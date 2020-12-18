История одной трансляции. Компания WISI

Технический эксперт WISI Вячеслав Чулков рассказывает об особенностях реализации важного проекта, в котором задействовался протокол SRT и вспоминает, как «Телеcпутник» помог компании проложить дорогу на российский рынок.

ИНФОПОДДЕРЖКА КАК СЛАГАЕМОЕ УСПЕХА

Компания WISI пришла в Россию в далеком 1991 году. В те времена иностранцы мало знали о внезапно открывшейся стране, а россияне, опьяненные воздухом свободы, еще меньше ориентировались в реалиях свободного рынка. В таких условиях и тем и другим приходилось познавать друг друга. Со стороны немецкой компании за эту задачу взялся молодой менеджер Генрих Хайбель (Heinrich Heibel). Но несмотря на приложенные усилия, в первые годы деятельности WISI в России не было значимых проектов.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда компании удалось найти надежных партнеров на рынке бывшего СССР. Техническим обеспечением продвижения проектов занялся Олег Чеботаренко, главный инженер компании «Сателлит», а информационную поддержку обеспечивал молодой журнал «Теле-Спутник», который позволил донести информацию о компании до кабельных операторов. Опыт показал: мало придумать новые технологии и изготовить отличное оборудование — нужно также донести информацию о них до пользователей.

Приложенные усилия начали приносить плоды. Компании удалось получить ряд ответственных и престижных заказов на оснащение системами кабельного телевидения зданий Совета Федерации, Белого дома, Кремля и др. В этих работах со стороны «Сателлита», помимо Олега Чеботаренко, участвовал молодой инженер компании Юрий Евсеев. Совместно они спроектировали и смонтировали на этих объектах головные станции кабельного ТВ на оборудовании WISI, сначала серии VO/VP/VF, а затем и серии OV.

Последняя серия оказалась настолько удачной, что стала фактически эталоном для кабельных операторов. Достаточно сказать, что с 1995 по 2016 год на территории бывшего СССР было продано и установлено более 11 000 станций на шасси OV50/50A.

С тех пор прошло много лет, и на рынке стали доминировать новые технологии — цифра и передача по IP-сетям, но неизменно одно: для успеха требуется надежная команда единомышленников и хорошая информационная поддержка.

В последующие годы на оборудовании компании WISI было реализовано много крупных и важных проектов. Наследниками серии OV стали станции Chameleon и Tangram, которые также пользуются высоким спросом. Продвижением новых проектов занимается повзрослевшая за эти годы команда единомышленников. А информационную поддержку по-прежнему обеспечивает «Теле-Спутник».

ОТВЕТСТВЕННАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Одним из последних проектов, реализованных на базе оборудования WISI, стало обеспечение трансляции Парада Победы на Красной площади, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Этот парад транслировался по всей нашей стране и во множестве других государств мира.

Но чтобы трансляция стала возможной, нужно было надежно доставить картинку, сформированную вещателями, из Международного пресс-центра в Манеже в две точки: аккредитационные пункты для иностранных гостей и телерадиокомпаний в приемной Государственной думы и в аэропорту Внуково.

Традиционно для решения таких задач используются выделенные линии точка-точка, например путем прокладки новой или использования существующей ВОЛС, радиорелейные либо спутниковые каналы связи. Во время проведения значительных мероприятий около публичных объектов многие видели передвижные ПТС со спутниковыми антеннами. Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса сложилась непростая ситуация. Решение о проведении парада принималось чуть ли не накануне события. Времени на согласование и развертывание традиционных линий связи не оказалось. Решать поставленную задачу взялись повзрослевший Юрий Евсеев, ставший главой собственной компании «Теленова», и Антон Миклашевич, директор департамента продаж компании «Сателлит».

Задача была ответственной и непростой. Видеопотоки в формате Full HD должны были передаваться в реальном времени с максимальной надежностью и минимальной задержкой. «Мы имели опыт реализации похожих проектов. В них осуществляли передачу с использованием IP-технологий, где сформированные SPTS-потоки IPTV-программ передавались в нужные точки через организованные провайдерами сотовой связи VPN-каналы. Однако нельзя было признать результаты работы полностью успешными. Наблюдались проблемы с точки зрения надежности, так как передача непрерывного потокового видео через выделенные каналы связи происходила часто со сбоями и с непредсказуемыми задержками», — сетует Юрий Евсеев.

