Могут ли умные колонки сделать мультирум народным

Рынок мультимедийных систем, позволяющих воспроизводить разнообразный контент во всех помещениях домохозяйства, — мультирумов — взбодрило развитие стриминговых аудио- и видеосервисов и домашних смарт-устройств, прежде всего, умных колонок. Именно они могут стать главным элементом народного мультирума, полагают эксперты.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЭЛИТЫ

Мультирумы были одним из главных направлений рынка умного дома с момента его зарождения в конце 1990-х годов. Проекты с использованием многозонных усилителей, аппаратных контроллеров, мультимедийных источников сигнала и акустических систем были дорогостоящими, трудоемкими, зачастую требовали штробления и сверления стен для прокладки кабелей и поэтому не могли стать массовыми. Подобные решения до сих пор актуальны в премиальном сегменте жилой недвижимости, а их установка составляет значительную долю заказов инсталляторов умного дома и домашних кинотеатров. Важен этот сегмент и для индустрии классического Hi-Fi и Hi-End. Однако для широкой аудитории гораздо больший интерес представляет массовый сегмент мультирума, основу которого составляют смарт-устройства с беспроводным подключением и поддержкой интернет-сервисов, а драйверами являются голосовые ассистенты и умные колонки.

Исследовать рынок народного мультирума отраслевые аналитики начали относительно недавно — в последние два-три года, хотя производители оборудования и медиакомпании и до этого, на протяжении как минимум пяти-семи лет, предлагали пользователям недорогие и простые в реализации решения для потребления медиаконтента во всех жилых помещениях квартиры или дома.

«Мультирум становится доступным для массового рынка. Продажи мультирум-устройств, которые воспроизводят разные песни в разных комнатах независимо друг от друга, выросли на 4% в первой половине 2019 года. Поскольку на рынке присутствует больше брендов, чем когда-либо прежде, технология становится более доступной для массового рынка», — указала исследовательская компания GfK в обзоре главных трендов потребительской электроники, подготовленном к выставке IFA-2019. Из отчета следовало, что сделать более демократичным мультирум помогли аудиоколонки с Wi-Fi-модулями, при том что к тому времени рынок уже сформировался, поскольку рост в нем практически остановился. Зато GfK зафиксировала появление новой разновидности мультирумов, в основе которой лежат умные колонки. «Производители все чаще оснащают свои продукты одним или даже несколькими голосовыми помощниками. Это не только позволяет пользователям управлять устройством с помощью голоса, но и интегрировать его в экосистему домашних смарт-устройств. Эта возможность повысила готовность потребителей вкладывать средства в мультирум. В результате продажи мультирум-устройств с голосовыми ассистентами выросли более чем на 100%, а средняя цена одного гаджета увеличилась на 67%», — подчеркивала GfK.

В ответ на вопрос, актуален ли новый тренд для России, где большая часть населения живет в небольших квартирах, в которых потребность в мультируме невысока, руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков заметил, что мультирумы на основе умных колонок связаны не с размером жилья, а с особенностями медиапотребления человека. «Если абонент достаточно сильно погружен в медиасервисы и имеет средства на новые устройства, то построение мультирума это только вопрос времени», — пояснил он.

А вот в том, что потребитель в России так же, как и в остальном мире, готов использовать беспроводные подключения и умные гаджеты для медиапотребления, сомнений нет. Глава инсталляционной компании Rusinstall Вячеслав Антонов говорил «Телеспутнику», что беспроводные устройства применяются и в сложных дорогостоящих проектах мультирума, но их использование на массовом рынке гораздо шире, поскольку пользователь может подключить и настроить оборудование самостоятельно. По словам руководителя проектов компании «Умный Дом» Романа Полоцкого, массовому потребителю надоели пульты дистанционного управления для включения музыки и видео — они хотят контролировать все свои домашние аудиовизуальные устройства с единого пульта, и тут удобнее всего смартфоны и планшеты. Он добавил, что их подключение к домашней Wi-Fi-сети позволяет объединить в рамках нее все домашние аудио- и видеоустройства, причем они могут быть подключены к интернету посредством сетевого кабеля.

