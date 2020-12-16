Специалисты назвали планы и ожидания от нового телесезона в России

Осенью телеканалы по традиции открывают новый телесезон. Но уже сейчас, в последний месяц лета, многие из них анонсировали премьеры.

И с них, как говорят телевизионщики, все только начинается. Представители видеосервисов уточняют, что не мыслят категорией телесезонов, а открывают новые каталоги сразу же и в ближайшие месяцы пользователи тоже увидят в них новинки.

КОНТЕНТ ОСОБОГО РЕЖИМА

Свои коррективы в программную и контентную политику телеканалов внес режим самоизоляции. Так, руководитель каналов молодежного и музыкального вещания MTV, MTV Live HD, MTV Rocks, MTV Hits, MTV Dance, VH1 и VH1 Classic Яна Чурикова отметила, что «MTV Россия» пересмотрел сетку вещания, контент и производственный цикл. Ведущие проводили съемку, монтировали сами или отправляли материал монтажерам, а те отсылали контент на эфир. Даже ток-шоу «12 злобных зрителей» снималось удаленно на платформе Zoom.

Директор по контенту ГК «Орион» Светлана Борисова поделилась наблюдениями о том, как пандемия повлияла на телесмотрение. «Привычки телесмотрения изменились с точки зрения типа и количества потребляемого контента, а также времени, в течение которого люди потребляли контент. Зрители чаще настраивались на романтические, проникновенные фильмы и боевики, думаю, чтобы отвлечься от реальности, — рассказала она. — На тематических каналах DocuBox и Fast&FunBox зафиксирован всплеск просмотров документальных фильмов о путешествиях и программ, связанных со спортом на открытом воздухе». Светлана Борисова подчеркнула, что политика SPI в области контента направлена на то, чтобы внимательно следить за тенденциями, прислушиваться к требованиям зрителей, и в новом сезоне компания продолжит подбирать контент, в том числе с учетом событий этого года.

По словам директора телеканалов «UTV», «Живая природа», «Home 4K», «Глазами туриста» Александра Саркисяна, за время пандемии к 320 часам эфира «Живой природы HD» добавилось еще 20 часов нового уникального контента, привезенного авторами телеканала из экспедиций по Русскому Северу и Карелии, Южному Уралу, Крыму и берегам Волги. «В самый разгар пандемии мы выпустили десять эпизодов антистресс-сериала “Свидание с природой” для ОТТ-платформ. Сейчас их можно найти на “Кинопоиске”, Megogo, Okko, TVzavr, в Kartina TV, а также на платформе Bongo в Бангладеш. Это мотивировало нас начать производство собственного VoD-контента для российского и международного рынков на постоянной основе. Мы стали устраивать в группе “ВКонтакте” еженедельные прямые эфиры с любимыми авторами телеканала “Глазами туриста HD“. В ближайшее время они “перекочуют“ и в эфирное вещание», — пообещал он.

Вице-президент по развитию детских и развлекательных брендов ViacomCBS в России, Украине, Грузии, странах СНГ и Балтии Мария Косарева отметила, что весной стартовала кампания, которая охватила основные бренды ViacomCBS в России. «В рамках кампании изменилась программная сетка и появился дополнительный контент в социальных сетях и на сайтах каналов, в том числе с участием российских блогеров и звезд, — рассказала Мария Косарева. — Впервые в блоке дошкольного контента телеканал “Nickelodeon Россия” показал эпизоды, которые раньше можно было увидеть на больших экранах в рамках проекта “Nick Jr. в кино”». Развлекательные телеканалы изменили эфирную сетку: на Paramount Comedy в дневном эфире появилось больше шоу и сериалов для всей семьи, а на Paramount Channel стартовали тематические киномарафоны. На Spike показывали больше проверенного временем и любимого многими контента. На сайте и в пабликах Paramount Comedy в соцсетях выходили материалы, посвященные защите здоровья. Сразу на нескольких каналах ViacomCBS вышло короткоформатное шоу «Балконные Истории». «Мы перевели в онлайн-формат ключевые мероприятия каналов, которые проводим регулярно и у которых есть свои преданные зрители. Например, традиционная “Ночь сериалов” состоится в формате челленджей в социальных сетях, посвященных любимым ситкомам, и подведения итогов в эфире канала. Осенью организуем виртуальный “День, когда пора играть”», — добавила Мария Косарева.

«Режим самоизоляции дал понять, что к стабильности привыкать не нужно, необходимо быть максимально гибкими, — рассуждает генеральный директор «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов. — С началом пандемии были отменены все прямые трансляции спорта, переносились цифровые релизы киноновинок. С другой стороны, повысился запрос на видео тренировок, образовательный контент. В пик карантина мы запустили канал М-stayhome, который должен был создать максимально позитивную атмосферу и настроение для людей, вынужденных оставаться дома. Не могу сказать, что мы в этот период делали ставку на скринлайф-проекты — истории про пандемию и самоизоляцию зрителям быстро наскучили».

