Что изменит обязательная предустановка приложений на Smart-TV

В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российских приложений на электронные устройства. Помимо смартфонов и компьютеров документ предписывает устанавливать отечественный софт на умные телевизоры.

В теории главные бенефициары этой инициативы — российские видеосервисы, которые вынуждены платить вендорам смарт ТВ за установку их приложений на первый экран меню. На практике, как выяснил «Телеспутник», закон мало что изменит в отношениях вендоров и видеосервисов.

ЗАЧЕМ ГОСУДАРСТВУ НУЖНА ПРЕДУСТАНОВКА СОФТА

Уже после подписания президентом закона об обязательной предустановке, в январе 2020 года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела заседание рабочей группы при экспертном совете ФАС по информационным технологиям, на котором обсуждалась концепция проекта. В ходе заседания заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин так описал цели госрегулирования в этой области: «Предустановка ПО будет осуществляться в гражданско-правовом порядке с соблюдением требований антимонопольного законодательства. Условия установки отечественного ПО должны быть не менее благоприятными, чем программное обеспечение такого же класса иных разработчиков. Тем самым обеспечиваются равные условия конкуренции, а потребители получают возможность выбора».

На том же заседании были перечислены и виды приложений, которые государство предпишет устанавливать вендорам умных телевизоров. «На смарт ТВ должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуальных сервисов, а также просмотра программ первого и второго мультиплексов», — пояснял Анатолий Голомолзин.

В подготовленном ФАС проекте, который должен определять виды обязательных к инсталляции приложений в соответствии с законом (на момент подготовки материала проект находился на стадии оценки регулирующего воздействия), для умных телевизоров регламентируется три обязательных вида ПО: «аудиовизуальный сервис», «программы для ЭВМ, обеспечивающие доступ к просмотру обязательных общедоступных телеканалов» и «новостной агрегатор».

Владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков, по просьбе «Телеспутника» изучивший проект постановления, предполагает, что реестр обязательных к установке программ «будет, видимо, вестись не правительством, а профильным федеральным органом исполнительной власти, и надо полагать, это будет Роскомнадзор, который, в свою очередь, будет согласовывать свои решения с Минкомсвязью».

По мнению Павла Каткова, регламент предустановки ПО будет представлять собой трехэтажную юридическую конструкцию, на вершине которой будет федеральный закон, на втором этаже — правительство и утверждаемые им порядки, а на нижнем, исполнительском уровне — Минкомсвязь и Роскомнадзор.

Гендиректор ИАА TelecomDaily Денис Кусков заявил «Телеспутнику», что, с его точки зрения, «в отличие от других видов софта, например офисного, в части приложений для смарт ТВ антимонопольное регулирование не очень и нужно». Он объясняет свою точку зрения тем, что просмотры российских приложений видеосервисов на смарт ТВ превалируют над зарубежными, среди которых он выделяет лишь Netflix и YouTube. «Как бы ни планировало государство внедрять российское ПО, YouTube все равно будут смотреть, даже если его “снесут” из OC Android, — на него приходится 40% трафика всех операторов. По нашим оценкам, число людей, которые смотрят онлайн-видео на смарт ТВ за деньги, — порядка 6,5 млн. С рекламой — больше, но все равно это очень ограниченный рынок по сравнению с рынком платного телевидения. Если людям требуются приложения видеосервисов, они сами их устанавливают совершенно без всякого правительства. Государство здесь вряд ли может помочь», — рассуждает Денис Кусков.

Он добавляет, что пока не вполне понятно, как будут выполняться требования государства по предустановке и какие именно приложения вендоры смарт ТВ должны предварительно инсталлировать. «На сегодняшний день очень сложно сказать, как будет происходить предустановка. Не только операторы не понимают, но сама власть не знает, что и как делать. У нас принимаются законы, но непонятен регламент их выполнения. Понятно лишь, почему государство хочет обеспечить вещание на смарт ТВ российских каналов — это важно в свете выборов», — полагает Денис Кусков.

В то же время для разработки детального регламента предустановки на смарт ТВ у регулятора еще есть время: согласно предложениям ФАС, соответствующий раздел закона начнет действовать с 1 июля 2023 года, тогда как предустанавливать российский софт на смартфоны начнут с 1 января 2021-го.

ЗАЧЕМ РЕГУЛЯТОРУ ПОНАДОБИЛИСЬ СМАРТ ТВ И ВИДЕОСЕРВИСЫ

Рынок умных телевизоров в количественном выражении хотя и существенно отстает от рынка смартфонов, тем не менее демонстрирует внушительные темпы роста, делающие смарт ТВ подлинно народным устройством. В «Исследовании рынка Smart TV в России. 2016—2023 гг.», подготовленном J’son & Partners Consulting, говорится, что количество умных телевизоров в российских домохозяйствах к 2023 году вырастет до 41,3 млн устройств с 25,5 млн по итогам 2019-го, то есть за пару ближайших лет парк смарт ТВ в России вырастет в 1,6 раз.

