Главное из лайв-интервью с Алексеем Волиным

В рамках проекта Национальной ассоциации телерадиовещателей NAT Live в прямом эфире 2 июня состоялось лайв-интервью с заместителем министра связи Алексеем Волиным. Представители отрасли, в первую очередь сотрудники региональных телеканалов, задавали чиновнику вопросы о льготах телеканалам, 21-й и 22-й кнопках, продлении разрешений на аналоговое вещание. «Телеспутник» систематизировал ответы Волина и выбрал из них главное.

О ПОДДЕРЖКЕ СМИ В СВЯЗИ С КРИЗИСОМ, ВЫЗВАННЫМ ПАНДЕМИЕЙ

На помощь в рамках постановления правительства №745 могут рассчитывать только СМИ, у которых в качестве основного вида деятельности использован один из кодов ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), указанных в этом постановлении. Если телеканал использует другой основной код ОКВЭД, например, касающийся рекламной деятельности, то никакой надежды получить субсидии от государства у него нет.

Если компания не является СМИ, но использует в качестве основного один из кодов ОКВЭД, указанных в постановлении, то возможность их поддержки будет рассматриваться индивидуально. ОКВЭД — это ключ для входа в комнату, в которой есть возможные плюшки, ОКВЭДа нет — в комнату не заходишь. Кроме того, претендовать на получение господдержки могут только телевещатели и другие медиа, которые относятся к малому и среднему бизнесу.

При этом государство не будет тратить на помощь СМИ сильно большие средства. Беспроцентные кредиты на неотложные нужды, полугодовая отсрочка на выплаты налогов (кроме НДС), снижение контролирующих функций регулятора — да. Но не стоит надеяться, что государство придет и как сеятель будет разбрасывать деньги по отрасли. Скольких компаний коснется поддержка в рамках этого постановления и какой объем финансовой помощи в абсолютных цифрах будет выделен — неизвестно.

В США государство косвенно поддерживает телеканалы, покупая у них размещение социальной рекламы. В России подобной поддержки не будет. У государства есть деньги, которые можно потратить на более важные вещи, чем реклама, пусть даже и социальная.

Еще Минкомсвязь ждет, когда Минюст оформит приказ ведомства, по которому небольшие телеканалы смогут снижать мощность передатчика и отключать его в ночные часы. По подсчетам министерства, это поможет сэкономить примерно 1 млрд руб.

О ТЕЛЕВЕЩАНИИ В АНАЛОГЕ

Минкомсвязь склоняется к тому, чтобы автоматически продлить на год всем телеканалам разрешение на использование частот для аналогового телевещания. Заявление для этого подавать не нужно, но если кто-то собирается подать — лишним не будет. Те, кто продолжал аналоговое вещание, могут его продолжать. Правда, многие региональные телеканалы решили свои проблемы с вещанием в рамках врезок на ОТР.

Если телеканал не собирается продлевать разрешение на использование аналоговых частот и хочет перестать пользоваться услугами РТРС, то ему надо обратиться в ГКРЧ.

Локальные телеканалы рассчитывать на вещание в эфирной цифре в течение двух-трех лет точно не могут.

О 21-Й И 22-Й КНОПКАХ

По поводу зависших приказов Минкомсвязи и постановления правительства, регламентирующих порядок трансляции в кабельных сетях вновь выбранных каналов 22-й кнопки, — документы будут опубликованы, мы сняли все разногласия.

Изменения в «нормативку» по 21-й кнопке еще не внесены, но ведомство планирует это сделать. Сейчас «нормативки» по 21-й и 22-й кнопкам отличаются, но в Минкомсвязи считают, что они должны быть тождественны.

Конкурсы на 22-ю кнопку сначала пройдут в больших городах. Выбор телеканалов 22-й кнопки в городах с населением менее 100 тыс. точно не произойдет в ближайшем будущем. Надо сначала выяснить, готовы ли операторы в небольших населенных пунктах добавить такой телеканал в свою сеть. Потому что если у оператора нет возможности локализации, то это потребует дополнительных расходов, которые лягут на телеканал.

После карантина надо сделать так, чтобы каналы 21-й кнопки были во всех субъектах РФ. Сейчас они присутствуют в 80 регионах из 84. Не знаю, может, не получится выбрать такой канал на Чукотке, но у Пскова шансы точно есть. Вообще, когда снимут запрет на передвижение, то первым делом поеду в Псков.

О ЗАКРЕПЛЕНИИ 23-Й КНОПКИ ЗА ТЕЛЕКАНАЛОМ «МАТЧ! СТРАНА»

Эта история находится в развитии. Чтобы это сделать, надо сначала внести изменения в законодательство.

Многие регионы высказались в поддержку такого решения — 70 губернаторов написали, что хотели бы добавить телеканал «Матч! Страна» на 23-ю кнопку. Знаю, что кабельные операторы не в восторге от такой перспективы. Будем искать компромисс.

О НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ТЕЛЕВЕЩАНИЯ

Идет работа с телеканалами по разработке новой концепции телевизионного вещания на ближайшие пять — семь лет. Сейчас действует принятая в 2015 году стратегия развития телерадиовещания до 2025 года. Но было решено ее обновить, потому что выполнена федеральная целевая программа по созданию инфраструктуры цифрового эфирного вещания и за последнее время произошли серьезные изменения.

Мы относимся к этому документу как к дорожной карте. В концепции будут прописаны вещи, которые без всякого сомнения произойдут или должны произойти. В частности, обсуждаем с вещателями, каким образом они планируют использовать частотные ресурсы, которые у них имеются. Эти частоты могут потребоваться для развития эфирного вещания в HD, а не для 5G.

Еще у игроков рынка нет единого мнения относительно третьего мультиплекса. Значительная часть участников отрасли относится к нему скептически.

ОБ АДАПТАЦИИ 5% ТЕЛЕЭФИРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Это требование касается даже телеканала «Малыш ТВ», который смотрят совсем маленькие дети. Найти час эфира, который надо субтитрировать или другим образом адаптировать под нужды слабослышащих, — не проблема. Кстати, если на «Малыш ТВ» показывают много мультфильмов без диалогов, то поговорите с юристами, так как такая анимация уже может являться адаптированной под нужды глухих.

Еще Минкомсвязь рекомендует вещателям договариваться с производителями и библиотеками контента, чтобы адаптация для инвалидов по слуху была обязательным закупочным требованием со стороны телеканала.

О ПАДЕНИИ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ

Может, у Национального рекламного альянса объем телерекламы и упал в апреле на 15%, но у большинства участников индустрии совершенно другие цифры падения — значительно выше.

О РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЕ

Действие регуляторной гильотины для отрасли ничего не изменит. Она затрагивает прежде всего акты, которые были приняты еще в СССР. Если изменения и будут, то они сведутся к тому, что взамен одних требований будут приняты практически те же самые. Радикальной перестройки не будет, большинство ничего не заметит.