Как работает шеринг-экономика видеосервисов

С ростом популярности видеосервисов потребители находят все новые способы заполучить доступ к их контенту, не оплачивая полной стоимости подписки.

Ежегодные потери ведущих мировых онлайн-кинотеатров от явления, получившего название «шеринг подписок» (sharing — делиться, совместно использовать, — прим. ред.), эксперты измеряют миллиардами долларов. В России, как убедился «Телеспутник», проблема тоже существует, хотя сами видеосервисы предпочитают не обсуждать ее публично.

НЕЗАМЕТНЫЙ ШЕРИНГ

Выражение «поделиться паролем от аккаунта в Netflix с подругой/бойфрендом» уже больше пяти лет бытует в англоязычном мире, символизируя серьезные отношения в паре: такой уровень доверия говорит о настоящей близости. Генеральный директор Netflix Рид Хастингс (Reed Hastings) в 2016 году говорил, что сам сервис и он лично ничего против такой практики не имеют — это нормально, когда близкие люди меняются паролями и дают друг другу доступ к аккаунтам.

Более того, привычная для Netflix практика, когда в рамках одной подписки предоставляется доступ к контенту на пяти устройствах (читай: пяти отдельным пользователям), стала стандартом в отрасли: практически все крупные видеосервисы, в том числе российские, закладывают в основные подписки возможность смотреть контент на пяти устройствах.

Такой подход, стимулирующий, по мнению самих игроков, семейное использование и повышающий лояльность, разделяют далеко не все в индустрии, а аналитики даже начали оценивать масштаб потерь легальных видеосервисов от подписного шеринга. Так, в начале текущего года издание The Hollywood Reporter опубликовало мнение главы компании Charter Communications (бренд Spectrum) Тома Ратледжа (Tom Rutledge), который обвинил видеоплатформы в создании «хаоса в экосистеме медиа». Негодование Ратледжа вызвала практика обмена паролями, которой сами платформы не противодействуют. «Половина жителей США живет в семьях с двумя или менее людьми, а все эти видеосервисы дают пять независимых стримов [на пять устройств по одной подписке]. В индустрии доступно больше стримов, чем домохозяйств, где их могут использовать», — рассуждал глава Charter Communications.

По оценке исследовательской компании Parks Associates, в 2019 году видеосервисы потеряли около $9,1 млрд от практики обмена паролями и их нелегальных продаж. В 2024 году этот показатель вырастет до $12,5 млрд, прогнозирует Parks Associates.

Издание The Hollywood Reporter полагает, что крупнейшие мировые видеосервисы — Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime Video — не считают большой проблемой масштабы шеринга паролей от своих аккаунтов, хотя предпринимают определенные усилия, чтобы ограничить незаконную торговлю аккаунтами с подписками и паролями от них. Но по мере насыщения спроса ситуация будет меняться. «Когда рост OTT-рынка начнет замедляться и компании станут смотреть на балансовые отчеты, им придется искать упущенный доход», — отмечал директор по продуктам видеологистики и безопасности компании Synamedia Жан-Марк Расин (Jean-Marc Racine).

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ АНДРЕЙ И ЮРИЙ

Шеринг паролей от подписных аккаунтов, их нелегальная продажа в интернете в российских условиях дополняется активной торговлей промокодами. А расширение аудитории онлайн-кинотеатров начиная с весны 2020 года в условиях пандемии придало этому явлению новый импульс, поскольку практически все сервисы предлагали (а некоторые и сейчас предлагают) массу промокодов новым пользователям.

Сколько-нибудь достоверных оценок незаконного оборота подписок и промокодов в России не существует. Видеосервисы осознают масштабы явления и, скорее всего, оценивают его количественно, но предпочитают свои оценки не раскрывать. В ivi и Okko отказались комментировать «Телеспутнику» масштабы проблемы и делиться своей статистикой. «К сожалению, это явление присутствует на рынке аудиовизуальных сервисов», — признал генеральный директор «Megogo Россия» Виктор Чеканов. По его словам, ресурсов, которые торгуют аккаунтами, становится все больше, а механизмы их блокировок не эффективны на 100%.

