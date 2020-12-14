Какие законодательные нововведения ТВ появились в РФ

После окончания голосования по поправкам в Конституцию Госдума и регуляторы с удвоенной силой начали вводить новые карательные законы и штрафы, например за отказ удалять информацию в интернете.

Но есть и позитивные новости: СМИ теперь могут рекламировать вино из стран Евразийского экономического союза.

15 МЛН ЗА ОТКАЗ УДАЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ

В середине июля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский внесли на рассмотрение депутатов законопроект о штрафах размером до 15 млн рублей за отказ владельцев интернет-сайтов удалять информацию по требованию законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Под действие законопроекта попадают провайдеры хостинга, владельцы сайтов и информационных ресурсов, в обязанности которых входит принятие мер по ограничению доступа и удалению запрещенной информации. Однако какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований закона для них до сих пор не установлено, что порождает правовую неопределенность, говорится в объяснительной записке к законопроекту.

По словам Александра Хинштейна, Роскомнадзор выявил около 20 тыс. фактов неудаления запрещенной к распространению информации. В их числе материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров (вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества, — прим. ред.), новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также местах их приобретения. По подобным фактам будут применяться максимальные административные штрафы.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНОСТРАННОМ АГЕНТЕ

Роскомназор вынес на общественное обсуждение проект приказа, в котором представлены требования к оформлению сообщений, созданных или распространяемых СМИ со статусом иностранного агента.

Согласно документу, каждое сообщение таких СМИ должно сопровождаться уведомлением, где указано, что материал создан и распространен средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Текстовое уведомление должно размещаться перед сообщением, но под заголовком. При этом размер шрифта уведомления должен вдвое превышать размер шрифта заголовка, цвет шрифта должен быть контрастным по отношению к фону. Наложение уведомления на иные изображения и материалы запрещено.

В аудиовизуальной продукции уведомление должно демонстрироваться в начале материала и после любого перерыва в трансляции. Сообщение должно быть размещено по центру экрана, занимать не менее 20% его площади и транслироваться не менее 15 секунд.

В случае аудиопродукции уведомление должно передаваться перед сообщением СМИ, в уведомлении не допускается ускорение речи, уровень громкости уведомления должен быть не ниже уровня громкости самого сообщения, при этом не допускается наложение уведомления на иную аудиопродукцию.

КОМИССИЯ ПО ЗНАЧИМЫМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ

Год назад депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, который предлагает ограничить 20%-ную долю иностранцев среди владельцев в «значимых информационных ресурсах». Автор законопроекта объяснял, что его инициатива направлена прежде всего на «Яндекс», Mail.ru Group и на крупные ИТ-компании, ориентированные на российский рынок.

Решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия, в июле о ее создании заявил Александр Хинштейн. По его словам, комиссия будет вести реестр значимых информационных ресурсов иностранного происхождения и следить за выполнением обязанностей по ограничению пятой части доли иностранного владения в интернет-компаниях, работающих на территории страны.

Под регулирование комиссии попадают в том числе видеосервисы, к примеру Netflix. При этом YouTube не попадет под действие требований законопроекта, в котором отдельно прописано условие, что документ не затрагивает данный видеосервис.

Напомним, что в России с 2016 года действует законопроект о регулировании правового статуса аудиовизуальных сервисов, который предусматривает 20%-ное ограничение доли иностранного капитала в них. До этого аналогичная доля иностранного участия была ограничена в российских СМИ.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА ДЛЯ ПОИСКОВИКОВ

Роскомнадзор может получить право возбуждать административные дела за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по блокировке сайтов, доступ к которым ограничен на территории России. Проект о наделении регулятора соответствующими полномочиями поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности при условии, что он будет доработан.

Законопроект, автором которого является Александр Хинштейн, предлагает установить ответственность за неисполнение требований законодательства об информации и наделить Роскомнадзор полномочиями по возбуждению административных дел за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи сведений об интернет-сайтах, доступ к которым ограничен на территории РФ.

Необходимость принятия законопроекта обосновывается тем, что в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не предусмотрена ответственность за нарушение требований по ограничению доступа или удалению информации, распространение которой на территории РФ запрещено.

Должностные лица Роскомнадзора уже наделены полномочиями по составлению протоколов по делам об административном правонарушении за неисполнение обязанностей поисковых операторов и рассмотрению таких дел. При этом согласно части 1 статьи 23.1 КоАП («Судьи») рассмотрение дел об административном правонарушении, предусмотренном данной статьей, отнесено к исключительной компетенции судей.

НАКАЗАНИЕ ЗА УТЕЧКУ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Очередные поправки в законодательство, предложенные комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, предусматривают ужесточение ответственности за использование незаконно полученных персональных биометрических данных граждан. Наказывать будут не только тех, кто распространяет информацию, но и тех, кто ею пользуется. «Тот, кто покупает базу данных нa радиорынке, сегодня никакой ответственности не несет и никакого правонарушения не совершает, так быть не должно», — объяснил Александр Хинштейн.

Случаи утечки персональных биометрических данных будут регулироваться по аналогии с уголовной ответственностью за установку несертифицированного программного обеспечения в бюджетных учреждениях. По словам Хинштейна, масштабы злоупотреблений в области персональных данных сопоставимы с использованием пиратского ПО.

ГОСДУМА РАЗРЕШИЛА РЕКЛАМУ ВИНА

В этой веренице июльских кнутов был и свой пряник: во второй половине месяца Госдума сняла запрет на рекламу в СМИ вина, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующий законопроект был принят оперативно — депутаты рассмотрели его сразу во втором и третьем чтениях. Документ исключает запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС (Армении, Казахстане, Киргизии и Белоруссии). Ранее в СМИ допускалась реклама вина и игристого вина, произведенного в РФ из выращенного на ее территории винограда.

В рамках доработки документа ко второму чтению, которая заняла более двух лет, было внесено пять поправок. Наиболее существенной из них является обязанность подтверждать, что виноград был выращен на территории государств-членов ЕАЭС.

Напомним, что в начале 2020 года Минпромторг добился разрешения ФАС рекламировать российскую винодельческую отрасль как таковую, без указания брендов и производителей.