ПРЕМЬЕРЫ, СОБЫТИЯ, ЦЕРЕМОНИИ

К открытию нового телесезона многие телеканалы приурочили показ премьер. Мария Косарева отметила, что благодаря собственной библиотеке и возможностям по производству контента ViacomCBS телеканал Nick Jr. покажет новый мультсериал «Приключения Паддингтона», который снят на основе классических детских книг Майкла Бонда, но демонстрирует новый взгляд на известную историю о медвежонке, в том числе за счет использования компьютерной анимации. «В новом сезоне мы представим новые шоу: анимационные сериалы “Рюкзак Олли” на “Nickelodeon Россия”, “Дорг Ван Данго” на NickToons, игровой сериал для школьников и подростков “Опасный отряд”. Он выйдет также на “Nickelodeon Россия”. На канале Paramount Comedy стартует очередной сезон комедийного хита “Клиника”», — сообщила Мария Косарева.

Как рассказали в PR-отделе СТС, время премьер на телеканале уже наступило: вышел сериал «Любовь в нерабочие недели» и первый сезон комедии «Нагиев на карантине», в основу сюжета которых положена тема самоизоляции. Новый скетчком «Сториз», также представленный зрителям, рассказывает про героев разных интересов и статусов. Началась съемка комедии «Гости из прошлого» с Юрием Стояновым, спортивной драмы «Регби», лирической комедии «Родительский комитет», а также новых сезонов сериалов «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «Дылды» и «СеняФедя». К новому сезону готовятся неожиданные истории и эксперименты, поделились в PR-отделе СТС. Например, «Гости из прошлого» расскажут историю про неудачный эксперимент ученого в 1982 году, в результате которого одна половина его квартиры останется в восьмидесятых, а вторая попадет в наше время.

Светлана Борисова напомнила, что оператор спутникового ТВ не формирует контентную политику телеканалов и не влияет на нее, но добавила, что ГК «Орион» является эксклюзивным дистрибьютором медиахолдинга SPI International в России, а также предлагает телезрителям более десяти собственных телеканалов, производством которых занимается ООО «Макс Медиа», входящее в ГК «Орион». По словам Светланы Борисовой, «Тайны Галактики» подготовили более 420 часов нового контента и обновленную линейку программ. ЕГЭ ТВ представит новую подборку рекомендаций от экспертов Рособрнадзора, а зрителей «Загородной жизни» ждут более 600 часов нового контента, полностью обновленный образ телеканала и приложение «Мой огород». Премьеры программ готовит и телеканал «Успех», к примеру обзор новостей рынка криптовалют «Крипто» и ток-шоу «Бизнес 2020», в котором предприниматели и чиновники будут обсуждать наиболее актуальные проблемы. А «Первый вегетарианский» предложит более 250 часов нового контента собственного производства, более 100 интервью с веганами и вегетарианцами, обзоры развития вегетарианского движения во всем мире, новые вегетарианские и веганские рецепты.

Телекомпания «Первый ТВЧ» сфокусируется на производстве собственного контента и съемке эксклюзивных программ по заказу, сообщила программный директор Наталья Сидоренкова. «В первом случае это проекты “Мой Загородный” на канале “Загородный” и “В курсе дела” на канале “Рыболов”. Обе представляют собой дайджест эфирных событий за неделю, акцентирующих дополнительное внимание зрителя на самом интересном контенте. Плюс к этому в программы включены рубрики “Битва за урожай” и “ХвОстовство”, где демонстрируются реальные фото- и видеодостижения телезрителей. Что касается эксклюзива, мы решили затронуть темы социальной активности в программе “Моя собака из приюта” на “Зоо ТВ”, попробовать формат ток-шоу в проекте “Строй-баттл” на “Загородном” и углубиться в историю в “Моде в галифе” на “Арсенале” — программе о российском военном костюме», — рассказала Наталья Сидоренкова.

Как пояснил Виктор Чеканов, поскольку контент видеосервиса можно потреблять со многих устройств и в любое время, то в нем нет классических телесезонов. «Для нас сезон всегда. Мы не планируем открытие новых каталогов к пику ТВ-смотрения, а открываем их сразу же», — подчеркнул он. «В начале августа мы запустили NBA, в ближайшее время откроем сериальные новинки от топовых европейских поставщиков: ZDF, ITV, All3Media. C 14 августа в подписке стал доступным один из самых кассовых мультфильмов всех времен “Холодное сердце 2”. Большое внимание уделим спортивным событиям. Так, 12 сентября начнем показывать чемпионат Испании по футболу. Из больших киберспортивных событий нас ждет ESL Cologne Europe — топ-турнир по CS:GO. Выступят все лучшие команды мира, в том числе и Natus Vincere», — поделился Виктор Чеканов.

