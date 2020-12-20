Почему операторы отвергают идею единой ТВ-платформы

Государство и медиахолдинги не допустили операторов связи, провайдеров платного ТВ и видеосервисы к работе над проектом новой концепции развития телерадиовещания.

Неудивительно, что отрасль восприняла в штыки документ, появившийся в результате кулуарного обсуждения и без широкой общественной экспертизы. Непонимание игроков рынка вызвала в том числе идея единой платформы дистрибуции телеканалов первого и второго мультиплексов. «Телеспутник» попросил операторов и экспертов пояснить свою позицию к этому документу.

ГОВОРИМ «ПЛАТФОРМА», ПОДРАЗУМЕВАЕМ «ВИТРИНА»

В тексте проекта концепции говорится о необходимости присутствия телеканалов первого и второго мультиплекса во всех сервисах IPTV и OTT, рассказал «Телеспутнику» источник в одном из операторов, ознакомившись с документом. По его словам, концепция обязывает на законодательном уровне использовать для вещания в интернете единую технологическую платформу дистрибуции. Целью такого решения авторы концепции назвали «повышение доходов вещателей от использования телеканалов в интернете», а в качестве условия обозначили внедрение «единого индустриального решения для стриминга телеканалов в сети, основанного на использовании единой технологической платформы». По замыслу разработчиков проекта, единая платформа будет препятствовать изменению контента каналов без разрешения вещателей при их онлайн-дистрибуции, а также контролировать распространяемые в Сети программы, создавая условия для внедрения единой системы медиаизмерений.

Знакомые с текстом концепции эксперты соглашаются, что под единой платформой составители документа подразумевают «Витрину ТВ», отмечая при этом, что она в проекте впрямую не называется. «Очевидно, что речь [в концепции] идет о “Витрине ТВ”. Она сразу появилась, с первого дня, что, с моей точки зрения, было неправильным, поскольку не может коммерческая структура быть вписанной в государственные постановления», — заявил генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

С ним соглашается вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин. В ходе круглого стола «Тренды и концепция развития цифрового медиапространства России», проведенного советом Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, он отметил, что в проекте обозначена задача поддержания единого информационного пространства при вещании телеканалов в онлайне, не вызывающая возражений у участников отрасли. Однако, по их мнению, эта задача должна решаться самими вещателями за счет приобретения прав на показ контента не только в эфире, но и в интернете. «Вместо этого в концепции почему-то сделан вывод, что нужен какой-то сервис типа “Витрины”. “Витрина” — это попытка использовать бесплатно сетевой ресурс операторов, бесплатно получить данные от абонентов и получить возможность бесплатного использования абонентских приставок», — заявил Михаил Силин.

Причины недовольства операторов идеей концепции об обязательном вещании общедоступных каналов через единую платформу в ходе круглого стола раскрыл начальник отдела развития телевизионных сервисов компании «Транстелеком» Антон Гурин. «В рамках концепции предусматривается единая платформа как поставщик каналов первого и второго мультиплексов, чтобы все операторы получали контент через нее. Но нужно понимать, что это не просто получение контента. Для каждого оператора это серьезная интеграция данных и ПО во все свои приложения. Любая такая интеграция может ухудшить пользовательский опыт, как следствие, мы можем потерять лояльность абонентов. Встраивание стороннего ПО — по факту “черный ящик”: мы не знаем, какую информацию о наших клиентах может собирать данное ПО и куда передавать дальше. С нашей точки зрения, это не совсем правильный подход к трансляции каналов мультиплексов», — рассказал Антон Гурин.

Задача поддержания единого информационного пространства при вещании телеканалов в онлайне должна решаться самими вещателями за счет приобретения прав на показ контента не только в эфире, но и в интернете.

Выступая на круглом столе, руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти компании «МегаФон» Никита Данилов обратил внимание на риск монополизации отрасли в случае обязательного распространения каналов мультиплексов через единую технологическую платформу. «Недопустимо навязывание монопольных историй, связанных с использованием единого ПО. Важно соблюдать принципы конкуренции, когда каждый участник рынка — оператор, аудиовизуальный сервис — выбирают собственное ПО для трансляции телевизионного контента в OTT», — подчеркнул он.