В J’son & Partners подчеркивают, что на масштабы использования смарт ТВ для потребления онлайн-видео влияет рост аудитории видеоприложений, активнее всего разрабатываемые онлайн-кинотеатрами и телеком-операторами. Директор департамента ТВ и контента компании J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов оценивает значение приложений видеосервисов для потребления медиаконтента на смарт ТВ как «гигантское». «Люди не только активно покупают смарт ТВ, но и хорошо знают приложения, позволяющие смотреть онлайн-видео. Самое главное, что этими приложениями активно пользуются, например, знание приложения YouTube лишь немногим больше уровня его использования. Люди прекрасно понимают, что их смарт ТВ — это экран, подключенный к интернету, и хотят использовать связанные с этим возможности», — объясняет Дмитрий Колесов. Согласно данным, полученным J’son & Partners в ходе опросов жителей городов с населением от 100 тыс., по уровню знания приложений для смарт ТВ лидируют YouTube (91%), ivi (82%) и Vk.com (64%). Эти же приложения формируют топ-3 приложений по уровню охвата для той же аудитории: YouTube — 84%, ivi — 67% и Vk.com — 59%.

Онлайн-кинотеатры входят в топ приложений на смарт ТВ по популярности, констатирует Дмитрий Колесов. Операторские приложения могут быть как минимум на третьем месте по популярности после онлайн-кинотеатров и YouTube, говорит он, соглашаясь, что операторские приложения также можно рассматривать как точку доступа к онлайн-видео.

ЧТО ИЗМЕНИТ ПРЕДУСТАНОВКА ДЛЯ ВИДЕОСЕРВИСОВ

Главный вопрос — изменится ли характер отношений производителей смарт ТВ с видеосервисами? Сейчас эти отношения коммерческие, поскольку видеоплатформам умные телевизоры жизненно необходимы как канал распространения их контента, а вендоры, понимая это, за плату предлагают сервисам разместить их приложения на первом экране интерфейса.

«Количество приложений, которые могут быть установлены на любом смарт ТВ, бесконечно. Главное — на каком экране меню расположены эти приложения. Все бьются за первый экран, потому что на нем пользователь осуществляет большую часть поиска контента. Для того, чтобы немного уменьшить общие затраты на маркетинг и продвижение приложения, видеосервису выгодно заплатить вендору смарт ТВ за первый экран», — объясняет суть отношений вендоров и онлайн-кинотеатров Дмитрий Колесов. На вопрос, как изменятся отношения вендоров смарт ТВ и видеосервисов, когда обязательная предустановка заработает, он отвечает категорично: «Никак». По его мнению, платить за размещение сервисам придется в любом случае. «Даже если приложение будет по требованию законодателя бесплатно предустановлено где-нибудь на пятом экране, за вывод его на первый экран и будет назначена плата. Самое главное в текущей политике вендоров это то, что они берут хорошие деньги за нахождение приложения на первом экране, а что происходит с другими экранами меню, их интересует опосредованно», — утверждает Дмитрий Колесов. Он уверяет, что бизнес-модель раздела прибыли в отношениях вендоров и видеосервисов работает хорошо и любой разработчик приложения в ней заинтересован. «Ну, заставят вендора бесплатно ставить 15 российских приложений на устройство. Они все равно будут вынуждены к нему прийти и договориться об условиях своего существования, а самое главное — о принципах движения по экранам. С точки зрения вендора, требования об обязательной предустановке всего лишь дополнительная нагрузка. Поскольку основное медиапотребление сконцентрировано на продвигаемых приложениях, вендоры останутся операторами продвижения приложений в этой коммуникационной “трубе”. Это то же самое, когда операторов платного ТВ обязали бесплатно показывать 20 общедоступных телеканалов. Но они же все равно берут деньги с телеканалов — не с общедоступных, так с прочих. Для операторов при этом увеличилось количество необходимых технических частот для показа бесплатных каналов, а для индустрии в целом повысилась стоимость контакта с абонентом», — объясняет директор департамента ТВ и контента J’son & Partners.

В том же ключе рассуждает и генеральный директор «Megogo Россия» Виктор Чеканов. По его мнению, норма о предустановке не повлияет на бизнес и маркетинг видеосервисов, «так как последние пять лет вендоры сами предустанавливают приложения российских видеосервисов». Отвечая на вопрос, могут ли снизиться расходы за попадание приложений на платформы смарт ТВ в 2023 году, он замечает, что это по-прежнему будет вопросом переговоров с каждым партнером.

