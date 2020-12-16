CDN-операторы и аналитика смотрения видео

Обязательный элемент в цепочке доставки контента телевещателей и онлайн-кинотеатров до зрителей — CDN-операторы.

Эти технологические компании собирают детальную статистику о смотрении видеоконтента в интернете. Но, разумеется, речи о конкуренции CDN-операторов с традиционными медиаизмерителями не идет — скорее, данные первых могут дополнять исследования вторых и формировать совместный пул измерителей для получения всеобъемлющих данных о смотрении видео.

ОПОРНАЯ ТОЧКА ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЕЙ

Объясняя перспективы аналитики смотрения видео для оператора сети доставки контента, коммерческий директор компании NGENIX Константин Анохин подчеркнул, что любой аналитический сервис может быть востребован. Он напомнил, что NGENIX является в первую очередь провайдером услуг IaaS (инфраструктура как услуга, — прим. ред.) и PaaS (платформа как услуга, — прим. ред.), и видит свою миссию в предоставлении сервисов ускорения и защиты публичных веб-ресурсов, чтобы сделать интернет безопасной и предсказуемой средой для цифрового бизнеса. «Аналитика смотрения — это привлекательный для контент-производителей и вещателей SaaS-сервис, который могут развивать любые игроки рынка, располагающие ресурсом разработки. Наличие распределенной инфраструктуры онлайн-вещания никак этому не способствует», — уточнил Константин Анохин.

Как рассказала директор по маркетингу CDNvideo Ангелина Решина, аналитика смотрения видео — одно из приоритетных направлений для компании, на которое выделена отдельная группа разработчиков. «Для наших клиентов получение своевременной и актуальной информации о поведении зрителей является одной из ключевых опорных точек для формирования эфира или контентной политики», — объяснила она.



Для G-Core Labs аналитика смотрения видео тоже перспективна, подтвердил руководитель направления стриминговых платформ компании Алексей Петровских. Он сообщил, что в личном кабинете стриминговой платформы доступны данные по количеству уникальных пользователей, просмотревших то или иное видео, информация по пиковому количеству зрителей, списки рефералов (участники партнерской программы, зарегистрировавшиеся по рекомендации другого участника, — прим. ред.). «Мы внимательно следим за рынком, и в наших планах дальнейшее развитие аналитических инструментов платформы», — заявил он.

ДАННЫЕ С СЕТЕВОГО УРОВНЯ

Мы попросили игроков рынка уточнить, какой именно статистикой о смотрении видеоконтента они обладают. Константин Анохин напомнил, что CDN-провайдер оперирует данными, которые собирают серверы платформы, взаимодействующие с устройством конечного пользователя в процессе доставки. Собирать подробные и ценные для поведенческой аналитики сведения о смотрении имеет смысл только на стороне приложения. Для этого приложение должно быть под управлением вещателя.

Помимо стандартной статистики о географии, устройствах, времени и глубине просмотра CDNvideo собирает данные, связанные с аналитикой смотрения каждой передачи, фильма, музыкального клипа, согласно эфирной сетке телеканала, пояснила Ангелина Решина. Кроме того, добавила она, при трансляции с помощью собственного плеера CDNvideo дополнительно получает информацию о поведении пользователя и качестве трансляции — когда тот нажимал паузу, когда менял битрейт, отключал звук, происходила ли буферизация, и другие технические параметры.

В свою очередь, G-Core Labs может наблюдать и анализировать обезличенные данные по просмотрам видео, рассказал Алексей Петровских. «Пиплметры, роутер-метры, счетчики Big TV-рейтинга и другие подобные решения работают на основе математической статистики и позволяют более точно определять спрос и потребление. Мы можем дополнить и верифицировать показатели этих методов данными с низкого сетевого уровня и сравнить показатели по объемам смотрения в количестве запросов и объеме трафика», — добавил он.

СТАТИСТИКА КАК ПРЕИМУЩЕСТВО CDN

Информация о смотрении видео может быть как продуктом для внутреннего потребления оператором сети доставки контента, так и услугой для партнеров из числа онлайн-кинотеатров и телевещателей, а соответственно, источником монетизации. Как пояснил Константин Анохин, данные, которые заказчик NGENIX видит в личном кабинете, можно разделить на два типа: информация о поведении аудитории (веб-аналитика) и информация о работе облачных сервисов (мониторинг). По его словам, в рамках сервиса веб-аналитики можно наблюдать распределение аудитории по странам, определять топ популярных видеофайлов, обращения к которым сгенерировали больше всего трафика, а также видеть распределение аудитории по типам браузеров, устройств и операционных систем. «Сервисы мониторинга важны в большей степени для задач доставки контента, нежели для анализа поведения пользователя: это динамика потребления полосы пропускания данных, количество HTTP-запросов в секунду, эффективность кэширования и посещаемости, то есть количество одновременных пользовательских сессий. Что касается ценности и точности этих данных, то статистика такого рода, как правило, должна дополнять аналитику, которую собирают заказчики на стороне веб-приложения. Наш типичный заказчик, для которого статистика серверов доставки имеет ценность, — это технический специалист, для которого качество доступа пользователей к видеоданным важнее популярности конкретной единицы контента для узкой части веб-аудитории проекта», — пояснил Константин Анохин.

CDNvideo предоставляет своим партнерам аналитику телесмотрения в обязательном порядке, подчеркнула Ангелина Решина. «Это не является источником монетизации, аналитика и статистика дают дополнительное преимущество в использовании наших услуг», — уточнила она.

По словам Алексея Петровских, аналитические инструменты входят в стандартный функционал стриминговой платформы G-Core Labs и как отдельный продукт компания их пока не предлагает.

ЗАЛОГ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Мы не могли не обойти стороной вопрос отношений игроков рынка и попросили представителей CDN-операторов порассуждать о том, насколько серьезным конкурентом традиционным измерителям они способны стать? По мнению Константина Анохина, конкурентом медиаизмерителей, по сути, может стать любая компания, которая имеет доступ к данным и ресурс разработки: создать инструмент предиктивной аналитики и визуализации на основе данных, собираемых одновременно со стороны приложения и сервера, — это вполне выполнимая задача. «Сегодня любой CDN-провайдер предоставляет своим заказчикам доступ к логам серверов доставки, я не думаю, что из этого можно создать какое-то существенное конкурентное преимущество», — уверен он.

CDN-операторы все-таки собирают данные только по интернет-вещанию, тогда как традиционные медиаизмерители смотрят на все способы доставки контента до зрителя, пояснила Ангелина Решина. Кроме того, отметила она, нередким бывает использование MultiCDN, когда вещатель пользуется услугами сразу нескольких операторов сети доставки контента. «Скорее, мы видим в этом возможность создать некоторый совместный пул измерителей для получения всеобъемлющих данных по смотрению видео», — поделилась Ангелина Решина.

«На мой взгляд, в данном случае мы должны говорить скорее не о конкуренции CDN-операторов с традиционными медиаизмерителями, а об их партнерстве для роста качества оценки. Это не должна быть конкурирующая модель за место единого измерителя. Такой способ больше предполагает партнерство», — заключил Алексей Петровских.