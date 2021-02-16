ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования две версии вакцины Оксфордского университета и англо-шведской компании Astrazeneca, передает zakon.kz.

Как отмечается в сообщении ВОЗ, это решение дает "зеленый свет" для применения вакцин AstraZeneca в глобальном масштабе. К применению в экстренных случаях рекомендованы версии вакцины, которые производятся на предприятиях AstraZeneca-SKBio в Республике Корея и в Институте сыворотки в Индии.

Сейчас мы имеем все предпосылки для быстрого распределения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать объемы производства. генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус

Данные о вакцине изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше.

ВОЗ ожидает, что спрос на вакцину AstraZeneca увеличится после ее одобрения для экстренного применения.

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