Какие бывают тематические онлайн-кинотеатры

Рынок онлайн-кинотеатров в России формируется по примеру классического телевидения: рядом с ориентированными на широкую аудиторию видеосервисами формируется длинный хвост тематических.

И с каждым годом он становится все длиннее. Чтобы зафиксировать эту тенденцию, «Телеспутник» сделал обзор тематических онлайн-кинотеатров — как созданных внутри России, так и локализованных.

Часть 1. Исконно российские

SAKHAMOVIE — ВСЕ ГРАНИ ЯКУТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА

За последние 15 лет в Республике Саха (Якутия) было снято более 180 художественных фильмов. О феномене якутского кино столичные медиа впервые заговорили почти 10 лет назад. А в 2018 году якутский фильм «Царь-птица» получил главную награду Московского кинофестиваля.

Неудивительно, что якутскому кинематографу потребовался отдельный онлайн-кинотеатр, который и запустился несколько лет назад. Комментируя запуск Sakhamovie, продюсер Ньургун Иванов отмечал, что проект создан для того, чтобы зритель не искал фильмы якутских режиссеров по всему интернету, а мог посмотреть их в одном месте.

Сейчас на платформе Sakhamovie около 100 фильмов. Во время карантина появилась возможность часть из них смотреть бесплатно и при желании отправить донат автору. Остальные можно арендовать на три дня за 100 руб. или купить навсегда за 200 руб. Половину этой суммы Sakhamovie отдает авторам фильма.

В открытом доступе также есть несколько документальных фильмов, короткометражек, пара сериалов, запись театральной постановки и один мультфильм. Создатели платформы в будущем обещают запустить мобильное приложение Sakhamovie для ОС Android и iOS.

Что посмотреть: Фильм « Тойон кыыл» («Царь-птица»), победивший на нескольких кинофестивалях.

НОЛЬ ПЛЮС — ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Этот онлайн-кинотеатр вырос из одноименного международного фестиваля детского и семейного кино, проводимого в Тюмени с 2014 года фондом «Жизнь и дело». Концептуально продолжает идеологию фестиваля: в проморолике «Ноль Плюс» говорится, что это «платформа с пополняющейся коллекцией познавательного кино и анимации о семье, дружбе, заботе, поступках, отношениях и всех тех ценностях, которые важно формировать в детстве».

Библиотека включает чуть больше сотни мультфильмов, около 20 полнометражных фильмов, пару сотен короткометражек и почти 80 документальных проектов. Контент преимущественно немейнстримовый, то есть тот, который редко встречается в больших онлайн-кинотеатрах — по крайней мере на их первых экранах. Например, документальный фильм о станции юных натуралистов Академгородка «В траве сидел кузнечик...» или полнометражный мультфильм «Чародей равновесия. Тайна Сухаревской башни». Фильмы и мультфильмы преимущественно российские, но есть тайтлы из Японии, Великобритании, Австралии и других стран. Несмотря на название, большая часть контента имеет маркировку «6+», «8+», «12+», «14+» и даже «16+».

Интересная особенность — функция «осмысленного просмотра». Перед началом воспроизведения пользователь может нажать кнопку «Смотреть с анализом», и тогда ему предложат, например, обратить внимание на мотивацию героев или задать вопрос на внимательность, связанный с деталью сюжета.

Что посмотреть: трогательный австралийский мультфильм о дружбе « Потеря и находка».

ARTDOC.MEDIA — НЕЗАВИСИМОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Еще один онлайн-кинотеатр, выросший из фестиваля, в данном случае — из фестиваля документальных фильмов «АртдокФест». Позиционирует себя как «архив документального кино, снятого в странах бывшего СССР с начала 2000-х годов». В описании говорится, что коллекция состоит из фильмов, снятых без государственного финансирования, и поэтому они не хранятся в архивах и фондах.

Всего в базе Artdoc.Media содержится информация о почти 3000 документалок. Из них доступно для просмотра на сайте примерно 1250, из которых около 200 можно посмотреть только за деньги. Стоимость проката фильма на три дня колеблется в районе 150 руб. Однако в целом Artdoc.Media называет себя некоммерческим проектом, у которого нет инвесторов, рекламы и спонсоров, и предлагает своим зрителям оказать ему финансовую поддержку.