Директор практики индустрии медиа и развлечений компании «PwC Россия» Александр Кардаш также не смог оценить размах нелегальной торговли доступами к видеосервисам, сославшись на отсутствие доступной статистики. В том же ключе высказался директор департамента ТВ и контента компании J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

По мнению владельца юридической компании «Катков и партнеры» Павла Каткова, вопрос борьбы с нелегальными скидками весьма непрост. Он предложил следующую классификацию самых распространенных ситуаций шеринга подписок и промокодов. Во-первых, пользователь может оплатить видеосервис для использования на нескольких устройствах, одно подключение оставить себе, а остальные продать на интернет-рынке. Во-вторых, может купить права на какой-либо просмотр или подписку, за это получить скидку или промокод, но вместо того, чтобы использовать их самому или подарить другу, как это предписано правилами этих скидок (промокодов), продать их на рынке. В-третьих, люди могут продавать скидки или доступы, «а на деле это просто выманивание денег и взамен покупатель не получает ничего».

Можно говорить о нескольких каналах нелегальных продаж паролей и промокодов. Самая большая по числу предложений платформа — сервис частных объявлений Avito. К примеру, на момент написания статьи по запросу «ivi подписка» (выборка «Вся Россия») предлагалось 665 лотов, «ivi промокод» — 196, «Okko подписка» — 423, «Okko промокод» — 112, «Megogo подписка» — 197, «Megogo промокод» — 68.

Среди продавцов преобладают обычные пользователи, однако встречаются и аккаунты компаний. В качестве эксперимента корреспондент «Телеспутника» попытался купить на Avito годовую подписку на ivi у московской фирмы, в профиле которой было указано подключение интернета на даче, настройка роутеров и еще масса услуг. Она предлагала подписки на ivi, Okko, Apple Music, Apple TV+, «Яндекс Плюс» и другие сервисы. Годовую подписку на ivi на одно устройство компания предложила корреспонденту за 450 рублей, на пять устройств — за 1200 рублей при стоимости на сайте самого видеосервиса 1999 рублей. Вопрос «Почему у вас дешевле, чем у самого ivi?» представитель компании на Avito игнорировал, зато объяснял, на каких устройствах будет доступен контент. Он даже прислал подробную инструкцию для активации аккаунта, а от самой сделки корреспондента удержало нежелание расставаться с 450 рублями даже во имя эксперимента, а также подозрительная необязательность продавца — на каждый вопрос он отвечал по полдня.

Зато пользователь Avito по имени Андрей, отвечая о подписке на два месяца на ivi за 50 рублей, демонстрировал неплохую клиентоориентированность — отвечал быстро и по существу. Правда, вопрос «Почему на ivi сейчас промоподписка на три месяца стоит 999 рублей, а у вас на два — всего 50 рублей?» тоже оставил без ответа. Перечислив 50 рублей на Qiwi-кошелек Андрея и подтвердив платеж сканом чека, корреспондент тут же получил логин и пароль. Продавец уточнил, что доступ активен на двух устройствах, и предупредил, что менять пароль нельзя, «а то сразу улетите в бан». Из этого следовало, что в данной сделке речь шла о шеринге одной подписки. Аккаунт оказался действующим, был свободен один из пяти профилей. Тот же продавец предложил купить у него годовую подписку за 220 рублей после того, как закончится приобретенный двухмесячный доступ. Напоследок Андрей заверил, что у него можно получить техподдержку по купленному аккаунту в режиме 24/7, и вежливо попросил «если не сложно, оставить отзыв» к его аккаунту на Avito.

Такую же просьбу корреспондент получил от другого продавца на Avito — по имени Юрий, у которого за 50 рублей был приобретен промокод на месяц на подписку «Оптимум» от Okko. Промокод тоже оказался действующим, правда, активируя его, корреспондент «Телеспутника» понял, что 50 рублей были потрачены зря: сам сервис предлагает ту же промоподписку за 1 рубль. Однако надо отдать должное Юрию, он оказался не менее клиентоориентированным, быстро найдя «промокодик» в ответ на просьбу подобрать что-то подешевле, чем предлагаемая им годовая подписка «Оптимум» на одно устройство за 600 рублей (официальная цена на Okko — 3290 рублей за пять устройств) или «Премиум» за 1500 рублей (официальная цена — 6990 рублей).

Эти же и другие продавцы предлагали множество других подписок и промокодов: на Premier, Wink, Start, Netflix, «Матч Премьер», Spotify, Tidal, Deezer и прочие сервисы с фильмами, сериалами и музыкой.

Помимо Avito, тот же набор подписок и промокодов доступен в пабликах в соцсети «ВКонтакте», в Telegram-каналах, а также на специализированных сайтах, где подписки предлагаются в знакомых формах заказа с указанием доступного количества товара — подобно тому, как это происходит в крупных интернет-магазинах.

БЛОКИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Просьбы Андрея и Юрия оценить после сделок их аккаунты симптоматичны: многие торговцы нелегальными доступами дорожат своей репутацией, и, судя по числу максимальных оценок, довольно существенное число покупателей остаются вполне удовлетворенными.

