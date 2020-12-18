"НТВ-Плюс" представил Vermax 4K IPTV

Каждый оператор считает важным предложить свой телевизионный сервис пользователям, у которых нет современного смарт ТВ, но есть обычный телевизор с возможностью подключения ТВ-приставки. На эту весьма обширную аудиторию и ориентирована новинка компании «НТВ-Плюс» Vermax 4K IPTV.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

В коробке покупатель обнаружит саму приставку, адаптер питания, пульт с парой пальчиковых батареек, кабель HDMI и бумажное руководство пользователя. Этого комплекта хватит для полноценной работы устройства — при условии, что у вашего телевизора есть вход HDMI. Но если у него композитные разъемы («тюльпаны»), то понадобится переходник с mini jack на RCA. То есть вывести аудио- и видеосигнал на устаревший телевизор приставка тоже способна.

Само устройство разработала компания «НАГ», и это не первая ее операторская приставка (см. обзор «Movix Pro: витрина Ultra HD» в «Приложении для профессионалов в области спутникового ТВ» № 6 ‘2019). Внешне она мало отличается от сет-топ-бокса для абонентов Дом.ru — у того сверху есть логотип оператора, а у версии для «НТВ-Плюс» его нет.



Пульт тоже знакомый, к примеру, он входит в комплект приставок, продающихся под брендами MAG и Vermax (собственная линейка «НАГ»). Наиболее часто используемые клавиши здесь сгруппированы в центре, «лентяйка» легкая и в целом удобная, с широким углом приема сигнала.

АППАРАТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В основу приставки «НТВ-Плюс» положена модель Vermax UHD300X разработки «НАГ». Перечислим ее ключевые характеристики (см. таблицу «Технические характеристики»). Устройство функционирует на базе чипсета Amlogic S905X, имеет 1 Гб оперативной и 8 Гб постоянной памяти. Способно декодировать 4K-контент, включая HEVC 10 бит, с максимальным фреймрейтом 60 кадров/с. Наряду с проводным интерфейсом Ethernet может подключаться к беспроводной сети, используя любой из диапазонов (2,4/5 ГГц), поддерживаемый стандарт — Wi-Fi 5. Есть Bluetooth версии 4.1. Периферийные устройства можно подключать к портам USB 2.0, их два. Нашелся и слот для карты памяти micro SD.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗНАКОМСТВО

Программной базой для приставки послужила ОС Android 7.1 с установленной поверх нее прошивкой онлайн-телевидения «НТВ-Плюс». При первоначальной настройке вам понадобится выбрать язык, настроить размер экрана, выбрать тип сети для интернет-соединения, установить дату и время.

По центру главного экрана видим три раздела: «Телевидение», «Мультимедиа» и «Настройки». Настройки привычны для ОС Android, описывать их подробно не станем. То же самое касается раздела «Мультимедиа» — это стандартный медиаплеер Android.

А вот о разделе «Телевидение», пожалуй, стоит рассказать подробнее. Он представляет собой онлайн-телевидение «НТВ-Плюс» с пакетами платных телеканалов и каталогами онлайн-кинотеатров. У приложения интерфейс Android TV: слева располагаются разделы меню, справа — их содержимое. В меню «ТВ» представлены все телеканалы, доступные на платформе, их свыше двухсот. Тематики самые разные, есть контент для любителей всего познавательного, для поклонников спорта, анимации, кино и сериалов. В меню «Смотри сейчас» весь телевизионный контент сервиса поделен на несколько категорий: фильмы, спорт, путешествия, хобби и т. д. В «Амедиатеке» представлена библиотека сериалов одноименного видеосервиса, в ней работает поиск и фильтр. Следующие три раздела — «Фильмы», «Сериалы», «Детям» — представляют собой тематические подборки контента из телеэфира и онлайн-кинотеатров. Здесь тоже есть фильтр и функция поиска. В «Подписках» вы можете приобрести любой из доступных пакетов. Замечу, что вы вправе выбрать пакеты не только с платными телеканалами, но и объединенные с каталогами Megogo, Start, «Амедиатеки» или даже видеосервисы отдельно. В «Профиле» содержится информация о вашем аккаунте, приложении; из раздела можно выбрать качество потока по умолчанию (дабы отдельно не настраивать его для каждого телеканала), связаться с разработчиком по электронной почте, а также активировать промо-код.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВ-СЕРВИСА

Онлайн-телевидение «НТВ-Плюс» предназначено для тех, кто предпочитает смотреть контент через интернет. Вы можете ставить эфир на паузу, перематывать его, смотреть программы из архива — в случае, если это предусмотрено правами. Удобно, что перемотка доступна прямо с пульта, за это отвечают кнопки в верхней части (“<<” и “>>”). Интерфейс в целом устроен так же, как и у версий приложения «НТВ-Плюс.ТВ» для мобильных устройств и смарт ТВ. С управлением справится любой пользователь.

Из электронной программы передач можно выбрать телеканал и далее — идущую в прямом эфире либо архивную программу. Телеканалы переключаются на пульте качелькой “Chan” либо клавишами навигации влево-вправо. Блок цифровых кнопок в ТВ-сервисе не работает. Скорость переключения между телеканалами типична для интернет-сервиса, то же самое можно сказать про качество картинки —даже на каналах формата HD заметна компрессия. Порадовала стабильная работа сервиса. Для комфортного просмотра контента «НТВ-Плюс» рекомендует скорость интернета 10 Мбит/с.

Поиск работает относительно быстро и весьма точно, вот только набирать длинные слова с пульта неудобно. Можно подсоединить беспроводную мышку, но в нашем случае комфорта от такого способа ввода было немного — курсор резкий и плохо слушается руки.

Приставка легко распознала Bluetooth-наушники. То есть при необходимости смотреть видеоконтент можно, не мешая другим членам семьи.

Среди потенциальных покупателей этой приставки наверняка найдутся те, кто захочет смотреть контент не только в сервисе, но и с внешнего накопителя. За это отвечает раздел «Мультимедиа». Он устроен просто и заточен под управление пультом. Но что важнее, плеер понимает только видеофайлы, поэтому слово «мульти» здесь не совсем точное, ведь посмотреть фотографии или послушать музыку с внешнего накопителя вы не сможете. Фильмы, в том числе закодированные при помощи HEVC, воспроизводятся плавно и без артефактов. Обнаружилось, что не поддерживаются файлы с расширением WebM, впрочем, не настолько сильно они и распространены.

В работе приставка греется аналогично другим устройствам этого класса, но ведет себя в целом стабильно. Заявленная потребляемая мощность не превышает 10 Вт.

ВЫВОДЫ

Операторская ТВ-приставка является отчасти компромиссным продуктом. Она нужна для продвижения конкретного телевизионного сервиса, а потому — за редким исключением — не позволяет установить стороннее платное ТВ или любое приложение, которое захочет пользователь. Поэтому прежде чем рассматривать Vermax 4K IPTV для приобретения, ответьте на главный вопрос: достаточно ли вам платного телевидения от «НТВ-Плюс» и контента от его партнеров, которого, к слову, немало? Не сравнивайте это устройство с универсальными приставками на ОС Android TV — и разочарованы не будете.