Как обеспечить безопасность и контроль удаленной работы

Оператор деловых мероприятий TMT Conference совместно с ИАА TelecomDaily и «Телеспутником» провели онлайн-конференцию «Digital to Business: цифровые сервисы и экосистемы для бизнеса» (D2B), в ходе которой эксперты в области цифровизации обменялись эффективными практиками ускорения цифровой трансформации бизнеса в период пандемии COVID-19.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС

Ограничения, обусловленные пандемией, придали новый импульс цифровой трансформации, изменив акценты в запросах бизнеса, констатировали эксперты D2B в ходе обсуждения практики внедрения ИТ-решений в компаниях. Скорости развития технологий на текущем этапе критически возросли. Технологии развиваются с головокружительными темпами и определяют, что будет дальше – для отдельно взятой компании, ее конкурентов и всей отрасли в целом, следовало из презентации директора по ИТ-консалтингу PwC в России Дмитрия Шепелявого. Он напомнил, какие именно технологии эксперты в области цифровой трансформации относят к прорывным, от которых и зависит конкурентоспособность бизнеса в будущем. Это, прежде всего, искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей, дополненная реальность, роботизация, блокчейн, виртуальная реальность, дроны и 3D-печать. В то же время далеко не всем компаниям удалось получить ощутимый эффект от их внедерния. Так, только 20% опрошенных руководителей в рамках исследования PwC Digital IQ заявили, что добились значительного прогресса в понимании прорывных технологий и их возможностей для своего бизнеса.

Говоря о влиянии пандемии на внедрение ИТ-решений в российских компаниях, директор по исследованиям в сфере человеческого капитала аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова привела данные, согласно которым за время пандемии общий индекс цифровизации бизнеса (BDI) в целом не изменился. По оценкам НАФИ, российские предприятия находятся примерно в середине пути к полной цифровизации бизнес-процессов.

БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ

«Удаленная работа очень сильно повлияла на заказчиков ИТ-решений. За время пандемии сильно возросла грамотность клиентов в области информационной безопасности. Нет худа без добра. Мы старались развить цифровую корпоративную культуру: убеждали, что удаленный сотрудник должен работать на компьютере работодателя, через VPN, с системой информационной безопасности», - рассказал Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», основатель комитета по информационной безопасности ассоциации «Руссофт». Интерес к вопросам информационной безопасности с началом пандемии резко вырос, согласился с коллегой технический эксперт b2b решений «Mail.ru для бизнеса» Михаил Чижиков. «Заказчики стали больше смотреть в сторону enterprise-решений, тогда как раньше они часто предпочитали использовать бесплатные или open-source-продукты», - сообщил Михаил Чижиков.

По словам руководителя направления по работе с заказчиками государственного сектора Samsung Electronics Russia Михаила Кудрявцева, все отчетливей становится тенденция повышения контроля компаний над личными устройствами, которые вынужденно используются сотрудниками для дистанционной работы. «Самый главный тренд – организации все больше стремятся взять под 100%-ный контроль устройства, на которых работают сотрудники. Это и правила использования, и политики безопасности, и контроль рабочего времени», - уточнил Михаил Кудрявцев.

Партнер компании EY по практике консалтинга Кирилл Сидоренко отметил наблюдаемые им изменения в настроениях клиентов: новая реальность быстрее избавляет их от стереотипов и убеждает в работоспособности на их рынках инструментов, в которые они не верили еще вчера. «Для многих прошел период откровений. Компании раньше говорили: наши клиенты никогда не будут покупать в интернет-магазине. Неожиданно этот механизм заработал и совсем не так, как они ожидали», - пояснил Кирилл Сидоренко.

Заказчики цифровых корпоративных решений во время пандемии больше обращают внимание на те продукты, которые позволяют им поддерживать продажи на высоком уровне, подчеркнул директор по инновациям «Рексофта» Виталий Баланда. Речь идет о платформах e-commerce, автоматизации ритейла, CRM, а также использовании лучшего клиентского опыта в удаленных каналах.

Отвечая на вопрос о том, какие ИТ-системы – облачные по модели SaaS или более традиционные, on-premise, чаще выбирают клиенты во время пандемии, основатель и генеральный директор EmDev Limited Алексей Какунин не согласился с коллегами по дискуссионной панели, по мнению которых в 2020 году популярность «облака» снижается в пользу серверных технологий в периметре предприятия. Клиенты EmDev Limited, напротив, все чаще доверяют корпоративную информацию «облаку» и удаленный формат работы только способствует этому.