Павел Катков связывает вопрос об изменении платежей вендорам с тем, как именно они будут исполнять закон. «Расходы на попадание на платформы смарт ТВ в 2023 году могут снизиться, а могу и остаться прежними. Поясню: допустим, вчера вендоры получали доходы со всех российских приложений. Сегодня им сказали, что часть этих приложений должна быть на их платформах бесплатно. Что будут делать вендоры? Пытаться компенсировать выпадающую долю доходов. Сделать это можно в том числе путем повышения тарифов для остальных, “необязательных”, приложений. Поэтому для последних стоимость, полагаю, возрастет», — прогнозирует Павел Катков.

Он добавляет, что если законом будет установлено, что конкретное российское приложение обязательно должно быть на устройстве для его реализации в стране, то это подорвет экономику отношений между компаниями — владельцами таких приложений и вендорами. «Зачем теперь платить, если твое приложение встанет на площадку и так? Однако закон и не запрещает компаниям входить в экономические отношения и создавать правовую ситуацию, когда приложение, которое обязательно должно быть на устройстве, все равно платит вендору за это. Надо ожидать, что вендоры будут придумывать какие-то технические приемы, вводить дифференциацию, когда одни приложения просто есть на устройстве, а вторые не только есть, но и находятся в первой линии меню и поэтому в первую очередь доступны для потребителя. В противном случае без таких инструментов вендоры потеряют эту часть дохода, а сейчас и так экономически непростое время», — поясняет Павел Катков.

В отношениях вендоров и видеосервисов все равно останутся договоренности: почему на платформу смарт ТВ ставится, например, приложение ivi, а не tvzavr, утверждает Денис Кусков. По большому счету рынок онлайн-видео развивается столь стремительно, что к изменению характера взаимоотношений вендоров и видеосервисов может привести сама трансформация рыночного ландшафта, а не действия регулятора. «Рынок онлайн-сервисов новый и быстрорастущий — в год растет на 35–40%. И он совершенно не устоявшийся. На рынке онлайн-кинотеатров по большому счету успешны пара компаний, к примеру ivi или Okko. Не беру в расчет Netflix или YouTube, потому что для них наш рынок — капля в море. А все остальные российские сервисы — убыточные проекты. Большинство игроков с однотипной бизнес-моделью, например рекламной, бесперспективны и долгое время ходят по рынку в поисках покупателя. К 2023 году мы будем иметь совершенно другой рынок, поэтому очень сложно спрогнозировать, как он адаптируется к тому, что к этому времени придумает государство. Сейчас у нас около 40 игроков в этом сегменте, а может, через три года их останется десять? Очень много вопросов, и по большому счету ничего не ясно», — признает Денис Кусков.

По мнению Дмитрия Колесова, положение лидеров рынка онлайн-кинотеатров на платформах смарт ТВ после обязательной предустановки отечественных приложений не изменится. Дело в том, что сейчас подобные сервисы и так присутствуют на первых экранах смарт ТВ и они продолжат платить крупнейшим игрокам, уточняет он. Есть и другой фактор, влияющий на общие затраты видеосервисов на присутствие на платформах смарт ТВ. «Если два-три года назад мы говорили о том, что на российском рынке умных телевизоров есть два-три лидера — LG, Samsung и Sony, — то особенность этого года — появление большого количества B- и С-брендов. Они стоят дешевле устройств известных производителей при сопоставимом функционале. Возможно, это приведет к тому, что доля крупнейших игроков поменяется. В итоге число вендоров, с которыми нужно будет работать разработчикам российских приложений, только увеличится. Помощь со стороны государства в предустановке софта все равно не снимает необходимости больших трат разработчиков на поддержание своей представленности на платформах вендоров», — считает Дмитрий Колесов. При этом, прогнозирует он, для небольших видеосервисов возникнет необходимость содержать штат людей, которые бы писали софт и адаптировали его под все новые бренды смарт ТВ. «Затраты в любом случае будут расти, потому что написание софта и поддержание его работоспособности — это дорого, тем более на растущем “зоопарке” устройств. Государство сделало, что могло, — заставило одних игроков помогать другим. Но поможет ли это рынку? Большой помощи не видно, потому что в любом случае у разработчиков приложений вырастут косты на написание софта», — объясняет свою точку зрения директор департамента ТВ и контента J’son & Partners.

С ним солидарен Денис Кусков. По его мнению, за те или иные приложения голосуют в конечном итоге сами пользователи, а роль государства в популяризации российского софта не стоит преувеличивать. «Как бы ни заботилось о нас правительство, если пользователь захочет смотреть отечественный контент, он сам установит необходимые приложения, и ему без разницы, будут ли они внесены в соответствующий реестр и предустановлены, или нет. Если надо будет — приложения найдут и поставят. И наоборот, если предустановят 300 программ по требованию закона, которыми потребитель не будет пользоваться, он их просто снесет», — заключает Денис Кусков.