Пандемия стала драйвером роста спутникового Интернета

В такой огромной стране, как Россия, невозможно обеспечить стопроцентное покрытие территории только за счет оптополокна и сотовых сетей. Важную роль в телекоммуникационной жизни страны играет также спутниковый интернет. Особенно очевидно это стало во время пандемии коронавируса.

НЕЗАМЕНИМАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Во время режима самоизоляции и в последующий период спрос на спутниковый интернет рос за счет частных клиентов, отметили опрошенные «Телеспутником» участники рынка VSAT. «Во время самоизоляции люди уезжали за город, на дачу, а базовые станции сотовой связи были сильно загружены, поэтому многие подключали спутниковый интернет», — рассказал установщик казанской компании «Спутник+» Антон Токмаков.

«Мобильный интернет сотовых операторов попросту не смог справиться с возросшей нагрузкой на базовые станции. Когда все, кто мог, переехали из города в область, то ЧНН (часы наибольшей нагрузки, — прим. ред.) сместились на полное дневное время, с 9 утра до 9 вечера, — и вот здесь спутник оказался незаменимой альтернативой, сравнимой по стоимости даже с оптоволокном», — рассуждает региональный директор компании Hughes Network Systems в России и СНГ Константин Ланин. Он также отметил, что самый высокий спрос на спутниковый интернет фиксируется на Дальнем Востоке, но его уверенно догоняют жители центральной части России. А наиболее активными потребителями VSAT Константин Ланин назвал частный сектор, малый и средний бизнес, а также госучреждения, включая школы и больницы.

Для абонентов спутниковый интернет был не просто окном в мир развлечений, помогающим скоротать дни на самоизоляции. Он оказался важным инструментом для решения насущных задач. «В нашем продукте с начала самоизоляции начал расти трафик мессенджеров и приложений для видеозвонков. Это связано с тем, что пользователи стали чаще общаться по видеосвязи с друзьями и родственниками, но основная причина — перевод учеников школ на дистанционное образование», — рассказал Андрей Ромулов, глава компании «Стриж» (использует VSAT-оборудование Hughes).

Во время пандемии лидерами по видеотрафику стали учреждения образования и здравоохранения, подтвердил Игорь Нейман, генеральный директор АО «КБ “Искра”», являющегося давним партнером Hughes Network Systems.

Для абонентов спутниковый интернет был не просто окном в мир развлечений, помогающим скоротать дни на самоизоляции. Он оказался важным инструментом для решения насущных задач.

Представитель оператора «Радуга-интернет» (применяет оборудование Hughes), также говорит о том, что в обычное время B2C-абоненты используют спутниковый интернет преимущественно для удаленной работы, но в период самоизоляции к этой задаче добавилась учеба. Кроме того, пользователи стали чаще пользоваться онлайн-конференциями. «Особую потребность в спутниковом интернете ощутили семьи, где есть школьники и студенты, в связи с переходом на онлайн-обучение. Включились некоторые “замороженные” на время станции», — рассказали в «Радуга-интернет».

Коммерческий директор компании AltegroSky, также выступающей партнером Hughes Network Systems, Руслан Акчулпанов отмечает, что задачи, которые спутниковый интернет помогал решать корпоративным клиентам, в период пандемии не изменились. Это услуги доступа к цифровым ресурсам компаний, использование корпоративных приложений, почтовых сервисов, телефонии, доступа в интернет, получение данных мониторинга, удаленное управление технологическими процессами и видеонаблюдение. Основной запрос в B2C-секторе — это удаленная работа из дома, онлайн-банкинг и покупка товаров, работа с государственными сервисами, например порталом Госуслуг.

Руслан Акчулпанов приводит пример, когда спутниковый интернет-доступ был чуть ли не вопросом жизни. «Во время режима самоизоляции из-за аварии “Экспресс-АМ6” необходимо было срочно решить проблему с доступом в интернет для женщины, ожидавшей ребенка. Так как она находилась в тайге, ее единственная связь с врачами и родственниками была возможна только по Сети. Благодаря нашим партнерам, которые смогли оперативно выехать к абоненту, замена оборудования и подключение терминала были проведены в кратчайшие сроки», — рассказал представитель AltegroSky.

Рост рынка VSAT в цифрах

Региональный директор компании Hughes Network System в России и СНГ Константин Ланин в интервью «Телеспутнику» приводил цифру в 20 тыс. VSAT-пользователей на территории РФ по итогам первого полугодия 2019 года. Согласно данным «ТМТ Консалтинг», за прошлый год количество абонентов спутникового интернета в России выросло на 5%.

Генеральный директор АО «КБ “Искра”» Игорь Нейман убежден, что телеком-бизнес во время пандемии только выиграл. По его словам, несмотря на то, что несколько клиентов оператора столкнулись с проблемами и некоторые из них закрылись, этой весной востребованность каналов выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.

