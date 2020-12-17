Обзор ТВ-приставки GS B621L

Этим летом холдинг GS Group представил ТВ-приставку GS B621L для пользователей Триколора. Устройство поддерживает стандарт 4K и оснащено двумя тюнерами особой конфигурации, которая позволяет использовать оба тюнера при подключении к антенне одним сигнальным кабелем без дополнительного конвертера и оборудования. Мы внимательно изучим новинку и постараемся понять ее сильные стороны.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

В комплекте с ТВ-приставкой (далее — приставка) обнаружились адаптер питания (12 В, 2,5 А), пульт ДУ и бумажное руководство пользователя. «Лентяйку» узнает любой пользователь Триколора: последнее время она сопровождает все без исключения приемные устройства оператора. Помните, что поскольку пульт не поддерживает Bluetooth, то для управления им нужно целиться в приставку. Угол, при котором принимается сигнал, достаточный.

Гибридные приставки (то есть принимающие сигнал через спутник и интернет) нового поколения под брендом General Satellite имеют идентичный корпус. Так, модель GS B621L внешне практически ничем не отличается, к примеру, от модели GS B528. Верхняя часть корпуса пластиковая, нижняя — металлическая. Пластик с глянцевым покрытием легко собирает отпечатки пальцев. Чтобы сохранить товарный вид устройства, можно не снимать наклеенную пленку. Сверху на корпусе находится кнопка включения. В режиме работы она подсвечивается светодиодом светло-черничного цвета, в режиме ожидания горит красным. Нажимается со средним усилием. На передней панели расположился буквенно-цифровой дисплей. Он имеет подсветку того же (светло-черничного) цвета, ее интенсивность невысокая, не отвлекает и не раздражает. На правой боковой грани есть слот для установки смарт-карты условного доступа. На задней грани в ряд выстроились интерфейсные разъемы: два входа для подсоединения коаксиального кабеля от спутниковой антенны, вход для внешнего ИК-приемника, аналоговый аудио/видеовыход с разъемом mini jack (3,5 мм), выход HDMI, гигабитный порт Ethernet, порты USB 3.0 и USB 2.0, а также вход для питания. Снизу в корпусе сделаны отверстия для отвода тепла и наклеены ножки из специального материала, чтобы приставка не скользила по горизонтальной поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Как отмечалось в сообщении производителя, GS B621L сконструирована на базе центрального процессора ALi и сопроцессора собственной разработки GS Group. Приставка способна выводить видеоизображение от формата 480i/p до 2160i/p, преобразовывать 4K-контент для HD- и Full-HD-телевизоров, декодировать распространенные типы видео и аудио, выводить многоканальный звук. Заявленная потребляемая мощность не превышает 30 Вт.

Приставку можно подключить единственным кабелем к конвертеру с одним выходом и получить все преимущества двухтюнерного приемника. Среди них: независимый стриминг контента на второй экран (при наличии приставки-клиента и второго телевизора в домохозяйстве), фоновое обеспечение системных процессов. Также пользователю доступна функция, позволяющая просматривать и записывать контент одновременно, подключив приставку одним кабелем к конвертеру.

НАСТРОЙКА И ИНТЕРФЕЙС

Первоначальная настройка выполняется в несколько шагов — достаточно следовать инструкции. Поскольку GS B621L — операторская приставка, то кастомизация интерфейса в ней минимальная. Для устройств данного класса это привычная ситуация. Можно выбрать один из двух вариантов цветовой темы, выбрать заставку, настроить время включения заставки, период показа инфопанели, время автоматического отключения.

Главное меню создано по стандартам современных смарт ТВ с горизонтальными лентами контента. Сверху находится баннер рекомендаций, ниже — иконки приложений и папок, рекомендуемые телеканалы, лучшее кино, ваши популярные каналы и избранные телеканалы.

Главное меню

Приложение «Телегид» — это электронная программа передач. Приложение «Кино Спутник» представляет собой аналог онлайн-кинотеатра. В течение суток в нем по расписанию транслируется 12 кинофильмов, ежедневно коллекцию пополняют две новые картины.

В приложении «Каналы» представлен список транслируемых телеканалов, разделенных по тематикам. По ним доступен поиск. Из раздела можно запустить просмотр эфира любого из телеканалов.

Приложение «Каналы»

Приложение «Синематека» позволяет в любое время смотреть выбранные редакторами записи эфирных телеканалов, которые сохраняются на накопителе. Запись контента производится автоматически на подключенный внешний накопитель в то время, когда приставка находится в режиме ожидания.

Назначение приложения «Личный кабинет», пожалуй, не требует пояснений.

В приложении «Умный дом» представлено описание соответствующего сервиса Триколора, если он не настроен.

