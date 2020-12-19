Операторов ТВ продолжат зажимать в России

Недавнее назначение Бэллы Черкесовой на должность заместителя министра, куратора медиаотрасли при Минцифры, где она сменила Алексея Волина, — значимый повод порассуждать о приоритетах государства и будущем рынка. «Телеспутник» разобрался в биографии Черкесовой, опросил экспертов и пришел к выводу, что с этой перестановкой ничего хорошего операторов платного ТВ не ждет.

Слухи о том, что Волин покинет министерство, начали ходить еще в начале октября. В своей должности он трудился с 2012 года и успел запомниться резкими и циничными высказываниями в адрес журналистов. Своей же главной задачей на этом посту бывший замминистра называл перевод эфирных телеканалов с аналогового на цифровое вещание.

«Главной моей задачей было перевести телевидение на цифровое вещание. Не только запустить первый, второй мультиплексы и отключить аналоговое вещание федеральных каналов, но и обеспечить условия для развития региональных телеканалов, дать им возможность бесплатно вещать в кабельных сетях на 21-й и 22-й кнопках, а также в виде врезок на ОТР», — цитировали Волина после увольнения «Ведомости».

При этом, как писал «Телеспутник», если с первым мультиплексом все прошло относительно неплохо, то с формированием второго возникли проблемы. В 2015 году даже рассматривался вопрос о сворачивании второго мультиплекса, поскольку каналам было невыгодно платить за вещание и в аналоге, и в цифре. Но тут в помощь вещателям был принят закон, обязывающий операторов платного ТВ бесплатно транслировать каналы обоих мультиплексов. Были задержки и с отключением аналогового вещания, которое реализовали лишь в 2018 году.

Поэтому, как пояснил сразу после освобождения от должности Алексей Волин, для него в министерстве попросту не осталось глобальных задач.

Если с назначением Алексея Волина на эту должность в 2012 году все в общем было ясно — он успел поработать журналистом, имел богатый опыт управленческой работы, руководил серьезными медиа и курировал работу со СМИ в администрации президента, — то пришедшая ему на смену Бэлла Черкесова является загадкой.

ЧТО ИЗВЕСТНО О БЭЛЛЕ ЧЕРКЕСОВОЙ?

В открытых источниках о Бэлле Черкесовой можно найти лишь краткую биографическую справку. Известно, что она закончила факультет международной журналистики МГИМО МИД России в 2008 году. После окончания обучения поступила на государственную службу и с 2008-го по 2012-й занимала различные должности в пресс-службе правительства РФ.

С 2012 по 2019 годы Бэлла Мухарбиевна работала советником департамента по внешней информационной деятельности, замначальника департамента партнерских программ, начальником департамента партнерских программ, начальником департамента развития средств массовой информации управления президента России по общественным связям и коммуникациям.

В 2019-м Бэллу Черкесову повысили до референта управления. В администрации президента она разрабатывала меры, направленные на поддержку и развитие медиа, участвовала в формировании отраслевых законопроектов, вела процесс финансирования государственных СМИ, обеспечивала защиту интересов российских средств массовой информации за рубежом и расширение информационного присутствия России. Также координировала переход телевизионного вещания в цифровой формат.

Профессиональный путь нынешнего замминистра цифрового развития говорит о том, что Черкесова хорошо знакома прежде всего представителям государственных и провластных СМИ, деятельность которых она курировала в администрации президента. Впрочем, об этом говорят и руководители ведущих государственных изданий.

Так, для главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян назначение Бэллы Черкесовой не стало сюрпризом. «Бэлла — тот самый человек, кого я поместила в свой вишлист нового правительства еще до объявления о назначении на должность», — рассказала «Ведомостям» Симоньян.

В позитивном ключе о назначении Черкесовой отозвался гендиректор «Комсомольском правды» Владимир Сунгоркин. По его мнению, после столь продолжительной работы в администрации президента у Бэллы Черкесовой есть понимание положения вещей в медиаиндустрии, а также необходимый багаж знаний в области современных технологий.

Как писали «Открытые медиа» со ссылкой на собственный источник, одной из основных задач Бэллы Черкесовой в Минцифры будет оптимизация расходов на государственные СМИ. Необходимость решения этого вопроса подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В своем интервью «Комсомольской правде» Бэлла Черкесова отметила, что ее главной задачей на новой должности будет развитие и поддержка современных медиа, поиск средств и возможностей монетизации и стимулирования производства качественного контента. Отвечая на вопрос издания про фейковые новости, Черкесова заверила, что работа по борьбе с этим явлением будет продолжена совместно с Роскомнадзором.

ЧТО ДУМАЕТ ОТРАСЛЬ ОБ ЭТОМ НАЗНАЧЕНИИ?

Опрошенные «Телеспутником» эксперты относятся к назначению Бэллы Черкесовой скептически и в целом сходятся во мнении, что в Минцифры будет продолжен курс на «закручивание гаек» в отношении операторов платного ТВ.

«На самом деле, если посмотреть биографию Алексея Волина, то видно, что это человек скорее от СМИ, чем от отрасли связи. Так что не стоит удивляться, что интересы медиахолдингов все последние годы превалируют. Назначение в Минцифры человека из администрации президента, ранее занимавшегося проблемами СМИ, — это продолжение той же истории. Поэтому не стоит сомневаться, что Минцифры и далее продолжит свой путь как орган государственной политики в области контроля за средствами доставки информации, а не как орган по поддержке и развитию услуг связи. Также последнее время заметно, что “цифровое развитие” экономики, ради которого, судя по новому названию, и должно работать Министерство цифрового развития, на самом деле подменяется созданием и внедрением средств контроля за движением денежных средств населения и контроля их частной жизни. В этих условиях, я считаю, операторам связи в любом случае особо не на что надеяться», — убежден президент Ассоциации кабельного телевидения «Макател» Алексей Амелькин.

Все годы работы Алексея Волина компании, которые занимаются доставкой сигнала до абонента, оставались на вторых ролях и их интересы не принимались в расчет — об этом говорит ряд законопроектов, появившихся при нем.

По мнению еще одного эксперта, который предпочел остаться анонимным, деятельность Алексея Волина сводилась к защите интересов крупных медиахолдингов, из которых он, собственно, и вышел. При этом все годы его работы компании, которые занимаются доставкой сигнала до абонента, оставались на вторых ролях и их интересы не принимались в расчет. Об этом говорит ряд законопроектов, появившихся при Волине, в том числе и закон о «Витрине ТВ». С приходом Бэллы Черкесовой этот вектор не изменится, уверен собеседник «Телеспутника».

Опрошенные нами эксперты сообщили, что попросту не знакомы с фигурой нового замминистра. Получается, что руководители крупных медиа с Бэллой Черкесовой знакомы хорошо и знают ее как отличного администратора, а для отрасли связи она остается тайной за семью печатями. Должность куратора медиаотрасли при Минцифры предполагает взаимодействие со всеми участниками рынка. Поэтому ситуация, когда на такую должность назначают человека, хорошо знакомого лишь с одной из сторон, может говорить о том, что интересы медиахолдингов по ключевым вопросам будут превалировать и в дальнейшем.