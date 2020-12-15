Какие ошибки совершил игрок телеком-рынка "АКАДО Телеком"

Основанное в 1992 году ОАО «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») за свою почти 30-летнюю историю превратилось в значимого игрока телеком-рынка. Но в последние годы холдинг переживает не лучшие времена, а его активы с нездоровой частотой меняют владельцев. «Телеспутник» попытался понять, какие ошибки привели к такому положению.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ

Все успехи «Акадо» связаны с именем отца-основателя компании Юрия Припачкина, занимающего ныне должности президента Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) и президента Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ).

Именно он в 1992 году создал «Комкор» — первую компанию, которая занялась строительством большой городской оптико-волоконной сети. Подобных проектов тогда в России не существовало, да и в мире их было очень мало.

«Сначала мы сосредоточились на оказании услуг органам госвласти и компаниям B2B-сектора. В 1995 году была создана компания ”Комкор-ТВ”, более известная как “Акадо Телеком”, фактически ставшая первой площадкой распространения для большинства новых телеканалов, и мы начали предоставлять сервис и частным клиентам», — вспоминал Юрий Припачкин в интервью «Телеспутнику».

Также первой в столице компания объединила оптическими линиями связи существующие головные станции, внедрила первые CRM-системы, первые системы условного доступа, первый опыт организации услуги ШПД через кабельные сети, первый электронный телегид. Все это стало возможно именно благодаря курсу на максимальную инновационность, который взял основатель «Акадо».

«В 2000 году в недрах “Комкора” при поддержке московских властей родился такой проект, как “Электронная Москва”. Я начал развивать информационную инфраструктуру города, которая базировалась на наших оптических сетях. С 2000 по 2006 год сосредоточился на этом проекте — стал генеральным конструктором городской системы и главным идеологом информатизации Москвы. За эти годы удалось сделать многое. Например, мы создали первые системы городского видеонаблюдения и видеофиксации, а также оплаты проезда в метрополитене и наземном транспорте с использованием бесконтактных валидаторов. Это позволило сделать городской транспорт безубыточным впервые за все время его существования», — говорит Юрий Припачкин.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

В 2006–2008 годах компания взялась за увеличение активов и расширение географии присутствия. В мае 2006-го холдинг приобрел 50% уставного капитала белорусского оператора кабельного телевидения ООО «Космос-ТВ». В конце 2006 — начале 2007 года были приобретены московские интернет-провайдеры «Миг-Телеком» и «Корпорация. EXE». В 2007-м было приобретено екатеринбургское «МЭП “Ортикор”», а также «ТКС “Нева”», предоставляющая услуги кабельного ТВ в Петербурге. В 2008 году холдинг приобрел московского интернет-провайдера «Телекоммуникационная корпорация РА» и интернет-провайдера «Икар Инвест», образованного в 2006 году в результате объединения трех операторов, работавших на территории Зеленограда и Солнечногорска, — «Горсеть», «Зелан» и «Солнет». В августе 2008-го в холдинг влился еще один представитель екатеринбургского рынка — «Олимпус НСП».

Все эти сделки говорили о серьезности намерений «Акадо» по завоеванию российского телеком-рынка. Компания демонстрировала устойчивое развитие. В 2008 году выручка по МСФО увеличилась на 52% в сравнении с годом ранее — с $205,4 млн до $312,4 млн. По итогам 2009 года — еще на 14%. За 2010 год — на 19%.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Однако приобретение новых активов оказалось невозможным без существенных инвестиций. Расширяясь, компания вынуждена была привлекать внешнее финансирование в формате кредитов, а также продавать акции. В октябре 2004 года владельцем 33,9% уставного капитала Moscow CableCom Corp. (ей принадлежали 100% акций ЗАО «Комкор-ТВ») стали структуры председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга. К июлю 2007-го «Ренова» увеличила долю в Moscow CableCom Corp. до 100%. «Ренова» объявила о создании компании «Ренова-медиа» с целью консолидации своих медиа- и телеком-активов. После этого ее доля участия в бизнесе «Акадо» стала неуклонно расти.

Что касается кредитов, то в 2007 году Сбербанк открыл «Акадо» две кредитные линии на общую сумму 6 млрд рублей со сроком погашения в 2014–2015 гг. В сентябре 2008-го «Акадо» заняла уже у «Райффайзенбанка» $100 млн на 18 месяцев. В январе 2011 года Сбербанк снова сообщил о выдаче «Акадо» 5,6 млрд рублей. По словам источников, знакомых с ситуацией, эти средства, в частности, были направлены на рефинансирование задолженности группы перед «Райффайзенбанком».

