, так как конвертеры на рынки были самые разные. Например, низкого поддиапазона, примерно до 11,7 ГГц и высокого поддиапазона, выше 11,7 ГГц. Для приема одних программ нужен был один конвертер, для других — другой.

У меня сохранился очень похожий по принципу управления спутниковый тюнер Novic. Это те же рукоятки грубой и точной настройки, настройка звука, ручное переключение поляризации, отсутствие памяти программ и пульта ДУ.

Примерно в это же время ряд предприятий России начали выпускать приемники для индивидуального спутникового приема. Надо сказать, они были добротно сконструированы и собраны. Но почему-то у большинства из них не были предусмотрены пульты дистанционного управления, количество предустановленных программ обычно не превышало 16, а цена без преувеличения была сопоставима с ценой новой легковой машины.

Пожалуй, самым известным был спутниковый приемник фирмы Crosna. Возможно, кто-то помнит рекламу тех времен, где чукча говорит: «“Кросна”, однако». Некоторые люди любую спутниковую систему стали называть «Кросной» так же, как шлепанцы называют сланцами, а копировальный аппарат — ксероксом. Но Crosna перестала выпускаться, и выражение забыли.

Примерно с 1995 года на рынке стали появляться разнообразные модели спутниковых приемников иностранного производства: Amstrad, Echostar, Pace, Strong и др. Все приемники были оборудованы пультами ДУ, имели память на сотни каналов, позволяли подключить антенны к двум LNB-входам. Дело в том, что переключателей типа DiseqC тогда еще не было и возможности по подключению нескольких LNB были весьма скромные. Непосредственно можно было подключить два LNB. Если на каждый вход установить переключатели 0/12 В — то четыре. Были еще переключатели V/H поляризации, 0/22 кГц.

ПЕРВЫЙ ОПЕРАТОР

В 1996 году начал аналоговое вещание со спутника «Галс-1» в позиции 36° в. д. первый российский платный оператор спутникового ТВ «НТВ-Плюс». В продаже появились операторские ресиверы Gals NTV PLUS 1000/2000/3000. Это были версии японских ресиверов Strong с сильно урезанным функционалом. В них не было даже возможности переключения диапазонов сигналом 22 кГц. Для декодирования сигнала подключался декодер, в комплект которого входила не привычная карточка, а специальный ключ. Сразу возникла проблема: ресиверы «НТВ-Плюс» ничего другого не принимали, а декодер, чтобы его подключить к фирменному ресиверу, отдельно не продавался. Поэтому продвинутые пользователи были вынуждены покупать комплект и оставлять себе только декодер. Ресиверы скупали за небольшую цену на радиорынке, дорабатывали их и пускали в продажу как простые ресиверы для начинающих.

Так же в продаже появились декодеры и ресиверы с возможностью приема программ, вещающих в цифро-аналоговой системе D2-MAC. Это был цифровой звук и изображение лучшего, чем в системе PAL, качества. Правда была проблема: большинство каналов были закодированы. Но ее решали с помощью пиратских карточек. В 1990-х годах на это смотрели проще.

Топовой конфигурацией приемного оборудования тех лет считался ресивер Pace 1000-й серии, с множеством модификаций, с позиционером или без, со встроенным декодером кодированных каналов или для приема только открытых каналов, с обработкой звука по системе Panda и др. К данному ресиверу подключался через разъем SCART декодер «НТВ-Плюс», а при необходимости через второй SCART — декодер D2-MAC.

Для того времени было характерно, что для каждой кодировки требовался свой аппаратный декодер в виде отдельной коробочки, подключаемой к сети 220 В и к основному ресиверу через разъем SCART. Не слишком удобно и дорого. Сравните с современным CAM-модулем! Кроме того, ресиверы Pace 1000-й серии выдавали многоканальный звук на четыре канала.

Конечно, устанавливались декодеры и на другие системы. Однажды мне пришлось устанавливать декодер VideoCript для декодирования сигнала с «Астры» и даже экзотический декодер PAL-системы Ping-Pong для декодирования аналогового Satisfaction Channel Television.

