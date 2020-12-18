"Дом Кино" остался без "Мосфильма"

В самом начале сентября закончилось многолетнее сотрудничество «Мосфильма» с телеканалом «Дом кино». Киностудия хотела увеличить объем реализуемых прав на свои фильмы, но кабельному вещателю так много контента от «Мосфильма» было не нужно, считают на рынке.

В то же время эксперты полагают, что «Дом кино» — самый популярный тематический канал в России — сможет сохранить свою аудиторию даже несмотря на то, что в его сетке больше не будет самых главных советских кинохитов.

В апреле 2020 года киноконцерн «Мосфильм» и «Цифровое телевидение» (ЦТ, совместное предприятие ВГТРК и «Ростелекома», которое занимается производством тематических телеканалов) рассказали «Ведомостям» о планах запустить совместный телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция». Тогда сообщалось, что основу его сетки составят более тысячи кинолент, созданных «Мосфильмом», включая «Иронию судьбы, или C легким паром», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи» и другие вечнозеленые хиты. А в дополнение к ним на новом телеканале будут выходить современные блокбастеры, созданные при участии ВГТРК: «T-34», «Движение вверх», «Салют».

Новый телеканал начал полноценное вещание в кабельных сетях 1 сентября. В этот день как раз истекал контракт «Мосфильма» с «Первым каналом. Всемирной сетью» (ПКВС) — дочерней компанией Первого канала, которая в том числе занимается созданием тематических телеканалов. В рамках этого соглашения весь каталог «Мосфильма» в кабельном и спутниковом вещании мог показывать только телеканал «Дом кино», которым управляет ПКВС. По словам представителя ПКВС, контракт не был продлен по инициативе «Мосфильма», писали в апреле «Ведомости». В «дочке» Первого канала удивились такому поступку киностудии и отметили, что это не соответствует тому, о чем стороны говорили на протяжении предыдущих месяцев.

«Сложно сказать, чем руководствовалась киностудия, когда принимала решение не продлевать контракт с главным киноканалом страны, который на протяжении стольких лет занимает первое место среди всех тематических каналов», — заявил представитель ПКВС в ответ на просьбу «Телеспутника» рассказать о причинах прекращения сотрудничества.

РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

«Мосфильм» еще зимой объявил закрытый тендер среди кабельных вещателей на лицензирование своей коллекции, и по его итогам предложение ВГТРК оказалось наиболее интересным, рассказал «Телеспутнику» представитель компании, которая работает на рынке платного телевидения.

Он считает, что каналу типа «Дом кино» нужен определенный объем фильмов, и от «Мосфильма» они хотели сугубо хиты — несколько лент из золотой коллекции, которые хорошо собирали аудиторию по праздникам и во время новогодних каникул. Кроме того, последние годы хорошие рейтинги телеканалу делали показы сериала «Сваты». Поэтому не исключено, что «Дом кино» не был готов платить больше за исключительное право показывать библиотеку «Мосфильма», делится своим мнением собеседник «Телеспутника» и подчеркивает, что это лишь его предположения.

В ПКВС, комментируя ситуацию, отметили, что считали стоимость пакета «Мосфильма» «явно завышенной», однако уведомляли студию о готовности работать дальше и соглашались платить такую цену «из любви к искусству и из уважения к давнему и, как казалось, постоянному партнерству».

Собеседник «Телеспутника» считает, что «Мосфильм» и ВГТРК двигались встречными курсами. Киностудии нужно было увеличить объем реализации прав на свой контент, а у ЦТ не было канала со специализацией только на российском кино. В портфель компании входит Cinema, «Сигнал Медиа» (подразделение ЦТ, которое занимается дистрибуцией контента) выступает эксклюзивным дистрибутором «Кино ТВ», но оба канала специализируются на зарубежном кинематографе. «Русский роман», «Русский детектив» и «Русский Бестселлер», которые тоже принадлежат ЦТ, показывают преимущественно теленовеллы, то есть сериалы. «Чтобы запускать канал с русским кино, надо собирать с миру по нитке, договариваться с разными студиями, а тут целая огромная библиотека», — объясняет собеседник «Телеспутника» логику взаимного интереса.

Он также полагает, что раз ВГТРК требуется больше контента «Мосфильма», чем в свое время было необходимо ПКВС, то вырос и объем денежных отчислений в адрес студий. Кроме того, договор между сторонами может подразумевать и передачу «Мосфильму» части доходов от продажи канала операторам, не исключает он.