И все же именно умные колонки и другие смарт-устройства с голосовым управлением, а не смартфоны и планшеты способны стать главным элементом массового мультирума. «Многие устройства могут быть хабом домашней экосистемы с голосовым помощником, но только умная колонка выполняет эту функцию, поскольку в отличие от других гаджетов всегда находится в режиме ожидания, как правило, стоит на одном месте и подключена к интернету. В пользу аудиоколонок сыграло развитие музыкальных интернет-сервисов типа “Яндекс.Музыка”, которые заменили абоненту CD-плееры — отсюда и хороший звук. По мере обновления парка устройств многие из них будут комплектоваться голосовым помощником, но в ближайшие пять лет именно аудиоколонка или хаб умного дома будут центром мультирума, поскольку это их основная задача», — прогнозирует Александр Сурков. Он оговорился, что в основном такие системы будут популярны в городах-миллионниках, которые в этом смысле опередят провинцию. «Но и провинция постепенно подтянется, поскольку мультирумы — это элемент нового жизненного уклада, продиктованный не сколько развитием оборудования, сколько медиасервисами», — подчеркнул Александр Сурков.

ОПЕРАТОРЫ ПЛАТНОГО ТВ СТАВЯТ НА МУЛЬТИРУМ

Крупные операторы уже на протяжении нескольких лет предлагают продукты для потребления контента в составе мультирума, стимулируя развитие этого рынка. Их продукты связаны с телесмотрением. Так, «Триколор» предлагает пакет «Мультирум», позволяющий смотреть на двух телевизорах каналы из любых подключенных пакетов в дополнение к базовым, в которые функция мультирума включена по умолчанию. Для использования мультирума от «Триколора» в домохозяйстве требуется двухтюнерная приставка-сервер и приставка-клиент для второго телевизора.

В услуге «Интерактивное ТВ» «Ростелекома» есть опция «Мультирум» — она позволяет подключать в одной квартире до трех ТВ-приставок с независимым просмотром каналов в рамках одной подписки. При этом состав каналов и функционал на всех сет-топ-боксах одинаков.

Мультирум как опцию предлагает и «НТВ Плюс». Она позволяет подключить до трех телевизоров к одной антенне по единому абонентскому договору. При этом для пользования функцией необходим соответствующий ресивер или модуль условного доступа для каждого телевизора.

По данным Александра Суркова, в России около 40% семей имеют один телевизор, остальные – два и более. Предложение операторами второй приставки глава Аналитического центра GS Group называет вынужденной мерой для сохранения лояльности аудитории. «Если семья подключилась к оператору платного ТВ, то вполне логично, что на втором экране абоненты также захотят пользоваться его услугами, а покупать вторую полноценную приставку они не всегда готовы. В связи с высоким проникновением планшетов и крупноформатных смартфонов телесмотрение смещается от большого экрана к мобильным устройствам, поэтому необходимость во второй приставке диктуется уже потребностью абонента смотреть платное ТВ на смартфоне», — рассказал он.

МУЛЬТИРУМ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К УМНЫМ КОЛОНКАМ

Превращение умных колонок в главный драйвер рынка мультирума, согласно отчету GfK, пока отражает ситуацию в Европе и Северной Америке, и для России этот тренд не актуален. Так, в августе 2017 года издание CNet сообщило об успешном тестировании компанией Аmazon функции мультирум-подключения умных колонок Echo. Новая функция позволила группировать устройства, чтобы сразу несколько аудиоколонок могли принимать одну голосовую команду и синхронно отвечать на нее. К тому моменту агентство Edison Research зафиксировало, что уже 42% владельцев смарт-колонок в США и Западной Европе владеют двумя или более такими устройствами в одном домохозяйстве. У аудиоколонки Google Home функция стыковки в мультирум в 2017 году уже была.

В нашей стране самая популярная смарт-колонка — «Яндекс.Станция» — получила функцию мультирума этой осенью. Услышав пожелания пользователей, «Яндекс» добавил ее во все свои колонки с голосовым помощником «Алиса» после выхода модели «Яндекс.Станция Макс» в конце ноября. Мультирум работает на «Станции» первого поколения, «Станции Мини» и «Станции Макс». Новая функция позволяет синхронно включать один и тот же трек на всех смарт-динамиках в домохозяйстве, вне зависимости от их расположения. Для этого необходимо отдать ближайшей из аудиоколонок голосовую команду «Алиса, включи музыку везде».

По словам Александра Суркова, появление мультирума в отечественных умных колонках — закономерный процесс. «Стыковка нескольких устройств — это не техническая необходимость, а этап развития экосистемы оператора или производителя оборудования. Через аудиоколонки с голосовым помощником создатель экосистемы взаимодействует с абонентом и предлагает свои сервисы. Бесшовный переход между аудиоколонками и устройствами обусловлен тем, что оператор объединяет их в одну экосистему с единой авторизацией абонента, чтобы максимально использовать все каналы связи с ним», — объяснил он.