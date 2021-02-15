Сотрудницы гипермаркета в Актау уверены, что на работе их отравили

В Актау четыре сотрудницы гипермаркета оказались в больнице с пищевым отравлением. Женщины уверены, что причиной послужил обед, которым их накормили на работе, сообщает zakon.kz.

Руководство гипермаркета отрицает это, передает Lada.kz.

Сначала в больницу попала одна Асем, затем, в течение суток, к ней присоединились еще три коллеги. Симптомы у всех одинаковые: рвота, температура и жидкий стул.

Первые результаты анализов у всех нас показали наличие сальмонеллы. Всем назначили лечение сильнодействующими препаратами. Я заявляю, что отравилась несвежими продуктами на работе - в гипермаркете "Дина". Ко всем нам домой приходили сотрудники санэпидемиологической службы и взяли анализы. Результаты еще не готовы. Но больше всего нам обидно, что руководство нашего гипермаркета даже не интересуется состоянием нашего здоровья. Следующие три месяца мы все будем состоять на учете у терапевта. Асем Аубакирова

Начальство же уверено, что курица с рисом, которую давали на обед, не могла отправить женщин на больничные койки. Все дело якобы просто в личной неприязни. А отравиться работницы могли роллами, что заказывали накануне.

Я так думаю, что в данный момент, получается, это все материальная часть. Потому что странно: из 250 человек, ну как минимум, получается, ну если это массово, должно быть массовое отравление. Нету такой цели отравить троих или четверых. Я сама обедаю ежедневно, поэтому я себя не буду наказывать в этом. директор гипермаркета Нурсулу Абдуалиева