«ЦТ — это подразделение государственного предприятия ВГТРК. “Мосфильм” тоже не частная студия. Поэтому в этом смысле их альянс совершенно понятен», — комментирует Сусанна Альперина, редактор отдела культуры и телевидения «Российской газеты — Недели». Она не знает, почему «Мосфильм» и ПКВС прекратили сотрудничество, но предполагает, что это связано с желанием киностудии запустить собственный телеканал. «Сейчас многие киностудии и кинодистрибуторские компании запускают свои каналы и только выигрывают от этого. Кстати, киностудия Горького во время пандемии говорила о планах по созданию собственного YouTube-канала» — подчеркнула Альперина.

ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ

По данным Mediascope, принадлежащие или связанные с ЦТ телеканалы «Мульт», «Русский роман», «Кино ТВ» и «Русский детектив» по итогам 2009 года входили в пятерку самых популярных тематических телеканалов. Но первое место в этом рейтинге на протяжении последних нескольких лет занимает «Дом кино». Телеканал также успешно конкурирует с федеральными вещателями: по итогам 2019 года он занял 16-е место в списке самых популярных телеканалов, обогнав «Матч ТВ», «Мир», «Россия К», «Че» и другие каналы. По мнению ряда экспертов, своей популярностью телеканал во многом обязан тому, что единственный в сегменте кабельного телевидения имел эксклюзивные права на мосфильмовские хиты.

На сайте Mediascope есть специальный раздел, где можно посмотреть, какие программы были наиболее востребованы у телезрителей в течение определенной недели. Проанализировав с его помощью, какой контент пользовался наибольшим спросом у зрителей «Дома кино», «Телеспутник» выяснил, что библиотека «Мосфильма» хоть и играла значимую роль для рейтингов канала, однако сложно назвать контент этой студии основной движущей силой популярности вещателя.

Например, выбрав случайным образом неделю с 22 по 28 октября 2018 года, мы выяснили, что в этот период из топ-10 трансляций «Дома кино» (среди зрителей старше 4 лет, проживающих в городах с население более 100 тыс. человек) пять приходилось на мосфильмовские тайтлы. А в период с 24 по 30 июня 2019-го — 6 из 10. Но с 7 по 13 мая 2018 года самыми популярными трансляциями на «Доме кино» (4+, 100 тыс +) были выпуски сериала «Сваты» и фильм «Королева бензоколонки» киностудии им. А Довженко. В топ-10 вошли только четыре тайтла «Мосфильма»: «Девушка без адреса», «Верные друзья», «Они сражались за родину» и «Гардемарины, вперед».

При этом особой популярностью главные хиты «Мосфильма» пользовались во время праздничных дней. На прошлых новогодних каникулах «Дом кино» активно показывал, а зрители с удовольствием смотрели основные хиты советского кинематографа: «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман» и так далее.

«В основе программирования нашего канала уже давно присутствуют и популярные сериалы, и фильмы других киностудий, которые демонстрируют такие же высокие рейтинги, как и самые известные ленты “Мосфильма”. Мы вели с ними переговоры и письменно уведомляли о готовности продления контракта на их условиях, чтобы по-прежнему иметь возможность показывать на канале тот десяток фильмов, которые зрители любят и ждут, как правило, в праздничные дни», — отмечают в пресс-службе ПКВС.

По данным компании EPG Service, с января 2018-го по сентябрь 2019 года мосфильмовским картинам «Дом кино» стабильно уделялось меньше 50% эфирного времени. В июле и августе текущего года, когда соглашение между сторонами подходило к концу, объем контента студии на канале резко вырос.

Доля контента от «Мосфильма» на канале «Дом кино» по сравнению с контентом других студий. Источник: EPG Service



Компания MediaHills (собирает и обрабатывает данные о телесмотрении абонентов операторов связи) по просьбе «Телеспутника» проанализировала, как изменилось смотрение «Дома кино» после разрыва отношений с «Мосфильмом». Данные телеизмерителя показывают, что в первую неделю сентября показатели телеканала немного просели по сравнению с последней неделей августа, когда «Дом кино» в преддверии прекращения контракта активно крутил мосфильмовский контент. Однако они выше, чем в начале сентября 2019 года.