Таким образом в тот период сформировались следующие категории спутниковых ресиверов: бюджетные начального уровня, для приема открытых каналов; операторские, для приема только каналов «НТВ Плюс»; дорогие приемные комплекты с возможностью просмотра кодированных отечественных и зарубежных программ, оснащенные несколькими антеннами или поворотной антенной, а также одним или несколькими декодерами. Спутниковый прием в основном осуществлялся на один телевизор или несколько телевизоров с возможностью просмотра одной и той же программы. Это было обусловлено высокой стоимостью оборудования и сложностью раздачи сигнала со спутниковой антенны на несколько ресиверов. Для приема требовался сборный волноводный узел, состоящий из облучателя, ортоплексора, служащего для разделения поляризаций V и H, и двух фланцевых конверторов. Сигнал каждой поляризации раздавался по своему кабелю. Многовыходовых конвертеров не было.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК

Примерно с 2000 года спутниковое телевидение вышло на качественно новый уровень. Этому способствовал достаточно быстрый переход на цифровое вещание. О скорости этого перехода говорит тот факт, что спутниковые аналого-цифровые ресиверы оказались невостребованными. Соответствующая модель была разработана и анонсирована, но распространения не получила.

Первые модели цифровых спутниковых ресиверов стоили достаточно дорого, но уже через несколько лет они стали доступны многим любителям спутникового приема. Какие это были ресиверы? Строго официальные, лицензированные модели. Если были картоприемники, то только на одну систему кодирования, а если требовалось несколько систем кодирования, то приобретались официальные САМ-модули.

Через несколько лет на рынке появилось большое количество ресиверов с недокументированными возможностями, в частности способных принимать кодированные каналы без карточки. Такие ресиверы зачастую позиционировались как FTA (free-to-air — свободно вещаемые в эфире) или имеющие на борту несертифицированный мультикам (возможность декодирования нескольких систем условного доступа). К слову, мультикамы в то время более или менее удовлетворительно работали с официальными картами. Такие ресиверы отличались низкой ценой и небольшой продолжительностью работы. «Уникальными» свойствами они обладали только в период софтовой поддержки и требовали обновления прошивок примерно раз в месяц. Примерно через год-полтора появлялись новые модели, а старые постепенно превращались в FTA.

Также в то время возникло новое явление — ресиверы-подделки и ресиверы-клоны. В чем их отличие? Подделка — это ресивер, сделанный максимально похожим на оригинал, включая внешнее сходство, сходство упаковки и возможность на ранних этапах заливать прошивки от оригинала. Зачастую владелец и сам не знал, что у него ресивер-подделка. Отличить подделку от оригинала обычно можно было, только поставив рядом два аппарата. Клоны же могли отличаться по внешнему виду, иметь разные названия, но прошивки у них были одинаковы. Я встречал порядка 15 моделей, носящих разные названия, а софт для них использовался от Openbox F-100.

Позднее дебютировали модели с двумя тюнерами и возможностью записи программ на жесткий диск. Также появляется возможность проигрывания файлов AVI, MP3 и JPEG, обмена файлами с компьютером.

Примерно в 2003—2005 годах, до создания оператора «Триколор ТВ», наблюдался кратковременный интерес к приему открытых телеканалов (в основном федеральных) в С-диапазоне. Для приема спутника «Ямал» на 90° в. д. использовались антенны диаметром 180 см и более, хотя были и доработанные конвертеры, позволяющие осуществлять прием на антенну 130 см. Со спутника в позиции 40° в. д. сигнал был настолько мощный, что для уверенного приема хватало антенны 90 см, хотя прием был возможен и на антенну 60 см. Представьте себе, как выглядела антенна диаметром 60 см с установленным С-конвертером! Это была альтернатива «НТВ-Плюс», а за зоной ее вещания — единственной возможностью принимать русскоязычные каналы со спутников.

Велись эксперименты по приему с одного спутника программ в С- и Ku-диапазонах. Кто-то примитивно высверливал дно С-конвертера и приделывал туда Ku-конвертер. Кто-то применял профессиональные волноводные узлы и устройство под названиеv С-Ku-ротор.

В октябре 2005-го был создан «Триколор ТВ», а в ноябре того же года — Stargate TV. Примерно до начала лета 2006 года в продаже отсутствовали приемники «Триколор ТВ», а Stargate TV имел запредельную на тот момент cкорость передачи 44500—45000 символов в секунду и несмотря на то, что вещал в открытом виде, большинством ресиверов не принимался. Вещание осуществлялось, но прием был крайне затруднен. После появления в продаже ресиверов DRE-4000 «Триколор ТВ» начал завоевывать звание народного телевидения. Длительное время в составе пакета программ оператора отсутствовал Первый канал. Доходило до того, что для приема Первого канала использовалась эфирная антенна, а остальные принимались со спутника.

