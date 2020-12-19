Как создавать и развивать сервисы для трансляции спорта

Согласно прогнозу компании Allied Market Research, объем мирового рынка видеосервисов вырастет с $97,43 млрд в 2017 году до $332,5 млрд к 2025-му со среднегодовым темпом роста 16,7 %.

Хотя в основе успеха любого видеосервиса лежит в первую очередь востребованный контент, важно ответить на следующие вопросы: какая инфраструктура необходима и как организовать качественный и масштабируемый стриминговый сервис? Цель этой статьи — пояснить, как в этом могут помочь облачные решения, работающие по модели «софт как услуга» (Software as a Service — SaaS).

РЫНОК КОНТЕНТА И СПОРТ

На рынке очевиден переход от традиционной модели распространения контента (телеканал — оператор — зритель) к модели, когда контент доставляется пользователю напрямую. В ответ на меняющиеся паттерны медиапотребления растет спрос на персонализированные сервисы, все больше правообладателей и дистрибьюторов контента создают собственные цифровые платформы.

В результате рынок спортивных видеосервисов буквально наводнен различными службами и платформами. На нем действуют как новые, так и уже известные поставщики, от клубов, лиг и федераций до традиционных медиа, телеком-компаний и специализированных стриминговых сервисов, таких как DAZN и FloSports.

Несмотря на то, что бизнес-модели и стратегии дистрибуции у платформ разные, объединяет их всех один фактор: они вынуждены учитывать пожелание потребителей, которые хотят смотреть контент на своих условиях.

В США получили распространение видеосервисы, которые предлагают так называемые «тощие пакеты» (skinny bundles). Это является прямым следствием отказа зрителей от услуг традиционного телевидения в пользу стриминговых сервисов. Перемена привычек медиапотребления в том числе повлияла и на рынок прав на спортивные события, поспособствовав появлению новых игроков, которые бросили вызов традиционным игрокам.

Похожие тренды заметны и в других странах: Австралии, Великобритании, Германии и Испании. Однако в этом нет ничего нового. Развитие телекоммуникаций и стриминговых технологий ускорило переход от классических ТВ-трансляций к цифровым платформам. Это, в свою очередь, создает дистрибьюторам спортивного контента новые возможности для поиска аудитории по всему миру.

АДАПТАЦИЯ МЕДИАКОМПАНИЙ ПОД НОВЫЕ УСЛОВИЯ

Спортивный контент предлагают все крупные медиакомпании, имеющие собственный видеосервис. К примеру, NBCUniversal рассчитывает интегрировать такой контент в свой стриминговый сервис Peacock. На нем планируется показ летних Олимпийских игр — 2021 в Токио, а также Английской Премьер-лиги.

Компания Disney включила в свой видеосервис Disney+ контент ESPN+ и Hulu.

Мультиспортивный стриминговый сервис компании Foxtel, Kayo Sports, запущенный в Австралии в 2018 году, объединил в себе оригинальный контент и видео по запросу. В результате база платных подписчиков Kayo Sports выросла более чем до 400 тысяч пользователей через год после данного нововведения.

Французский Canal+ запустил на своем стриминговом сервисе MyCanal каналы с трансляциями футбола и регби. Данный контент также доступен подписчикам канала Canal+ Sport без дополнительной платы.

Британский платный телеканал BT Sport предложил недорогую подписку за £25, предоставляющую доступ к контенту без необходимости оформления годовой подписки. Данная услуга доступна в приложении телеканала для мобильных устройств и других платформ.

ОТВЕЧАЯ ЗАПРОСАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Поведение потребителей и их предпочтения значительно различаются, и одной из возможностей видеосервисов является персонализация. На этом рынке, где доминируют крупные мировые игроки типа Amazon Prime Video и Netflix, успех любого нового видеосервиса зависит не только от качества и разнообразия контента, но и от того, насколько хорошо он удовлетворяет предпочтения отдельно взятого пользователя.

Недавнее исследование Quantum Market Research показало, что 96% британских футбольных болельщиков готовы заплатить больше за подписку на видеосервис с персонализированными предложениями. Однако кастомизация не является единственным драйвером адаптаций. Качество предоставляемых услуг все же важнее. Так как глобальный рынок стриминга сформировался в последние несколько лет, требовательные потребители хотят, чтобы видеосервис:

• был доступен везде и на любом устройстве;

• совмещал качественный стриминг с низкой задержкой;

• предоставлял прямые трансляции и видео по запросу;

• включал в себя интерактивные функции и гибкое ценообразование.

УПРОЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ И ДОСТАВКИ ВИДЕО

Помочь предоставлять качественные услуги, отвечающие повышенным ожиданиям потребителей, могут поставщики облачных решений, которые упрощают весь процесс, от создания до запуска сервиса, готовы обеспечивать масштабируемость и конкурентоспособность сервиса в условиях роста конкуренции на рынке спортивного стриминга.

Облачные решения являются привлекательным вариантом когда вам необходимо обеспечить ускоренный запуск видеоплатформы при условии высокого качества видео, обязательного для показа спортивного контента. Однако запуск является лишь первым шагом.

Чтобы обеспечить успех сервиса, платформа обязана выдерживать нагрузки в пики пользовательского спроса при показе прямых трансляций. Для этого необходимы стабильность и гибкость операционных процессов.

Гибкость и надежность особенно важны для стриминговой платформы, транслирующей спорт, который выделяется на фоне других типов контента. Спорт преимущественно потребляется в виде прямых эфиров при постоянно меняющемся количестве зрителей в течение определенного события. Задержка сигнала и качество изображения приобретают особую значимость в контексте прямого эфира.

Облачный видеосервис как раз предоставляет эту гибкость для обработки и доставки видео на большую аудиторию. Модель SaaS позволяет владельцам и дистрибьюторам контента избежать необходимости установки и управления дорогой и сложной аппаратной инфраструктурой (серверы, системы хранения). С использованием облачных технологий можно предложить решения под ключ, которые адаптируются к разнообразным бизнес-целям.

К примеру, компания Harmonic обладает платформой обработки и доставки видео, обслуживающей более чем 42 000 каналов по всему миру. Подобные облачные стриминговые сервисы делают операции более быстрыми и простыми, позволяют правообладателям более эффективно с точки зрения издержек задействовать свой контент. Вот их преимущества:

• Адаптация комплексной SaaS-технологии помогает улучшить эффективность видеосервиса, увеличивая гибкость обработки и доставки контента, при этом снижая расходы, связанные с аппаратной инфраструктурой.

• Использование облачных сервисов и оптимизация цепи обработки видео, включая кодирование и доставку, ускоряет вывод контента на рынок. Облако также позволяет сервис-провайдерам ускорять и замедлять операции по мере необходимости, не приобретая при этом дополнительной технической инфраструктуры.

• Предоставление клиентам полноценной экосистемы гарантирует гибкость. Платформы по типу VOS 360 компании Harmonic органично интегрируются в существующую систему контент-менеджмента, внешний медиапланировщик или платформу управления цифровыми правами. Продвинутые функции несложно добавить на лету, оплачивать же можно фактическое использование тех или иных функций ради максимальной гибкости.

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕРВИСОВ

Оптимизация рабочих процессов жизненно важна для экономии ресурсов. Она влечет за собой очевидную коммерческую выгоду, и видеосервисы могут найти новые источники монетизации помимо типичной подписки.

Вот некоторые экономические преимущества использования облачной доставки видеоконтента:

• Преобразование видео по запросу из прямой трансляции помогает создать каталог премиального контента, доступного с оплатой за просмотр либо для распространения на сторонних платформах.

• Эффективное сжатие видео позволяет большему количеству пользователей смотреть видео с более высоким качеством и, следовательно, снижает затраты, связанные с распространением контента на большую аудиторию.

• Возможность ускорять и замедлять операции одним нажатием кнопки помогает сэкономить на эксплуатационных расходах при одновременном создании контента для нескольких спортивных мероприятий.

• Повышение целостности службы снижает вероятность нарушения безопасности и времени простоя, поддерживая работоспособность платформы для улучшения взаимодействия с пользователем и сокращая эксплуатационные потери, связанные с аппаратными сбоями.

УНИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПИ

Облачные видеорешения предлагают ряд преимуществ, которые выходят за рамки упрощения обслуживания и помогают унифицировать производственно-сбытовую цепь.

Хотя многие правообладатели опираются на стабильную клиентскую базу, их бизнес-модель или рабочие процессы плохо масштабируются для обслуживания аудитории на разных рынках. Это может оказаться препятствием для дистрибьюторов, стремящихся расширить охват контента и увеличить объем продукции.

