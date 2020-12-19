В России состоялась конференция операторов и сетей связи SATCOMRUS-2020

В октябре состоялась юбилейная, XXV Международная конференция операторов и пользователей сетей спутниковой связи SatComRus-2020. Мероприятие прошло при поддержке Минцифры, Россвязи и госкорпорации «Роскосмос». В работе конференции приняли участие более 400 специалистов из нескольких стран. Из-за непростой эпидемиологической обстановки в этом году организаторы выбрали онлайн-формат.

СПУТНИКОВОЕ БУДУЩЕЕ

Пленарную сессию конференции открыли выступления ряда отраслевых чиновников. В приветственном слове заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов подчеркнул необходимость развития спутниковых технологий и телекоммуникационных сервисов для устранения цифрового неравенства. А руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий подробно рассказал о том, какую роль играет спутниковая связь в создании цифровой экономики страны. В частности, он отметил, что на значительной части территории России доступ к информации технически возможен или экономически целесообразен только с использованием спутниковой связи. Глава Россвязи также указал, что проект многоспутниковой системы связи на высокоэллиптических орбитах «Экспресс-РВ», который включен в подпрограмму «Сфера» национальной программы «Цифровая экономика», позволит обеспечить практически повсеместный высокоскоростной доступ к цифровым услугам связи, в том числе к интернету, на всей территории страны, включая малонаселенные пункты с численностью менее 250 человек и удаленные населенные пункты Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Руководитель ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) Юрий Прохоров в своем выступлении подробно рассказал о направлениях деятельности предприятия, которые в среднесрочной перспективе окажут влияние на развитие отечественной отрасли спутниковой связи. Он напомнил, что в конце июля состоялся запуск двух новых спутников: «Экспресс-80» (80° в. д.) и «Экспресс-103» (96,5° в. д.). Сейчас они находятся на переходной орбите, а начало их коммерческой эксплуатации ожидается в январе – феврале 2021 года.



Запуск следующих двух космических аппаратов (КА) — «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» — намечен на 2021 год. Пока ведется наземная экспериментальная отработка этих спутников, отметил Юрий Прохоров. Одновременно специалисты ГПКС ведут проработку облика нового КА «Экспресс-АМУ4».

Всего в период до 2030 года предприятие планирует создать, запустить и ввести в эксплуатацию на геостационарной орбите десять новых космических аппаратов: «Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ7», «Экспресс-АМУ4», «Экспресс-АМУ5», «Экспресс-АМУ6», «Экспресс-АТ3», «Экспресс-АТ4», «Экспресс-40», «Экспресс-36» и «Экспресс-АМУ8». Реализация проектов позволит увеличить количество высокотехнологичных, современных спутников российского производства на геостационарной орбите, расширить возможности орбитальной группировки.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

На SatComRus традиционно говорят не только о спутниковой связи и космической отрасли. Участники сессии «Глобальная перезагрузка вещательной и медиаиндустрии», организованной при участии TMT Conference, обсудили влияние пандемии на российские медиа и набирающий обороты тренд — экосистемы.

Генеральный директор ГК «Орион» (бренд «Телекарта») Кирилл Махновский заявил, что оператор не зафиксировал массового притока абонентов во время самоизоляции. Позитивно на бизнес компании повлияло то, что дачный сезон в этом году начался на месяц раньше. Но вместе с тем сократился объем подключений в сегменте B2B и закрылось несколько телемагазинов, посетовал гендиректор ГК «Орион».

О влиянии пандемии коронавируса на видеосервисы рассказал руководитель онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин. Он обратил внимание, что у видеоплатформ в этот период был выбор: по максимуму монетизировать существующий каталог контента либо привлекать новых пользователей. Wink как относительно молодой видеосервис выбрал второй путь. Однако после резкого притока новых пользователей произошел откат, но в итоге уровень абонентской базы все равно стал выше, чем до пандемии.

Разговор про экосистемы начала директор по развитию новых каналов дистрибуции Rambler Group Анна Иванова. Она дала определению этому явлению, обозначив экосистемы как набор собственных и партнерских сервисов, которые служат на благо пользователя и стремятся удовлетворить все его потребности. При этом Анна сделала упор на том, что в центре любой экосистемы должен находиться именно пользователь. В доказательство своих слов представитель Rambler Group привела тот факт, что так называемые «супераппы» (англ. super app — приложение, которое включает несколько сервисов, — прим. ред.) хорошо работают в российских городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. У жителей городов поменьше еще остались маленькие ритуалы типа сходить лично в любимый магазин, а не заказывать еду через приложение. Несмотря на это, пандемия показала: медиабизнесу не стоит сильно полагаться на рекламную модель, надо идти в новые сферы, например делать коллаборации с большими экосистемами, убеждена Анна Иванова.

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский назвал экосистемы попыткой технологических компаний встроиться в цепочку добавленной стоимости. Раньше правообладатель и производитель контента тоже продавали свой продукт через посредников: телеканалы, операторов связи и других. Сегодня благодаря интернету появилась возможность запустить свою платформу и вещать напрямую, забирая маржу себе. При этом Громковский не испытывает скепсиса ко всем экосистемам и приводит в пример компанию Disney, которая формирует свою экосистему, сфокусированную на контенте.

Итог сессии подвел ее модератор — директор департамента инфокоммуникационных технологий и мультимедийных услуг ГПКС Сергей Плотников. Он обратил внимание, что экосистемы строят медийные и ИТ-компании, но будущее все же за экосистемами телеком-операторов, которые развивают инфраструктуру, приобретают права на контент и разрабатывают собственные технологии.