В это же время появляется принципиально новый класс ресиверов — с операционной системой Linux. В основном ими пользовались продвинутые юзеры. Представителем такого класса являются ресиверы марки Dreambox. Софт для них писали разные команды разработчиков, и простой перепрошивкой ресивера можно было получить новые возможности. Кроме того, пользователь мог устанавливать плагины и настраивать прошивку под свои потребности. Раньше такого не было. Это были ресиверы не столько для просмотра программ, сколько для экспериментов в области спутникового приема. Единственный их недостаток — крайне высокая цена. Хотя надо сказать, что китайцы через несколько лет эту ситуацию исправили, выпустив множество подделок под Dreambox, как под оригинальным названием, так и под своими, типа Tuxbox и SunRay. Продавцы даже не скрывали, что продают не оригиналы, а китайские копии. Появилось два направления: пользователи оригиналов, «немцев», и пользователи «китайцев». Настолько большим было количество ресиверов-подделок!

Категории спутниковых ресиверов были следующие: официальные ресиверы премиум-класса, ресиверы на ОС Linux, для продвинутых пользователей. Потом середнячки типа Humax, с расширенными возможностями типа Openbox. Далее операторские — «НТВ Плюс», «Триколор ТВ», «Орион Экспресс». И наконец, дешевые китайские ресиверы, отличающиеся низкой надежностью, но имеющие спрос из-за низкой цены.

НОВЫЙ ПРИНЦИП ПРИЕМА

Очередным этапом развития спутникового телевидения стало вещание в формате MPEG-4 и появление Full-HD-программ. В августе 2008 года начала вещание «Платформа HD». Другие операторы тоже стали вещать отдельные программы в формате высокой четкости.

Появляются новые спутниковые операторы. В 2009 году — «Радуга ТВ» (75° в. д.), в 2010-м — «Рикор ТВ» (60° в. д.). Последний был уникален тем, что позволял не только смотреть линейные телеканалы, но и записывать их по таймеру для просмотра в удобное время. При этом была возможность записи передач, вещающих одновременно по разным каналам.

Примерно к 2010 году благодаря снижению цен на операторские и обычные ресиверы начинает меняться принцип индивидуального спутникового приема. Раньше в квартире или доме устанавливался один спутниковый ресивер, а сигнал с его выхода раздавался по кабелю на остальные телевизоры. Одновременно просматривалась только одна программа. Теперь у каждого телевизора устанавливался свой ресивер. С целью экономии каждый зритель выбирал свой набор пакетов каналов, иногда от разных операторов, на каждый телевизор. На разных телевизорах стал возможен просмотр различных телеканалов.

Пользователей теперь можно разделить на две категории: одна представляет собой большинство, для которой спутниковое ТВ не более чем средство доставки телевизионного сигала до их телевизоров, вторая, значительно меньшая — экспериментаторы и исследователи спутникового приема, для которых важнее не содержимое телеканала, а сам факт его приема.

Приблизительно с 2015 года наблюдается спад интереса к спутниковому телевидению. Это можно объяснить развитием вещания телеканалов через сеть интернет. При этом требуется значительно более простое оборудование. Также происходил переход на цифровое эфирное и кабельное вещание. Но и производители спутниковых ресиверов предлагают комбинированные модели с возможностью приема DVB-S2/T2/C-каналов, а также приема IPTV и других интернет-сервисов. Огромными возможностями обладают ресиверы на ОС Android.

Для большинства современных телевизоров отдельные цифровые ресиверы не требуются — они сразу включены в схему телевизора. Пользователю остается только определиться, какому типу цифрового приема следует отдать предпочтение.

Распространилось вещание в формате Ultra HD 4K. Большинство продаваемых телевизоров поддерживают этот режим.

Также появились бытовые спутниковые ресиверы, способные принимать профессиональный формат T2-MI, поддерживающие модуляцию SX2. Большого практического значения это не имеет, но интересно с точки зрения экспериментов.

IPTV в ряде случаев является единственной возможностью приема некоторых телеканалов, если они отсутствуют на спутнике или когда точка приема находится за зоной вещания. Таким образом становится возможен «загоризонтный» прием.

Комбинируя различные технологии, можно добиться приема телепрограмм, интересующих конкретного телезрителя, а также оптимизировать расходы на их просмотр.