«Ежемесячное количество подключений в этом году было несколько выше, чем в прошлом, за счет клиентов индивидуального доступа», — рассказал генерельный директор компании «Стриж» Андрей Ромулов. При этом объем подключений флагманского продукта оператора — коллективного доступа — остался на прогнозируемом уровне. Вместе с тем пандемия однозначно повлияла на 12-процентный рост выручки в весенний период, а количество купленных тарифов выросло на 10%, отметил Ромулов.

Рост VSAT-подключений «в два, а то и три раза» заметил и установщик казанской компании «Спутник+» Антон Токмаков. Он пояснил, что этому способствовала не только вынужденная самоизоляция, но и снижение стоимости спутникового оборудования. Генеральный директор «РуСата» Сергей Алымов говорит, что в мае – июне активизировался сегмент «спящих» абонентов, которые пользуются спутниковым интернетом от случая к случаю.

«В целом лето прошло с опережением графика прошлого года по количеству подключений в B2C-сегменте», — поделился коммерческий директор ГК AltegroSky Руслан Акчулпанов. Кроме того, во время пандемии оператор отметил рост подключений в сегменте подвижной спутниковой связи, оснастив спутниковым интернетом 25 новых морских и речных судов не только в российской, но и в глобальной зоне обслуживания.

ДЕШЕВЛЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ

Установщик Андрей Скобликов из Краснодарского края вспоминает, как буквально месяц назад волею случая он получил возможность сравнить качество работы модема Hughes НТ2000 (JUPITER), функционирующего через спутник «Экспресс-АМУ1», с установленным буквально в соседней квартире модемом Gilat Gemini-i, задействующем спутник «Ямал-601». Живущему по соседству товарищу необходимо было продлить подписку на спутниковое ТВ через интернет. Установщик посоветовал ему приобрести терминал Gilat, так как в рамках акции операторов оборудование стоило весьма недорого. «Спутниковый канал у моего товарища показал ошеломительные 50 Мбит/с на прием и 30 Мбит/с в обратном канале, но на этом чудо закончилось. На открытие любой веб-страницы требовалось 20–25 секунд, а оплата услуги оказалась невозможной: платежная система выбрасывала по тайм-ауту», — рассказывает Андрей. В итоге пришлось все повторить на станции Hughes, которую использовал сам установщик. В прямом канале скорость не превышала 25 Мбит/с, в обратном — 3 Мбит/с, но зато веб-страницы открывались за 5 секунд, а платеж ушел без задержек. Тут ему пришла на ум русская пословица: «Не делай добра, не получишь зла». «Товарищ очень обиделся, что я сэкономил ему ничтожные, на его взгляд, деньги по сравнению с реальным качеством услуги», — посетовал Андрей Скобликов.

ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

Операторам и установщикам VSAT-оборудования в этот период пришлось непросто. Ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, стали вызовом для людей и организаций, которые подключают потребителей к спутниковому интернету. В частности, вызывала сложности организация монтажа и проведение инсталляций в удаленных регионах, а также получение доступа на корпоративные объекты, которые многие компании закрыли на въезд-выезд, особенно для специалистов из регионов с негативной эпидемиологической обстановкой, вспоминает Руслан Акчулпанов.

В компании «Радуга-интернет» добавляют, что сложности были не только с доступом к некоторым объектам, но и с отправкой и получением грузов, однако оператор и его партнеры «успешно со всем справлялись».

Антон Токмаков рассказал, что у него и его коллег были справки, которые позволяли перемещаться по городу, когда остальные граждане обязаны были соблюдать режим самоизоляции. Но установщики столкнулись с другой проблемой: некоторые новые абоненты хотели, чтобы установщик во время монтажа спутникового интернета не заходил к ним домой. «Приходилось договариваться и объяснять, что так не получится. Работали мы, естественно, в масках и перчатках», — вспоминает он.

Кроме того, в спутниковых сетях выросли объемы передаваемых данных. Но это не стало проблемой для операторов. «Для ряда клиентов мы расширили текущие каналы. Во всех случаях это было сделано без модернизации оборудования — современные спутниковые платформы достаточно гибкие и предлагают широкие возможности по дистанционному изменению конфигурации каналов», — поделился Игорь Нейман.

ЖИЗНЬ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для всего общества. После нее некоторые аспекты нашей жизни изменились кардинально. Например, многие компании решили оставить своих сотрудников на удаленке, а люди стали чаще использовать онлайн-конференции и смотреть контент в онлайн-кинотеатрах. Пандемия стала и проверкой на прочность, в первую очередь для операторов связи. И там, куда провайдеры не дотянули оптоволокно, а мобильные сети оказались перегружены, на помощь пришел интернет со спутника. Причем произошло это не только в России. «Как оператор мы наблюдаем существенный рост новых подключений в Северной и Южной Америке, Европе, Индии, а через свое совместное предприятие YahClick — в Африке, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии. В России сейчас можно говорить о стабилизации [последствий, вызванных аварией «Экспресс-АМ6»], и я убежден, что к концу 2020 года мы увидим рост спроса, а следовательно, и отгрузок оборудования», — уверяет Константин Ланин.