Эксперты обсудили, как раскрыть потенциал Интернета вещей

TMT Conference, совместно с «Телеспутником» и ИАА TelecomDaily 9 июля провели конференцию 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart Technology. Smart Research.

Мероприятие прошло в онлайн-формате и собрало более 500 зрителей. Признанные эксперты в области интернета вещей (IoT) обсудили причины отставания темпов роста IoT-рынка от прогнозов и предложили способы повышения роли IoT в российской цифровой экономике.

ЕСТЬ ЛИ IOT В РОССИИ?

Модератор первой сессии «Смарт-инфраструктура для цифровой экономики: сети, протоколы и экосистемы» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, открывая конференцию, отметил, что компаниям, планирующим выходить на рынок интернета вещей, необходимо понимать, почему развитие этого рынка идет не так быстро, как планировалось.

Генеральный директор консорциума «Телекоммуникационные Технологии» и ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова обратила внимание на ситуацию с регулированием радиоэлектронной отрасли, к которой относится интернет вещей. Она напомнила, что стратегия развития отрасли нацелена на увеличение числа отечественных производителей терминального оборудования, в то же время сейчас в реестре российского «харда» практически нет IoT-решений, которые можно предложить государственному заказчику. Развитие радиоэлектронного кластера РФ власти рассматривают через взаимодействие производителей прежде всего с госзаказчиками, так, чтобы на удовлетворении их потребностей зарабатывали в первую очередь российские, а не иностранные предприятия, но реальное положение далеко от намеченной цели.

Говорить о развитии интернета вещей в парадигме только аппаратных средств – неправильно, отреагировал на слова Гульнары Хасьяновой председатель ТК 194 «Киберфизические системы», руководитель программ АО «РВК» Никита Уткин. «Если мы говорим о том, что российский интернет вещей – это исключительно отечественный софт и «железо», то мы занимаемся поиском Святого Грааля, который мы никогда не найдем», - обозначил свою точку зрения Никита Уткин. Он отстаивал мнение, что только открытость российского рынка всем представленным в мире технологиям будет стимулировать его рост, в то же время необходимым условием применения иностранных решений всеми группами заказчиков должна стать полная открытость и прозрачность технологии для отечественного пользователя, сервис-провайдера и отчасти – для регулятора.

Комментируя позиции Гульнары Касьяновой и Никиты Уткина, директор департамента IoT компании МТС Михаила Козлов заметил, что в России вектор развития рынка интернета вещей во многом задают зарубежные вендоры, пришедшие с более зрелых рынков. Но, используя их решения, российские компании не должны забывать, что, по сути, они конкурируют с иностранными разработчиками за рыночные доли. Поэтому, развивая в РФ сеть международного стандарта NB-IoT, у которой к текущему моменту самое большое покрытие среди сетей интернета вещей в стране, МТС в то же время преследует цель развития и отечественных продуктов на протяжении всей длинной технологической цепи IoT-сервисов.

Директор по R&D, Промышленный интернет, НЦИ госкорпорации «Ростех» Александр Ануфриенко обратил внимание на важность бизнес-модели сервисов интернета вещей. «По-прежнему в IoT успех на 90% зависит от эффективной бизнес-модели, и только на 10% – от технологий. Внедрение IoT-решения подразумевает наличие сетевой инфраструктуры и кастомизацию конечных устройств для требуемых задач. Следует помнить о надежности, масштабируемости и экономике проекта. Я сознательно не говорю о безопасности, поскольку это не критический фактор, и он по статистике игнорируется во всем мире», - пояснил Александр Ануфриенко. По его словам, в России компании, которая внедряет IoT-решение, зачастую необходимо сначала преодолевать чисто операторские проблемы, связанные с отсутствием на местах («в полях») сетевой инфраструктуры. «Затем предъявляются завышенные требования к конечным устройствам, и оказывается, что таких устройств не бывает», - описал ситуацию директор по R&D НЦИ «Ростеха».

«Интернет вещей, по сути - это набор технологий, используемых в цепочке создания добавленной стоимости, и часть экосистемы услуг, за которые платят деньги», - заявил директор Ассоциации Интернета вещей (АИВ) Андрей Колесников. По его оценке, в РФ к настоящему моменту подключено не более 2,5-3 млн умных приборов учета на 100 млн точек сбора данных в домохозяйствах и промышленности (электроэнергия, вода, газ). При этом постановлением правительства расходы на установку умных счетчиков электроэнергии переложили на энергосбытовые компании. Что, конечно, справедливо в отношении потребителя, но это не «новые доходы», а новые расходы. «Внедрение "умных" приборов учета должно быть экономически оправдано и учитывать всю экосистему от генерации до потребления, иначе это не рынок», - подчеркнул Андрей Колесников. Также он отметил, что импортозамещение в интернете вещей - это «игра в догонялки». «Необходимо создавать российские аналоги уже существующих интегральных схем и компонентов, компенсируя разницу в цене производителю микроэлектроники за счет государства. Но при этом важно занимать новые ниши, внимательно смотреть и анализировать, что будет востребовано на горизонте 3-10 лет, и двигаться в этом направлении», - сказал эксперт.

Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев предложил отказаться от взгляда на устройства интернета вещей по принципу «наше – не наше», поскольку цифровой мир по определению безграничен. По мнению эксперта, федеральные органы исполнительной власти (ФОИВы) учитывают позицию разных групп бизнеса, развивающих как российские, так и международные технологии интернета вещей, а за последние два-три года ФОИВы стали гораздо ближе к бизнесу. ФОИВы готовы к продолжению дискуссии с участниками отрасли о стратегии развития интернета вещей в России, которая должна определить как меры поддержки отечественных разработчиков и производителей, так и место зарубежных технологий на национальном рынке.

УМНЫЙ ДОМ И «EDGE COMPUTING ПО-РУССКИ»

Эксперты второй сессии форума Smart Technology: «Прикладные потребительские IoT решения для наиболее перспективных отраслей экономики» сконцентрировались на применении IoT-решений в различных отраслях экономики.

Говоря о направлениях повышения ценности недвижимости, предлагаемой застройщиками потребителям, руководитель продукта «Цифровое здание» МТС Александр Колычев отметил, что смарт-технологии на базе IoT могут повысить лояльность жильцов, увеличить собираемость платежей и сэкономить затраты. В этой связи МТС развивает концепцию умных конвергентных сетей, доведенных до квартир многоквартирных домов, которые поддерживают несколько видов технологий: автоматизацию инженерных систем, умное видеонаблюдение, умные домофоны, системы контроля доступа, противопожарные средства и облачную диспетчеризацию. Внедрение продукта «Цифровое здание» МТС позволяет получать все эти сервисы в едином окне, пояснил Александр Колычев. В качестве сетевой инфраструктуры для сервисов умного здания МТС предлагает собственную сеть интернета вещей NB-IoT, широкое покрытие которой позволяет оперативно подключать даже самые масштабные объекты недвижимости.

О перспективах распределенных вычислений для различных заказчиков рассказал генеральный директор CDNvideo Ярослав Городецкий. Компания развивает в РФ распределенную облачную платформу, которая позволяет конечному потребителю получать доступ к онлайн-сервисам с минимальной задержкой. По словам Ярослава Городецкого, «Edge Computing по-русски» особенно важен для нас с учетом огромной территории страны, на просторах которой обеспечить подключения с минимальными задержками без распределенной по регионам инфраструктуры невозможно. Решение может быть востребовано в проектах умного города и ЖКХ, беспилотном транспорте, IoT, робототехнике, однако в настоящее время основной спрос предъявляется игроками рынка облачного гейминга.

Отвечая на вопрос об изменении отношения к технологиям умного дома, генеральный директор Larnitech RUS Николай Русанов заметил, что с началом режима самоизоляции из-за пандемии Covid-19 резко вырос спрос со стороны заказчиков, опасавшихся курсового роста стоимости устройств. В то же время проблемы с таможенным оформлением приведут к снижению поставок, которые впоследствии будут восстановлены. Николай Русанов высказал мнение, что понятия «умный дом» и «жилище» сливаются воедино, а число людей, интересующихся решениями для автоматизации жилья, постоянно растет.

КТО БУДЕТ ВНЕДРЯТЬ IOT-СИСТЕМЫ

Участники завершающей сессии под названием «Smart Research: R&D и подготовка специалистов в сфере IoT: тренды, проблемы и тестовые лаборатории» обменялись опытом развития образовательных программ в области Интернета вещей и поделились практиками разработки аппаратных и платформенных решений на базе ВУЗов.

Одна из основных проблем с образованием в области IoT – стремительная смена технологического уклада. Срок жизни многих современных технологии составляет около 3-5 лет, поэтому студентам их нужно изучать не после, а во время учебы в университете, говорит профессор, и.о. директора МИЭМ НИУ ВШЭ, руководитель Научной лаборатории Интернета вещей и киберфизических систем Евгений Крук. При этом IoT-специалистам нужно обладать фундаментальными знаниями, чтобы не только понимать, как работают отдельные технологии, но разбираться в системе в целом.

Данное мнение поддержал другой участник сессии – профессор, руководитель Лаборатории Интернета вещей СПбГУТ Руслан Киричёк. Он добавил, что при обучении студентов важно давать больше практических зданий, нежели теоретических. Особенно это стало очевидно во время режима самоизоляции, когда приходилось пользоваться программными симуляторами, выяснилось, что они не могут полноценно заменить лабораторию и не очень подходят для организации полноценного процесса обучения.

Директор Университетского альянса SAP СНГ Игорь Белоусов рассказал о реализации программы своей компании под названием SAP Next-Gen Lab, реализуемой совместно со Стэнфордским университетом. По его словам, компания избрала интересный формат, когда различные технологические гиганты вроде Tesla и Apple приходят в университет и должны сформулировать свою задачу одной фразой. После чего создается команда студентов, которые разрабатывают прототипы различных устройств и решений. SAP со своей стороны предоставляет свою платформу и экспертизу.

Партнером 3Smart Congress 2020 выступило ПАО «МТС», мероприятие поддержали Консорциум АНО «Телекоммуникационные технологии», АНО «Цифровая экономика» и Ассоциация интернета вещей. Мероприятие было организовано при помощи технического решения компании CDNvideo. Для организации такого уровня онлайн-мероприятия работа велась в четырех областях: техническое сопровождение в студии (работали режиссер трансляции, звукорежиссер, продюсер и модератор), поддержка вещания в интернете группой администраторов CDN, тематическая модерация в офисе «Телеспутника» и, наконец, удаленное подключение спикеров — каждого из своего дома.