Интересная особенность платформы — присвоение каждому тайтлу оценки по 10-балльной шкале. Ее присуждают по итогам работы фестиваля «АртдокФест» и национальной премии «Лавровая ветвь». Картины с самым высоким баллом относят к классике документалистики, посередине находятся призеры международных фестивалей, а в самом низу — фильмы с минимальным баллом экспертной оценки.

Artdoc.Media аносировали в сентябре 2017 года. Изначально там также проходили онлайн-кинопоказы, имитирующие офлайновые. Фильмы шли в определенное время, количество билетов было ограничено, а после сеанса зрители обсуждали документалку с ее авторами. Сейчас информации о проведении таких мероприятий на сайте онлайн-кинотеатра нет.

Что посмотреть: снятый в 1996 году документальный фильм об Александре Лукашенко « Обыкновенный президент».

NONFICTION.FILM — ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО И НЕМНОГО АРТ-ХАУСА

Еще один онлайн-кинотеатр с документальными фильмами. Запущен Центром документального кино в 2018 году. В отличие от Artdoc.Media, Nonfiction.film не делает упор на фестивальных документалках, показывает не только проекты из СНГ, а также позволяет себе размещать и художественные фильмы. Например, можно найти подборку фильмов Ларса фон Триера или российскую картину «Карп отмороженный». Есть здесь и записи театральных постановок, и подборка короткометражек.

Такая концепция позволяет размещать на платформе помимо малоизвестных широкому зрителю документальных фильмов и мировые хиты вроде «Корпорация “Еда”». Еще видеосервис декларирует, что поддерживает молодых документалистов, фильмы которых можно посмотреть в Nonfiction.film. Видеосервис участвует и в создании оригинального контента: в августе 2020 года Nonfiction.film совместно со Start выпустил документальный сериал «Хватит!» о женщинах, переживших насилие. Его премьера состоялась на обеих площадках.

Бесплатно смотреть контент на Nonfiction.film нельзя. Подписка на сервис стоит 299 руб. в месяц или 2999 руб. в год. Можно купить или взять фильм напрокат — за 299 или 200 руб. соответственно. Некоторые документалки можно посмотреть после того, как перечислишь минимум 100 руб. фонду «Ночлежка».

Что посмотреть: документальный фильм об Иве Сен-Лоране « Величайший кутюрье».

COOLPLAY — АРТХАУСНЫЙ КИНОТЕАТР

Запущен в июле 2020 года. По сути, представляет собой раздел на сайте арт-объединения CoolConnection, которое организует кинофестивали, кинопоказы и другие события.

Создатели CoolPlay заявляют, что в онлайн-кинотеатре можно увидеть картины из коллекции арт-объединения, а показы фестивальных фильмов будут ограничены определенными датами. На старте витрина предлагала два фильма: криминальную драму «Соллерс-Пойнт» и документалку «Кто украл Banksy». Месяца через полтора к ним добавилась российско-французская лента «Последняя песня вечера». Двухдневная аренда любого из этих тайтлов стоит 195 руб.

Что посмотреть: на ваш вкус

«МОЯ ПЛАНЕТА» — ВСЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Видеосервис, в котором собран познавательный контент, создаваемый телеканалами «Цифрового телевидения» (совместное предприятие ВГТРК и «Ростелекома»): «История», «Доктор», «Живая планета», «T24», «Наука» и «Планета». Среди них циклы программ «Мужская кухня», «Недетские вопросы о природе», «Рейтинг Баженова», «Самые важные открытия человечества» и другие. Также на платформе есть программы, которые в разное время снимались для ВГТРК. В «Моей планете» одно время было доступно линейное вещание одного из каналов «Цифрового телевидения», но позже оно прекратилось.

У видеосервиса нет веб-версии, он доступен только в виде приложения для Android и iOS, но его контент можно транслировать на совместимый смарт ТВ благодаря технологиям AirPlay и Chromecast. Всего пользователям «Моей планеты» доступно более 1,6 тыс. программ, а новые выпуски появляются каждую неделю, рассказали «Телеспутнику» в «Цифровом телевидении».

Часть контента можно смотреть бесплатно и без рекламы, но основной доступ открывается только платным подписчикам за 129 руб. в месяц или 699 руб. в год.

Что посмотреть: цикл передач «Царство грибов».

LEOPONY — ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

Этот видеосервис появился в октябре 2018 года. Его создала группа компаний Union Media Group с целью объединения контента для детей и образовательных материалов для их родителей.