КОМПАНИИ УХОДЯТ В МЕССЕНДЖЕРЫ

Среди представленных в ходе конференции D2B продуктов для бизнеса особый интерес вызвали средства коммуникационной платформы «Mail.ru для бизнеса». Как объяснил Михаил Чижиков, платформа может использоваться заказчиками и в виде SaaS, и в виде on-premise, она включает корпоративную почту, мессенджер и файловое хранилище. Согласно приведенным Михаилом Чижиковым данным, 84% сотрудников используют в своей работе мессенджеры, причем большая часть из них обмениваются рабочей информацией через общедоступные бесплатные платформы (WhatsApp, Skype, Telegram и т.д.). «Использование таких мессенджеров – проблема, поскольку количество утечек информации при таких коммуникациях, в том числе ненамеренных, велико», - отметил представитель «Mail.ru для бизнеса», добавив, что ответом на эту проблему могут стать корпоративные мессенджеры - такие, как Myteam от Mail.ru. Они позволяют отделить рабочие коммуникации от личных и таким образом предотвращают выход деловой информации за корпоративный контур.

По словам директора по облачным технологиям CDNvideo Андрея Листопада, в условиях самоизоляции и домашнего режима работы могут получить новую жизнь инструменты удаленных рабочих мест VDI, естественно, на новом технологическом уровне. «Помимо типовых удаленных рабочих мест (бухгалтерия, call-центры, розничные продажи) есть большой круг сотрудников, работающих с «тяжелыми» приложениями. Они всегда работали на стационарных рабочих местах. Например, это проектировщики, конструкторы, дизайнеры. Такие рабочие места не виртуализировались и не переносились в облако. Мы поняли, что спрос на такие решения растет и разработали профессиональное решение с GPU, для того чтобы эти сотрудники могли работать из дома на своих офисных рабочих станциях», - рассказал Андрей Листопад.

Руководитель проектов компании «Телфин» Иван Павлов в своем выступлении остановился на особенностях организации корпоративной телефонии при удаленной работе. «Сотруднику достаточно предоставить IP-телефон, либо программу, устанавливаемую на компьютер или смартфон. Руководителю, в свою очередь, необходимы средства контроля за работой сотрудника: возможности отслеживания статистики по каждому работнику, доступ к записям разговоров и интеграция CRM с системой телефонии», - описал Иван Павлов разницу в средствах корпоративной телефонии для рядовых сотрудников и руководящего звена.

Еще одним способом повышения эффективности труда персонала и оптимизации расходов может стать корпоративный каршеринг, на возможностях которого сфокусировался ведущий менеджер по работе с корпоративными клиентами «Делимобиля» Люк Канашев. «Обычный публичный каршеринг доступен всем водителям в городе. Но существуют и корпоративные решения, которые сохраняют все преимущества обычного каршеринга: бесплатную парковку, заправку и мойку, выделенную техподдержку и страховку, а также приложение. В случае корпоративного варианта в нем появится соответствующая вкладка», - объяснил Люк Канашев. По его словам, главное отличие корпоративного каршеринга от публичного – в тарификации: в первом случае оператор предлагает фиксированные тарифы, которые на 30%-40% дешевле корпоративного такси. При этом корпоративный каршеринг предусматривает выделенный автопарк – возможность закрепить определенный пул автомобилей за конкретной компанией, который будет доступен только ей. Разумеется, руководителю сотрудников, пользующихся корпоративными тарифами для рабочих поездок, доступны средства контроля за их перемещениями – информация о поездках аккумулируется в рабочем кабинете. Этот инструмент контроля позволяет руководителю устанавливать ежемесячные лимиты затрат на поездки и временные ограничения, добавлять сотрудников через номер телефона, активировать и деактивировать персонал в системе. Также «Делимобиль» предлагает корпоративным клиентам услуги «Делимобиль Доставка» (доставка товаров компании ее клиентам) и «Кобрендинг» (партнерское брендирование автомобилей «Делимобиля» логотипами компании-заказчика за абонентскую плату). «Будущее - за шеринг-экономикой и подписной моделью пользования сервисами», - подчеркнул в заключение выступления Люк Канашев.

Конференция D2B стала логическим продолжением серии мероприятий TMT Conference, «Телеспутника» и TelecomDaily, посвященным цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Она собрала вместе более 650 слушателей, в том числе - топ-менеджмент компаний и собственников бизнеса, технических директоров и CIO, руководителей IT-департаментов и функциональных блоков, ответственных за цифровую трансформацию, операционную эффективность, стратегию и организационное развитие, информационную безопасность, а также начинающих предпринимателей.