Несмотря на это, самой перспективной выглядела именно передача с использованием IP-технологий. А общедоступная сеть интернет была привлекательной средой для этого. Ведь сегодня практически на любом крупном объекте есть доступ к высокоскоростным интернет-каналам. Проблема в том, что сеть интернет изначально не предназначалась для передачи видеопотоков и допускает потерю пакетов и вариации задержки их доставки. Поэтому требовалось использовать специальные технологии доставки видеосигналов, компенсирующие эти недостатки.

Работа в этом направлении ведется уже давно. Разработаны и используются протоколы передачи видеопотоков по интернету на базе HTTP и RTMP. Но эти технологии имеют ряд недостатков: высокие и непредсказуемые задержки сигналов, большой избыточный трафик, ограничения по битрейту и составу видеопотоков. В ряде случаев это проприетарные протоколы, что затрудняет согласование оборудования различных производителей.

Поэтому в мировом сообществе продолжается разработка протоколов для надежной передачи видеопотоков через интернет. Для решения этой задачи в 2017 году компания Haivision создала SRT Alliance — сообщество компаний, которые поставили перед собой цель решить задачу вещания с низкой задержкой и совместно поддерживать развитие протокола в рамках быстроразвивающегося проекта SRT Open Source. В SRT Alliance входит более 350 компаний, в том числе WISI.

Secure Reliable Transport — это бесплатный протокол потоковой передачи данных с открытым исходным кодом от компании Haivision, который позволяет безопасно и качественно доставлять с низкой задержкой видео через интернет. Его привлекательной особенностью является использование модифицированного UDP. Такой протокол не создает избыточного трафика и имеет минимальные задержки распространения в сети. Модификация коснулась возможности обнаружения и перезапроса потерянных пакетов. При этом протокол построен таким образом, что дополнительный трафик с потерянными пакетами появляется только при наличии этих потерь. В сетях без потерь избыточный трафик не генерируется. Другой дополнительной возможностью является гибкая процедура установления соединения, которая позволяет обходить фаерволы без необходимости использования внешнего сервера.

Кроме того, так как SRT — открытый стандарт, поддерживаемый большим количеством поставщиков технологий, это позволяет избежать рисков и затрат, связанных с привязкой только к одному поставщику.

Несмотря на очевидные плюсы, еще оставались сомнения в возможности реального использования данной технологии на таком ответственном мероприятии, как трансляция Парада Победы. Вспоминалась русская пословица: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». «Решающим аргументом в пользу использования технологии SRT стала демонстрация компанией WISI на выставке CSTB-2020 решения на базе платформ INCA и Chameleon. И в этом выборе мы не ошиблись», — настаивает Юрий Евсеев.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализованный проект выглядел следующим образом. Сформированные телерадиокомпанией ВГТРК телевизионные сигналы в формате 1080i, предназначенные для трансляции, подавались в несжатом цифровом виде на головную станцию через SDI-интерфейс. На станции осуществлялось энкодирование принятых программ в сжатый формат MPEG H.264 с сохранением разрешения сигналов 1080i и мультиплексированием в вещательный пакет MPTS. Затем этот сигнал подавался на SRT-передатчик на базе платформы WISI INCA 4440. А уже с выхода передатчика сигнал поступал в интернет.

На удаленных точках в Госдуме и пресс-центре во Внуково сигнал принимался SRT-приемниками на базе модулей головной станции WISI Chamelеon. Далее он преобразовывался в стандартный вид и подавался на большие экраны и на монтажные студии для дальнейшей обработки.



Аппаратный анализ показал, что за всю многочасовую трансляцию не было практически ни одной ошибки передачи, а сигнал с разрешением 1080i доставлялся по назначению с задержкой, не превышающей 3,2 мс.

«Кроме технических аспектов мы должны были быть уверены в надежности выбранного партнера. Ведь в связи с пандемией на реализацию проекта после поступления задания оставалось крайне мало времени, и второго шанса у нас не было. Крепкие отношения с компаниями “Сателлит” и WISI и доверие к высокому уровню их квалификации придало нам уверенности. В итоге мы успешно и вовремя выполнили порученное задание», — заявил по итогам проведенной работы Юрий Евсеев.

Технологии быстро меняются, и только команда из людей, постоянно повышающих свою квалификацию, и компании, готовые взяться за новые направления, способны добиться успеха. А важнейшим слагаемым его остается информационная поддержка, которую все эти годы оказывал «Теле-Спутник».