Новые законодательные ТВ нововведения в России

В августе рекордсменом по количеству законодательных инициатив в телеком-отрасли стала Минкомсвязь, причем чаще всего изменения касались закона «О связи». Здесь и долгожданный законопроект о недискриминационном доступе операторов к объектам государственной собственности, и проект создания технологии блокировки звонков мошенников. Но давайте расскажем обо всем по порядку.

НЕДИСКРИМИНАЦИОННЫЙ ДОСТУП

Пока Госдума до осени отложила многострадальный проект поправок к закону «О связи», который должен упростить операторам связи доступ в дома, Минкомсвязь предложила внести другие нововведения в законодательство. Речь идет о недискриминационном доступе операторов к объектам государственной и муниципальной собственности.

Обе инициативы важные и долгожданные. Сейчас нет единого порядка взаимодействия по размещению оборудования между операторами связи и органами власти. В результате госучреждения часто необоснованно отказывают провайдерам в размещении объектов связи, а стоимость монтажа устанавливается и меняется произвольно. По данным Минкомсвязи, за последние три года было демонтировано около 600 базовых станций, в зоне действия которых граждане лишились доступа к связи. Сейчас на государственной и муниципальной собственности размещено около 40 тыс. объектов связи, общая сумма арендной платы за которые превышает 4,3 млрд руб. в год.

Нормы, предложенные Минкомсвязью, уже действуют в отдельных регионах, включая Москву, Бурятию, Коми и Иркутскую область, но на федеральном уровне документ не принят. Инициативу ожидаемо поддержали операторы связи, в том числе «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». По словам представителя Tele2, в столице введенные правила значительно упростили монтаж оборудования.

ЗВОНКИ МОШЕННИКОВ ЗАБЛОКИРУЮТ

В середине августа на заседании АНО «Цифровая экономика» было принято решение обеспечить условия для создания технологии блокировки звонков мошенников, для этого будут внесены изменения в закон «О связи» в части обработки сведений операторами и передачи их банкам.

Новый законопроект-спутник к принятому ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» предполагает создание мобильными операторами и финансовыми организациями системы блокировки звонков мошенников, которые звонят клиентам от лица банков, а также в кредитные организации якобы от имени клиентов.

Проект нормативного акта был рассмотрен на рабочих группах Минэкономразвития. Планируется, что в ближайшее время это министерство внесет законопроект в правительство. В случае его принятия банки смогут сократить объем финансовых потерь, а граждане получат дополнительную защиту от угрозы мошенничества.

Некоторые операторы («МегаФон» и МТС) поддержали инициативу и выразили готовность участвовать в проекте. Остальные сослались на собственные разработки в этой области.

МИНКОМСВЯЗЬ ЗАРЕГУЛИРУЕТ ЦОДЫ

В августе государство всерьез взялось за правовое регулирование дата-центров. Минкомсвязь выступила автором нескольких законодательных инициатив, касающихся этих специализированных зданий для хостинга.

Одна из них обяжет операторов передавать информацию о тарифах, мощности и загрузке в центр мониторинга Роскомнадзора, который будет создан в рамках закона о «суверенном интернете». Доступ к собранным Роскомнадзором данным получат различные органы власти. По замыслу Минкомсвязи, эти сведения будут использоваться для контроля качества услуг и разработки регулирования. Что еще интересно, законопроект впервые вводит в законодательство понятия «ЦОДов» и «операторов ЦОДов», которых до сих пор нет в правовом поле.

Второй проект министерства предусматривает льготные тарифы на электроэнергию для операторов ЦОДов. Предполагается, что в случае его принятия стоимость электроэнергии для дата-центров снизится на 30–50%. В пояснительной записке к документу говорится, что 40% операционных затрат ЦОДов приходится на оплату электроэнергии. Однако для повышения их рентабельности и развития облачных услуг тарифы должны быть существенно ниже.

В ведомстве считают, что для снижения стоимости электроснабжения ЦОДов могут применяться различные механизмы ценообразования, размещение дата-центров рядом с электростанциями, использование климатических преимуществ северных регионов РФ и другие меры. Если законопроект будет принят, то меры начнут действовать с 1 января 2021 года.

КВОТЫ НА ТЕЛЕКОМ-ОБОРУДОВАНИЕ

Минпромторг планирует обязать госкомпании (то есть компании с госучастием выше 50% и их дочерние структуры) закупать отечественное телеком-оборудование и системы хранения данных исходя из госплана и отчитываться об этом каждый год. Соответствующий пакет документов в августе был направлен на согласование в профильные ведомства.

Госкомпании будут закупать товары, исходя из их перечня и минимальной квоты, которая может составить 30–50% от объема закупок. Контролировать выполнение плана госкомпаний по закупке продукции российских производителей оборудования будет сам Минпромторг.

По мнению участников рынка, инициатива в первую очередь скажется на «Ростелекоме», «Ростехе» и других крупных госкорпорациях, которым придется переводить свою инфраструктуру на российское оборудование. В том же «Ростехе» считают, что механизм квот станет действенной мерой поддержки отечественного товаропроизводителя. Российским компаниям сложно выйти на рынки госзакупок из-за несовершенства законодательства и усилий со стороны зарубежных производителей, также мешает предубеждение к отечественному оборудованию, сетуют эксперты.

ТРЕБОВАНИЯ К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ

Минкомсвязь разработала и начала согласовывать проект о внесении изменений в закон «О связи», где описываются требования к социально значимым сайтам. Чтобы попасть в соответствующий перечень, интернет-ресурсы должны использовать доменную зону .ru, .рф, .su, .дети, быть созданными и находиться на территории РФ при доле иностранного капитала не более 20%, а также не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ.

Из других критериев: сайтом должно владеть российское юридическое лицо, сайт не должен содержать видео-, аудиоконтента и рекламы, за исключением социальной, при этом не включающей в себя видео. Наполнение ресурса должно состоять преимущественно из российского контента, а основным языком сайта должен быть русский язык или государственные языки регионов. При этом запрещается публикация платных услуг или ссылок на них, за исключением государственных или муниципальных услуг, сказано в документе.

Кроме того, сайт, претендующий на право быть признанным социально значимым, должен входить в Реестр организаторов распространения информации, быть доступным по одному статическому сетевому адресу в интернете.

БОРЬБА ЗА КОНЦЕПЦИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания работает над созданием новой концепции с января текущего года. Одним из ключевых нововведений итогового документа станет создание единого поставщика ТВ-контента в интернете.

Против этого последовательно выступают операторы связи, которые ранее направляли по этому поводу коллективное письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. Но результата это не принесло, поэтому в конце августа к лоббированию интересов компаний был подключен Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), который попросил правительство привлечь представителей операторов к разработке концепции. Помимо создания единого поставщика, операторов также интересует вопрос выделения ТВ-частот для развития стандарта 5G.

В «Национальной Медиа Группе» (ее гендиректор Ольга Паскина возглавляет правительственную комиссию) и «Газпром-медиа» предложение РСПП ожидаемо проигнорировали и заявили, что вопросы на стыке вещателей и операторов регулярно обсуждаются в «Медиа-коммуникационном союзе». Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин высказался в том же духе.