В соответствии с этой концепцией Leopony работает и сейчас. В детской части видеосервиса есть мультики, в том числе познавательные, и программы типа «Читаем с мамой». Для родителей есть шоу от телеканала «Ю» и «8 канал». Сейчас в сервисе более 1,5 тыс. единиц видео. Мамам также предлагаются текстовые материалы, из которых они узнают, как сделать тапочки своими руками или приготовить букет из овощей. Можно скачать и распечатать раскраску для своих детей.

Основной моделью монетизации Leopony остаются показы рекламы, которая за счет узости ниши показала положительную динамику даже в период пандемии, рассказал «Телеспутнику» основатель Union Media Group Всеволод Адамов. Причем реклама есть только в родительском сегменте, то есть контент для детей показывается без коммерческих объявлений.

Что посмотреть: цикл передач « Диета для бюджета».

CHILL — ВЕБ-СЕРИАЛЬНЫЙ ОАЗИС

Первый в России онлайн-кинотеатр, в котором собраны только веб-сериалы. Причем не только российские, но и еще из 60 стран. Практически все — российские премьеры либо эксклюзивные для нашей страны иностранные проекты. Продакшен-студии и независимые творческие команды могут предложить Chill свой веб-сериал — если это не совсем треш, то он появится на платформе.

По заявлению создателей, на старте Chill предлагает 300 часов контента. С учетом того, что продолжительность эпизодов веб-сериалов небольшая, тайтлов получилось много. Подавляющее большинство названий широкому зрителю незнакомы. Иностранный контент озвучен на русский язык, но при желании можно включить оригинальную аудиодорожку.

Примерно 30–40% всей библиотеки доступны бесплатно. Причем пока рекламы на сервисе нет, но его создатели не исключают, что она появится в будущем. За остальной контент придется заплатить из расчета 6 рублей за серию. Половина всех вырученных денег идет создателям, остальное платформа забирает себе. При регистрации каждому новому пользователю начисляется 36 руб., которые можно потратить на просмотр шести серий.

Подробнее о видеоплатформе и веб-сериалах читайте в интервью с генеральным продюсером Chill Антоном Калинкиным.

Что посмотреть: немецкий драматический веб-сериал « Искупитель грехов».

DIGITAL ORCHESTRA BY GOLIKOV — ТОЛЬКО КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Мультимедийная платформа, созданная дирижером и руководителем оркестра «Таврический» Михаилом Голиковым в августе 2020 года. На сайте среди партнеров проекта указаны телеканалы «Культура» и TV Brics, оператор МТС, Музей электрического транспорта, киностудия «Лендок» и другие организации. По информации «Коммерсанта», финансовую поддержку проекту оказал «Газпром», а его общая стоимость составила $1 млн.

Первым делом в Digital Orchestra появились записи симфоний Бетховена. Их выкладывали на YouTube-канале фестиваля Classic@Home с 21 по 28 августа — в день по концерту. Концерты доступны бесплатно, но при желании можно «поаплодировать» музыкантам, то есть пожертвовать любую сумму в размере от 1 до 250 евро.

По словам продюсера Digital Orchestra Ильи Бачурина, в будущем на платформе могут появиться контент от блогеров и мастер-классы от мировых звезд классической музыки. Он также отметил, что платформа работает над тем, чтобы «собрать аудиторию, которая будет монетизироваться», однако не рассказал подробно о планах относительно моделей заработка.

Что посмотреть: Четвертую симфонию Бетховена в исполнении Digital Orchestra.

Часть 2. Локализованные видеосервисы

WAKANIM — АНИМЕ, АНИМЕ И ЕЩЕ РАЗ АНИМЕ!

Российская версия французского онлайн-кинотеатра с аниме запустилась в начале 2018 года. За несколько лет до этого основным владельцем платформы стала компания Aniplex — производитель аниме и «дочка» Sony Music Japan. После этого сервис начал международную экспансию: стал доступен в скандинавских странах, Восточной Европе, Швейцарии, Австрии, Германии, а также в России и некоторых странах бывшего СССР.

В Wakanim можно найти мировые хиты вроде «Атаки Титанов» или «Большой куш», но основная часть каталога — малоизвестное для несведущего зрителя аниме вроде «Китаро с кладбища» или «Туалетный мальчик Ханако». Всего в каталоге больше сотни сериалов, каждый из которых насчитывает десятки эпизодов. У большинства из них есть только русские субтитры, но встречается и дублированный контент.