Так постепенно Юрий Припачкин начал утрачивать контроль над своим детищем. Но даже несмотря на это настоящим громом среди ясного неба в 2017 году стало сообщение о том, что он принял решение окончательно выйти из бизнеса и продать оставшиеся у него на тот момент 25% акций «Акадо». Стало понятно, что с компанией происходит что-то неладное. Это нашло подтверждение и в интервью самого Юрия Припачкина, которое он дал «Теле-Спутнику». «Решение не было спонтанным, я задумывался об этом уже давно. В том числе и потому, что не был удовлетворен успехами компании. Любая компания, которую ограничивают в CAPEX, теряет позиции на рынке. Особенно в телеком-отрасли. К сожалению, должен констатировать, что вышел из проекта не в той ситуации, в которой мне бы хотелось. Сейчас “Акадо” не лидер рынка, которого я развивал десятки лет. В итоге 1 июня 2017 года, когда компании исполнилось 25 лет, я принял решение о продаже своей доли в бизнесе», — сообщил он.

Косвенно в этих словах можно усмотреть отношение основателя компании к манере ведения бизнеса новых хозяев холдинга. «При Юрии Припачкине компания ставила своей целью выход в регионы. Если бы нашлись инвестиции, “Акадо” начала бы запускать региональные сети и стала федеральным оператором, тогда ситуация сложилась бы иначе. К сожалению, вместо экспансии случилась продажа региональных активов. Все это не пошло в плюс компании. Поэтому решение Юрия Припачкина понятно, а перед “Акадо” сейчас стоят большие вызовы по выработке стратегии дальнейшего развития», — комментирует генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ

Неудивительно, что практически сразу за известием о выходе из бизнеса Юрия Припачкина появилась информация и о том, что региональные активы «Акадо», бережно собранные ранее, теперь будут проданы. Покупателем екатеринбургских и петербургских филиалов компании стал «ЭР-Телеком Холдинг», известный своей агрессивной стратегией по приобретению локальных игроков телеком-рынка.

Оставшиеся активы «Акадо» недолго оставались в безраздельном владении «Реновы». В июне 2020 года холдинг Виктора Вексельберга продал контрольный (51%) пакет акций в «Акадо Холдинге» компании «АВК Инвестментс», единственным владельцем которой является Максим Майорец, ранее работавший директором по слияниям и поглощениям «Реновы». Комментируя сделку, директор по стратегическому планированию «Реновы» Андрей Шторх рассказал «Интерфаксу»: «Инвестиция в “Акадо” не является для “Реновы” профильной, а последние годы мы искали покупателя либо на весь актив, либо на долю. Сейчас такая возможность представилась. Для “Реновы” доля в “Акадо” останется портфельной инвестицией».

Также Андрей Шторх отметил, что с приходом в «Акадо» нового генерального директора Григория Новицкого (также является соучредителем ООО «Хорошая пустошь», ведущего деятельность на территории Республики Крым, — прим. ред.) в конце 2019 года в компании не только обновилась команда менеджеров, но и активно идет работа над новой стратегией группы «Акадо».

Новый владелец контрольного пакета акций «Акадо Холдинга» Максим Майорец является управляющим партнером инвесткомпании RPI Capital, входит в комитет по стратегии при совете директоров ООО «УК “Роснано”». С 2015 года он через ООО «Легаси Медиа» владеет 80% ООО «МТВ Нетворкс Восток», которым представлен бизнес американской медиакомпании ViacomCBS в России.

ТУМАННОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Остается загадкой, что ожидает компанию дальше. Пока же ее бизнес показывает небольшой спад. По данным рейтинга «Рынок платного ТВ», составленного компанией «ТМТ Консалтинг», по итогам 2019 года «Акадо» занимает 15% московского рынка платного ТВ. Годом ранее ее доля составляла 16%.

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка ОАО «Комкор» по итогам 2019-го составила около 9,2 млрд рублей, упав по сравнению с 2018 годом на 5,1%, а по сравнению с 2017-м — на 11,5%.

Денис Кусков полагает, что пока не идет речь о том, что в «Акадо» все рушится. При этом он отмечает, что в компании есть определенные проблемы. «Компания долгое время находилась на распутье. Она не понимала, что делать дальше — развиваться в регионах или не развиваться. Это так или иначе тормозило процесс. В то же время на московском телеком-рынке росла конкуренция. Подключение новых абонентов стало невозможно, потому что рынок перенасыщен. Следовательно, необходимо развивать какие-то новые направления. Крупнейшие игроки, такие как “Ростелеком” или “большая четверка”, имеют более широкий круг продуктов. Например, у них есть OTT-сервисы. У “Акадо” нет собственного OTT-сервиса. Это не позволяет диверсифицировать бизнес. Потерю одного направления невозможно восполнить другим. Это большая проблема, которую компания должна решить. Трудности есть, но пока непонятно, как и когда они начнут преодолеваться», — говорит Денис Кусков.