Динамика аудиторных показателей телеканала «Дом кино» (городское население старше четырех лет). Источник: MediaHills

По данным Mediascope, во вторую сентябрьскую неделю 2019 года доля «Дома кино» равнялась 1,6% (аудитория 4+, проживающая в городах с населением более 100 тыс. человек), через год этот показатель опустился до 1,5%.

ЖИЗНЬ БЕЗ СУПЕРХИТОВ

Лишившись контента знаменитой киностудии, «Дом кино» начал активно действовать, стремясь заполнить выпавшие из сетки мосфильмофские ленты. Еще в конце августа, за несколько дней до истечения контракта с «Мосфильмом», ПКВС получил эксклюзивные права на каталог киностудии им. Горького, а в сентябре договорился с «Ленфильмом» о показе «золотой коллекции». На «Доме кино» также выходят фильмы Одесской киностудии и творческого объединения «Экран», убедился корреспондент «Телеспутника», изучив программу телеканала.

В базе «Кинопоиска» значатся 693 фильма киностудии Горького. Из них самые высокие оценки пользователи сайта поставили сериалу «Семнадцать мгновений весны», художественным фильмам «...А зори здесь тихие» и «Офицеры». Популярностью также пользуются картины «Брат», «Вам и не снилось», «Доживем до понедельника» и другие. У «Ленфильма» насчитывается 1074 проектов, наиболее высокий рейтинг «Кинопоиска» получила серия телефильмов о Шерлоке Холмсе, картины «Собачье сердце», «Белое солнце пустыни», «На войне как на войне», «Республика ШКИД». «В целом сейчас библиотека телеканала [“Дома кино”] состоит из фильмов почти 160 отечественных киностудий, среди которых, кстати, есть и ряд картин “Мосфильма”», — отметили в пресс-службе ПКВС.

Однако «Мосфильму» нет равных по объему всенародных кинохитов, снятых в СССР. По итогам 2016 года пять картин студии попали на верхние строчки рейтинга самых популярных фильмов, показанных на российском ТВ. В 2018-м аналогичный топ также возглавили проекты «Мосфильма»: «Любовь и голуби», «Ирония судьбы», «Джентльмены удачи». Всего в каталоге студии более 1830 кинокартин.

Среди опрошенных «Телеспутником» экспертов скептически о будущем «Дома кино» высказался только генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков, который полагает, что каналу надо менять стратегию, иначе он может закрыться. Сусанна Альперина считает, что Золотые коллекции «Мосфильма», киностудии Горького и «Ленфильма» представительны в равной степени, — благодаря этому рейтинг «Дома кино» не просядет. По ее мнению, когда «Дом кино» активно показывал коллекцию «Мосфильма», то каналу не мешало бы разнообразить программную сетку, тем более что федеральные вещатели нещадно эксплуатируют контент этой студии, демонстрируя в новогодние праздники «Иронию судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие фильмы коллекции. «Думаю, что “Дом кино” и дальше будет заключать соглашения, подобные контрактам с киностудией Горького и “Ленфильмом”. Искать новых партнеров в России и за рубежом. В ПКВС работают очень амбициозные люди и они умеют удержать и зрителей, и рейтинги», — отмечает Сусанна Альперина.

Популярность канала не упадет без мосфильмовской библиотеки, считает главный редактор корпоративного телевизионного агентства «Телескоп» Евгений Кузин. «За 15 лет вещания “Дом кино” смог не только сформировать, но и хорошо раскрутить свой бренд. Бренд и выстроенная сеть распространения “Дома кино” смогут поддержать зрительский интерес к каналу. Чтобы новый проект “Мосфильма” протоптал такую же широкую дорогу к аудитории, уйдет минимум год-два. Вот тогда между этими киноканалами, базирующимися на ностальгии, может начаться более серьезная конкуренция», — объясняет Кузин.

«У “Дома кино” есть возможности сохранить свою лояльную аудиторию и рейтинги, тем более что ПКВС договорилась о сотрудничестве с киностудией им. М. Горького и киностудией “Ленфильм”», — уверена директор по контенту ГК «Орион» (бренд «Телекарта») Светлана Борисова. Она также обращает внимание, что в этой ситуации выигрывают в первую очередь зрители, которым с запуском канала «Мосфильм. Золотая коллекция» станут доступны два фильмовых телеканала с качественным контентом.