Александр Саркисян признался, что новшества в новом телесезоне отчасти продиктованы зрительской аудиторией. «Мы стали больше общаться со зрителями и выяснили, что наши телеканалы не только познавательные, развлекательные и не совсем о природе. Судя по отзывам зрителей, каналы для них стали своего рода антистресс-терапией, — рассказывает Александр Саркисян. — Изучив зрительскую аудиторию, мы выяснили, что большой ее процент составляют люди, страдающие бессонницей, молодые мамы, люди, практикующие йогу, медитацию, эзотерические практики, руководители и другие специалисты интеллектуального труда, испытывающие повышенные психоэмоциональные нагрузки. Для усиления такого “антистресс-эффекта” мы воспользовались советом одного из наших зрителей и добавили к звукам “Живой природы” медитации: новую аудиодорожку, состоящую из медитаций, успокаивающей музыки и чтения притч. В ее записи нам помогает практикующий клинический психолог Гульнара Тимербулатова. Телезритель может включить эту дорожку самостоятельно, а может оставить естественные звуки природы, они на телеканале работают по умолчанию».

Яна Чурикова анонсировала самое долгожданное событие, о котором зрители MTV просили с момента перезапуска канала, — это возвращение мультсериала «Бивис и Баттхед» в озвучке заслуженного артиста РФ Сергея Чонишвили и в переводе Марии Гавриловой. «В новом сезоне на MTV вернутся церемонии: 30 августа в Нью-Йорке состоится ежегодная музыкальная премия MTV Video Music Awards, которая пройдет с соблюдением строжайших мер безопасности и станет одним из первых массовых мероприятий в Нью-Йорке с начала пандемии», — рассказала она и добавила, что «MTV Россия» покажет церемонию эксклюзивно.

СМОТРЕТЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ, А НЕ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

В новом телесезоне каналы и видеосервисы продолжат реализовывать свои контентные планы. Рассказывая о проектах «Мой загородный» и «В курсе дела», Наталья Сидоренкова уточнила, что в перспективе планируется сделать из них площадку для блогеров.

Александр Саркисян называет предстоящий сезон особенным. «Произойдет ребрендинг наших телеканалов “Живая природа HD” и “Home 4К”, — поделился он. — Для русскоязычного рынка будут представлены “Живая природа HD” и “Живая природа 4К”, а для зарубежных стран — “Home HD” и “Home 4К”. Толчком к ребрендингу послужило успешное продвижение наших телеканалов на отечественном рынке и большой потенциал международного партнерства. Сейчас “Home 4К” транслируют в своих сетях операторы США, Канады, Литвы, Белоруссии, Казахстана, Армении и других стран. Нам важно быть понятными». По словам Александра Саркисяна, значительные изменения произошли и на канале «Глазами туриста»: будут запущены русскоязычная и испаноязычная версии канала в формате 4К. «Мы вложились и в техническую модернизацию всех наших каналов — произвели резервирование телевизионного вещания, — рассказал он. — Главная цель сейчас — выход на мировые рынки. Делаем мы это не только с телеканалами и VoD-контентом, но и с товарами собственного производства для строительства сетей, смарт-сервисами и цифровыми технологиями. Этим занимается новый отдел экспорта и дистрибуции. Все наши услуги глубоко взаимосвязаны. Мы верим, что строительство интернет-сетей и появление новых высокоскоростных каналов связи поможет нашим телеканалам быстрее появиться на телеэкранах новых стран».

Мария Косарева сообщила об устойчивой позитивной динамике в плане рейтингов, наметившейся в текущем году. «От нового сезона мы ждем продолжения позитивной динамики по основным телеканалам ViacomCBS», — надеется она.

По словам Светланы Борисовой, главная цель этого сезона — продолжать предоставлять высококачественный контент зрителям с помощью постоянно совершенствующихся продуктов.

«MTV Россия традиционно производит много локального контента, при канале выросла собственная продакшн-студия. Но на время пандемии мы ее законсервировали и все снимали удаленно. Сейчас собственное производство перезапускается с соблюдением всех российских и международных требований санитарной безопасности к съемочным процессам. Точно могу сказать, что новый сезон на MTV Россия будет очень насыщенным и интересным», — убеждена Яна Чурикова.

Виктору Чеканову хочется, чтобы пользователи отдыхали, работали, встречались с друзьями, путешествовали и смотрели контент в удовольствие, а не от безысходности в изоляции. «Мы рассчитываем вернуться к полному объему кинотеатральных премьер, спортивных трансляций, полноценному наполнению прайм-тайма ТВ-каналов премьерами в телесезоне», — подчеркнул он.