Какие законодательные инициативы запустили на рынке ТВ в России

Октябрь отметился двумя законопроектами, которые игроки рынка и независимые эксперты в целом оценили позитивно: вступил в силу документ об ограничении доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях, а также был утвержден закон, регулирующий размещение сетей связи в многоквартирных домах. Но без ложки дегтя не обошлось — Госдума грозит Instagram, Twitter и YouTube новыми штрафами.

ЗАКОН О РАЗМЕЩЕНИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ В ДОМАХ

В середине октября очередные поправки были внесены в закон «О связи». На этот раз изменения коснулись правил размещения сетей связи в многоквартирных домах. Согласно поправкам, инженерная инфраструктура в таких домах будет определяться на этапе проектирования жилого здания.

Москковские власти уже определили новые технические требования к объектам капитального строительства. Они обязывают застройщиков закладывать инфраструктуру связи для подключения дома к сети передачи данных уже на этапе проектирования жилого здания.

Предыдущая версия закона «О связи» не позволяла региональным властям финансировать или софинансировать строительство объектов связи на своих территориях и владеть ими. До введения поправок бюджетные траты на это могли быть признаны нецелевыми. Таким образом, муниципалитеты получили возможность самостоятельно финансировать предоставление услуг связи в населенных пунктах, где они малоокупаемы и куда бизнес идти не готов.

Чиновники из Минцифры говорят, что новый закон можно рассматривать как часть работы по устранению цифрового неравенства, так как внутридомовые сети связи предназначены в том числе для подключения абонентов к высокоскоростному интернету.

Опрошенные «Телеспутником» операторы в целом положительно оценивают новый законопроект. По словам представителя пресс-службы «ЭР-Телеком Холдинга» (ТМ «Дом.ru»), государство уделяет достаточно много внимания вопросам планирования цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры, а также недискриминационному доступу. «Ожидаем также принятия законопроекта N 614271-7 в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи», — добавил он.

«Данную инициативу можно приветствовать, так как она отражает дух времени, — отметил официальный представитель оператора связи “Акадо”. — Современный многоквартирный дом уже нельзя представить без сетевой инфраструктуры, и правильно, что теперь это будет закладываться на этапе проектирования. На наш взгляд, эти новые положения законодательства позволят повысить роль органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в реализации инфраструктурных проектов в отрасли связи. Кроме того, они позволят реализовывать за счет бюджетов соответствующего уровня те проекты, которые не попадают под программу устранения цифрового неравенства».

В «Акадо» подчеркивают, что крайне важно, какая именно механика будет заложена при реализации нового ФЗ. При разработке подзаконных актов нужно учитывать мнения операторов связи, для минимизации возможных рисков. Например, один из таких вопросов: кому будут принадлежать так называемые «последняя миля» и «последний дюйм»?

БЛОКИРОВКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

С 1 октября вступил в силу закон, утвержденный Госдумой еще весной текущего года, который наделил Роскомнадзор полномочиями ограничивать доступ к незаконному контенту в мобильных приложениях, нарушающему авторские права.

Механизм блокировки работает так: регулятор направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, уведомление о нарушении авторских и смежных прав с указанием произведения, его автора, правообладателя, наименования и владельца приложения с требованием ограничить доступ к незаконному контенту. Информресурс, в свою очередь, в течение одного рабочего дня сообщает об этом владельцу приложения, который должен за аналогичное время выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия информресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

Таким образом, обязанность по блокировке незаконного контента возлагается на владельцев приложений, операторов связи и агрегаторов приложений, таких как App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Закон о блокировке контента в мобильных приложениях — вещь крайне современная, актуальная для тех правообладателей, контент которых незаконно распространяется через мобильные приложения, считает основатель и владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков. «Представим ситуацию на практике: есть пиратский веб-сайт, доступный пользователям с браузера, — объясняет он. — Однако сегодня браузерное потребление не 100%, многие пользователи потребляют контент через мобильные приложения из AppStore и Google Play на устройствах с ОС от Apple и Google соответственно. Это приводит к ситуации, когда контент с веб-сайта удален, а с мобильного приложения — нет, и нет правовых оснований удалять оттуда: судебный акт был о веб-сайте, а не о мобильном приложении».

Эксперт добавил, что со вступлением в силу нового закона появился инструмент, который позволяет правообладателям обращаться в Роскомнадзор, а регулятор, в свою очередь, обращается к площадкам, которые обеспечивают удаление нелегального контента. «Хороший механизм, особенно в условиях, когда приложения уже давно перестали быть дублями веб-сайтов — у многих из них вообще веб-сайтов нет, как, например, у сервиса Telegram. И теперь воздействовать на него стало возможным не только через Google и Apple, но и через федеральный орган исполнительной власти», — констатирует Катков.

ШТРАФ ЗА ОТКАЗ УДАЛЯТЬ ЗАПРЕЩЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ

И небольшая ложка дегтя от Госдумы. В октябре в первом чтении был принят законопроект, который вводит штрафы до 15 млн рублей за неисполнение требований по удалению или ограничению доступа к опубликованной в интернете запрещенной информации.

Авторами документа выступили хорошо известные нашим читателям председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

В пояснительной записке к документу говорится, что «провайдеры хостинга, владельцы сайтов, владельцы информационных ресурсов в сети Интернет обязаны предпринимать меры по ограничению доступа и (или) удалению информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено». Однако ответственности за неисполнение таких требований как физическими, так и юридическими лицами в законодательстве нет, говорят авторы законопроекта.

Если закон примут, то в КоАП появится статья, предусматривающая штрафы за отказ принимать меры по ограничению доступа к признанной незаконной информации для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тыс. рублей; для юридических лиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей. За повторное совершение данных правонарушений штрафы предлагается увеличить вплоть до 8 млн рублей.

Еще более серьезные штрафы предусмотрены за неограничение доступа к информации, содержащей призывы к экстремизму, порнографические изображения несовершеннолетних или данные о способах приобретения, изготовления или использования наркотических веществ. Например, для юридических лиц они варьируются от 3 млн до 8 млн рублей, а за повторное нарушение — до 15 млн рублей.

Авторы законопроекта не скрывают, что в первую очередь его действие направлено на крупные интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами Российской Федерации — Instagram, Twitter и YouTube.

Генеральный директор компании «Ордерком» Дмитрий Галушко назвал новый законопроект «политизированным». «Например, сайты про “не ходи на выборы” признаны экстремистским материалом. Получается, что данный законопроект будет серьезно бить по карману граждан и фирм-резидентов РФ, желающих грести против. Учитывая, что многие бизнесы ушли за рубеж, такие как “Хабр” и Meduza, а конвенций о взаимной правовой помощи по административным делам с большинством стран не подписано, есть ощущение, что штрафы зарубежным ресурсам не будут взысканы в бюджет РФ, как это было с Facebook и Twitter за нелокализацию [хранения данных]», — объясняет он.