В то же время, по мнению Виктора Чеканова, оценивая явление шеринга, в первую очередь стоит говорить не о финансовом ущербе легальным видеосервисам, а о том, что деятельность мошенников, скорее, вызывает негативный опыт у пользователей. «В большинстве случаев мошенники, получив оплату, просто перестают отвечать. В случае же выявления аккаунта с подозрительной активностью доступ к нему блокируется, и пользователь, купивший нелегально аккаунт, теряет свои деньги и возможность пользоваться нашим сервисом», — подчеркнул Виктор Чеканов. С этой точки зрения ни купленные корреспондентом «Телеспутника» доступы, ни десятки положительных отзывов в аккаунтах продавцов не могут быть репрезентативными: неизвестно, что происходит с доступом через несколько дней после активации, когда оценка уже поставлена.

В ситуации продажи доступа к подписке на несколько устройств ограничить такого продавца можно только правилами самого онлайн-кинотеатра, заметил Павел Катков. «Правовая природа этих отношений охватывается договором об оказании услуг с элементами лицензионного договора. Кинотеатр может ограничить права пользователя составом членов семьи и после этого открыть охоту за нелегальными продавцами, ограничивая их деятельность. Правовой основой для этого может стать все тот же лицензионный договор, ведь это прямой выход за рамки лицензии. Но для этого нужно будет переделать оферты из сервисных в сервисно-лицензионные, потому что клиент по договору об оказании услуг почти всегда прав, тогда как лицензиат по лицензионному договору — лицо зависимое. Иными словами, нужно менять подход к юзеру — он больше не юзер, а лицензиат. Готовы ли к этому кинотеатры? Это большой вопрос, и он усугубляется возможными репутационными потерями от такой деятельности», — описал юридическую коллизию Павел Катков. Он добавил, что видеосервису, оценивающему целесообразность противодействия нелегальной торговле, придется проводить риск-анализ, который даст понять, что важнее: лояльность пользователей ценой денежных потерь или соблюдение лицензионных рамок ценой оттока зрителей.

Виктор Чеканов заметил, что пока есть единственное решение проблемы противозаконной торговли — договариваться индивидуально с каждым владельцем сайта объявлений об удалении модераторами соответствующих сообщений. «Чтобы минимизировать вероятность обмана мошенниками потенциального пользователя, необходимо взаимодействие самих видеосервисов и представителей платформ, размещающих частные объявления в Сети. Условия пользовательского соглашения Megogo предусматривают санкции в отношении недобросовестных пользователей. Такими санкциями могут быть ограничение доступа к сервису, блокировка аккаунта или иные действия правового характера для защиты своих имущественных прав и деловой репутации. Нелегальное распространение доступа к аудиовизуальным сервисам является мошенничеством и влечет за собой последствия правового характера в соответствии с действующим законодательством РФ», — подчеркнул Виктор Чеканов.

Для оценки ситуации с продажей промокодов Павел Катков предложил выяснять условия предоставления пользователю скидок и промокодов, зафиксированные в оферте онлайн-кинотеатра. «Если там все максимально лояльно, то продажа, может быть, и законна. Для того, чтобы поставить ее за пределы легального поля, необходимо прописывать в правила скидок правовые ограничения. Лично я делал бы это через запрет на перемену лиц в обязательстве, если скидка предоставлена данному конкретному пользователю, или через запрет продажи, если скидка предоставлена для дарения третьему лицу», — изложил свое видение Павел Катков. Отвечая на вопрос, как отслеживать историю использования промокодов, юрист предложил вырабатывать систему контроля. Важно, что не вся она должна быть правовой. «Например, при реализации скидки третьим лицом при вводе данных на сервисе можно организовать опрос с вопросом, получил он ее бесплатно или купил, проводить PR-кампании на предмет бесплатности скидок этого сервиса», — пояснил Павел Катков.

Говоря о случаях, когда покупатель подписки или промокода не получает в итоге доступа к сервису, глава компании «Катков и партнеры» был категоричен: это мошенничество, предусмотренное статьей 159 УК РФ. «Такая деятельность по сути ничем не отличается от билетных мошенников, продающих поддельные билеты на концерты. Необходимо внедрить технологию мониторинга интернет-пространства, вроде системы Kip Monitor (система комплексной защиты бренда, — прим. ред.), и если такие поддельные скидки продаются, онлайн-кинотеатр должен реагировать немедленно и беспощадно подавлять этот рынок», — подчеркнул Павел Катков.