Фишка — можно смотреть не только уже завершенные сериалы, но и так называемые онгоинги, то есть сериалы, которые появляются на Wakanim почти сразу после их премьеры на японском телевидении.

Онлайн-кинотеатром можно пользоваться бесплатно с некоторыми ограничениями: несколько сериалов недоступны, есть реклама, качество видео только SD, а доступа к новой серии онгоинга надо ждать неделю. Подписка стоимостью 399 руб. в месяц (трехмесячная или годовая стоит дешевле) снимает эти ограничения.

Что посмотреть: аниме-сериал « Корзина фруктов».

CRUNCHYROLL — И ЕЩЕ НЕМНОГО АНИМЕ

Еще один онлайн-кинотеатр с аниме. Несмотря на свою нишевую составляющую и направленность на узкую аудиторию, Crunchyroll наряду с телеканалом HBO, киностудией Warner Bros. и другими активами входит в WarnerMedia — подразделение телеком-гиганта AT&T. Помимо легального показа азиатской анимации в интернете Crunchyroll выступает крупным дистрибьютором такого контента на Западе.

Глобальный Crunchyroll предлагает около 900 аниме-сериалов и более 200 дорам. Но из-за лицензионных ограничений не все из них доступны во всех странах, где есть локальная версия видеосервиса. В русскоязычном Crunchyroll «Телеспутник» насчитал около 250 тайтлов, включая несколько онгоингов. Большинство из них, как и в случае с Wakanim, непосвященным зрителям неизвестны. С 2018 года на платформе стали появляться эксклюзивные аниме, созданные по заказу видеосервиса.

Почти весь каталог Crunchyroll можно смотреть бесплатно с рекламой, в том числе в качестве Full HD. Платная подписка делится на две категории. Обычная (299 руб. в месяц) дает возможность смотреть контент без рекламы, а доступ к новым сериям появляется через час после их премьеры в Японии. Расширенная (399 руб. в месяц) в дополнение к этому позволяет скачивать аниме, чтобы смотреть его в офлайне, и пользоваться одним аккаунтом на четырех разных устройствах.

Что посмотреть: аниме-сериал « Команда мечты».

UFC FIGHT PASS — ЛЮБИТЕЛЯМ БОЕВ БЕЗ ПРАВИЛ

Международная спортивная организация смешанных единоборств UFC объявила о запуске локальной версии своей стриминговой платформы в России в самый разгар карантина — в апреле 2020 года. В США видеосервис работает с декабря 2013-го: когда он запускался, президент UFC Дэйна Уайт (Dana White) заявил, что это будет Netflix для любителей единоборств. Сейчас UFC Fight Pass работает практически по всему миру, кроме стран Латинской Америки.

На платформе доступны не только записи боев и прямые трансляции, проводимые UFC, но и турниры других промоушенов, а это еще около 200 мероприятий в год. В общей сложности во время запуска в России UFC Fight Pass предлагал более 20 тыс. часов контента. В мае UFC объявила о начале производства собственных программ и выложила первые эпизоды «Бойцовских хроник», «Года с бойцом» и других шоу с русской озвучкой. В местном представительстве спортивной организации надеются, что видеосервис привлечет в России «десятки тысяч подписчиков».

Бесплатной версии у UFC Fight Pass нет. Месячная подписка стоит 399 руб. в месяц., годовая — 2999 руб.

Что посмотреть: бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

MOTORSPORT TV — ЛЮБИТЕЛЯМ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ

Бренд Motorsport TV пришел в Россию в ноябре 2017 года изначально только в виде одноименного линейного телеканала. Позже появилась локализованная версия видеоплатформы с записями и прямыми трансляциями различных мотоспортивных соревнований: «24 часа Ле-Мана», мировая серия ралли WRC, гонки на выносливость WEC, гоночная серия GT и другие.

Сейчас Motorsport TV обещает библиотеку в 5 тыс. часов видео и более тысячи прямых трансляций в год. Смотреть основной контент, за исключением прямых трансляций, на платформе можно бесплатно, но с рекламой. Подписка за 321 руб. в месяц снимает эти ограничения, а также позволяет пользователю формировать собственную новостную ленту.