В «Настройках» вы можете запустить автоматический либо ручной поиск каналов, добавить антенну или спутник к списку имеющихся, запустить мастер настройки, открыть меню настроек приставки и редактор каналов.

Раздел настроек

Через «Приложения» можно смотреть медиаконтент на подключенном к приставке накопителе и записи эфира телеканалов. В «Играх» есть «Тетрис», «Ювелир» и «Сапер».

ТЕСТИРОВАНИЕ

Из «холодного» состояния приставка загружается около 40 секунд. На команды с пульта реагирует без раздумий, интерфейс отзывчивый, не тормозит.

В спутниковом режиме в «Телегиде» списки телеканалов и передач загружаются практически мгновенно. О каждой передаче можно посмотреть сведения и запустить прямой эфир. Запуск трансляции происходит через 2-3 секунды. Время переключения между телеканалами такое же, причем неважно, какого они формата — SD, HD или Ultra HD. В инфопанели отмечается время начала передачи, текущее время и время ее окончания. Сверху показываются текущее время, день недели и дата, номер телеканала, индикаторы записи эфира, добавления канала в избранное. Ниже, под временной шкалой, находится горизонтальный список прошедших и будущих программ. Для работы функций «Пауза», «Запись» и «Запись по таймеру» требуется подключенный накопитель. Плеер сервиса «Кино Спутник» показывает время с начала трансляции фильма и сведения о нем: общую продолжительность, жанр, имена режиссера и актеров.

Для работы приставки при интернет-подключении, то есть в режиме OTT, нужно также выполнить первоначальные настройки, включая выбор часового пояса и подключение к Сети. В главном меню вместо «Кино Спутник» появляется раздел «Кино Онлайн». Меняется и список доступных телеканалов, к примеру, нет каналов формата 4K (их просмотр возможен только через спутник). Но при этом появляются возможность полноценного управления эфиром, доступ к семидневному архиву телеканалов и обширная библиотека контента в онлайн-кинотеатре, насчитывающая несколько сотен единиц.

Из «Телегида» можно не только смотреть любую доступную передачу в прямом эфире, но и запускать ее с начала. В инфопанели можно добавить канал в избранное, управлять качеством вещания — авто, лучшее (6 Мбит/с), хорошее (4 Мбит/с), среднее (3 Мбит/с), низкое (1 Мбит/с) — перематывать эфир, ставить его на паузу. Архив работает без нареканий. Скорость переключения между каналами примерно такая же, как и в случае со спутниковой трансляцией. Во время трансляции можно при помощи определенной комбинации клавиш на пульте (красная, а после синяя клавиша) вызвать сведения о параметрах канала, где указано текущее качество потока и скорость интернет-соединения.

Контент раздела «Кино Онлайн» разделен на несколько тематических категорий, в том числе новинки, мультфильмы, комедии, экшн, и т. д. При просмотре контента в онлайн-кинотеатре в плеере появляется возможность выбора варианта озвучки (русская или английская). Поиск работает не совсем точно. К примеру, при вводе первых трех букв «тер» в результаты выводятся не только фильмы с данным сочетанием букв, но и фильмы, в названиях которых есть слово «три». Радует, что поиск работает быстро.



Раздел «Кино Онлайн»

Мы также проверили возможность воспроизведения контента с внешнего накопителя. Меню соответствующего приложения состоит из вертикальных областей. Слева — сведения о подключенном диске (название, доступная емкость), по центру — список папок на накопителе и файлов в них, справа — характеристики файла (имя, размер, дата создания). Приставка воспроизводит распространенные форматы аудио и видео. Мощности начинки хватает для проигрывания файлов формата 2160p.

В работе корпус приставки заметно нагревается, но на стабильности работы это не сказывается. Во время тестирования иногда выводились служебные предупреждения, хотя интернет-трансляция при этом продолжалась.

ВЫВОДЫ

Приставка GS B621L вполне универсальна. Ее можно применять для просмотра контента Триколора через спутник и по интернету, а также для воспроизведения медиа с внешнего накопителя. Приятно, что интерфейс устройства сделан в соответствие с последними трендами в области смарт ТВ и работает шустро. Возможность задействования преимуществ двух тюнеров путем подключения единственного кабеля к конвертеру с одним выходом пригодится в ситуации, когда вы хотите смотреть разные телеканалы (один на приставке-сервере, другой на приставке-клиенте), а также сократить количество используемых кабелей и обойтись без дополнительного оборудования. Кому-то из пользователей может не хватить поддержки некоторых форматов файлов и наличия модуля Bluetooth — для просмотра видео или прослушивания музыки в беспроводных наушниках, так чтобы не мешать другим членам семьи. В интернет-магазине Триколора новинка продается по цене 6990 рублей (стоимость актуальна на момент публикации).