Одним из способом решить данную проблему для правообладателей может стать фокус на аудиторию на зарубежных рынках, а также сотрудничество со сторонними дистрибьюторами. Чтобы удостовериться в том, что контент локализирован и таргетирован на соответствующую аудиторию, партнер-дистрибьютор должен иметь возможность кастомизировать доставку прямых трансляций и видео по запросу отдельным подписчикам, причем делать это быстро.

Внедрение облачного решения унифицирует доставку контента партнерам по дистрибуции. Это также дает возможность приобретать больше спортивного контента и поддерживать такое же качество обслуживания даже при расширении предлагаемых услуг.

У правообладателя, использующего облачную модель доставки, появляется больше возможностей для распространения контента на несколько рынков, увеличения охвата, не беспокоясь о масштабировании.

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ

Возьмем в качестве примера видеосервис SuperSoccer в Индонезии, который работает по модели агрегатора и использует платформу VOS 360 Live Streaming от компании Harmonic для онлайн-трансляции 14 каналов, 10 из которых посвящены спорту. В стремлении расширить охват аудитории компания приобрела права на трансляцию Английской Премьер-лиги. Когда количество зрителей выросло, это вызвало высокую задержку и снизило качество передаваемого видео.

Чтобы решить проблему масштабирования сервиса и обеспечения необходимого качества стриминга, SuperSoccer обратилась к компании Harmonic. Та порекомендовала выбрать другого телепорт-провайдера. В результате видеосервис SuperSoccer успешно транслировал матчи Английской Премьер-лиги более чем для 100 тыс. пользователей одновременно и способен быстро расти в дальнейшем.

Одна гоночная организация в США попыталась использовать свое приложение, чтобы предоставить поклонникам автоспорта увлекательный контент в прямом эфире, не увеличивая при этом бюджет. Оно включало в себя показ в реальном времени картинки из кабины машин во время гонки в дополнение к аудиотрансляциям от каждой сервисной бригады на трассе. Платформа потокового вещания VOS 360 от Harmonic упростила запуск и добавление прямых трансляций. В прошлом сезоне только в стартовой гонке было привлечено более 10 000 пользователей. Простая модель ценообразования с оплатой по факту использования позволяет организации наращивать и замедлять операции на ходу, а также отключать услугу во время перерыва в сезоне. С помощью этой модели гоночная организация смогла снизить операционные расходы.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ К УСПЕХУ

Интеграция спортивного вещания в видеосервисы предоставляет множество плюсов, включая возможность заручиться большим количеством подписчиков и расширить предложение контента на платформе. Тем не менее в случаях, когда у дистрибьюторов нет возможности масштабировать услуги для удовлетворения растущего потребления, расширение портфеля контента, использование облачного решения может оказаться нецелесообразным.

Поскольку потребители продолжают отказываться от услуг традиционных вещателей и переходят на видеосервисы, организаторы спортивных мероприятий и правообладатели обязаны вносить разнообразие в их предложения для привлечения клиентов. Пусть при этом и возникнет соблазн создать собственную инфраструктуру, модель SaaS может оказаться более рентабельной. Провайдеры SaaS способны обеспечить для аудитории видеосервиса как качество стриминга, так и надежность, необходимую для показа прямых трансляций спорта в прайм-тайм с уменьшенной задержкой.

Используя обработку и доставку контента с помощью облачного решения, видеосервисы расширяют свои возможности для монетизации. Они могут кастомизировать и монетизировать контент, основанный на личных предпочтениях пользователей, поддерживая высокие стандарты. Они также могут согласовывать свои рабочие процессы для разработки тематических каналов, не жертвуя скоростью и качеством обслуживания.

SaaS-решения Harmonic упрощают обработку и распространение видео, а также полностью задействуют облако. Это помогает сэкономить время и деньги, которые могут быть вложены в другие важные направления. Учитывая темпы роста аудитории видеосервисов и коммерческие возможности, которые предоставляет персонифицированное медиапотребление, гибкость распространения контента имеет первостепенное значение в трансляциях спорта. Стриминговые сервисы продолжают фрагментировать рынок прав на спорт, а также, как это ни парадоксально, создают новые возможности для роста.