Директор департамента по развитию медийных информационных систем компании «ВымпелКом» Олег Караджи предупредил, что распространение программ телевещателей через единую платформу чревато снижением качества вещания в онлайне, ведь даже незначительные сбои на ней отразятся на всех операторах, получающих сигнал таким образом. В итоге любая проблема в централизованной инфраструктуре или в едином ПО вызовет глобальные аварии в масштабах всей страны.

«Что касается единой технологической платформы, то, с моей точки зрения, она должна быть, но получение сигнала через нее не должно быть “принудиловкой”. Если работа с единой платформой будет удобна, к ней все придут и так, а если нет, то ее незачем навязывать», — убежден владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков.

НЕНУЖНАЯ ОБЯЗАЛОВКА

Сама идея обязать все видеосервисы транслировать контент первого и второго мультиплексов также вызывает преимущественно негативную реакцию отрасли. «Попытка обязательного распространения мультиплексов в онлайне кажется попыткой усидеть на двух стульях. Обязательства по трансляции общедоступных каналов — это условие лицензирования услуг связи. А в случае ОТТ какая же тут обязанность? Или мы признаем, что никакой обязанности на самом деле нет, и тогда вещатели могут в частном порядке договариваться с операторами и сервисами и использовать ту платформу, которую они считают нужным. Или признаем, что обязанность существует во всех средах, но тогда это зона ответственности РТРС», — поделился главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Не считает целесообразным вводить для видеосервисов обязательства по трансляции мультиплексов и Денис Кусков. «Я вообще не считаю наличие двух мультиплексов в OTT обязательной услугой. Рынок онлайн-видео позволяет человеку выбирать, что он хочет смотреть. В первую очередь это касается фильмов, сериального контента, а не новостей по Первому каналу. Обязывать транслировать их нужно только для того, чтобы иметь влияние на более молодую аудиторию, которую государству необходимо контролировать», — объяснил глава TelecomDaily. Он добавил, что считает неправильным подход, при котором обязательство видеосервисов транслировать мультиплексы сочетается с навязанной единой платформой, раздающей сигнал общедоступных каналов.

Схема взаимоотношений телевещателей и видеосервисов при трансляции общедоступных каналов, описанная в тексте концепции, вызывает вопросы и у Павла Каткова. «Это большой вопрос, должна ли [трансляция мультиплексов] происходить бесплатно, равно как и то, кто кому должен платить. Если IPTV традиционно близко к ТВ, то с ОТТ все не так просто. С одной стороны, ОТТ-сервис получает у телеканала права по лицензионному договору, а значит, обязан платить лицензионные платежи. С другой стороны, ОТТ-сервис предоставляет каналу аудиторию, расширяет ее, а значит, может поставить вопрос о плате за услуги сервиса. Похоже, разработчики концепции понимают это, а потому предусмотрели в ней принцип взаимной безвозмездности. Устоит ли он и устроит ли это участников рынка — вот вопрос, который еще предстоит разрешить», — рассуждает Павел Катков.

По мнению Карена Казаряна, участники рынка вполне в состоянии достигнуть заявленные в проекте концепции цели распространения мультиплексов через единую платформу — неизменность телеканалов, недопустимость без согласования с вещателями предоставлять услуги catch up, обеспечение «видимости» (prominence) — другими способами, без централизации в виде единого дистрибутора. Он отмечает, что соответствующие технические решения существуют и успешно применяются в мире.

Павел Катков также считает, что заявленные в концепции цели достижимы без необходимости навязывать отрасли единую платформу. «Если в законе появится норма, обязывающая ОТТ- и IPTV-сервисы в обязательном порядке вещать каналы мультиплекса и при этом позволяющая им самим выбирать источник, то они будут исполнять закон так, как им удобно. Сигнал же они могут получить и у правообладателя, и у единой платформы, по своему выбору. Такая ситуация, как мне кажется, в плане выбора источника была бы комфортной для всех. Обязательное же наличие у сервиса каналов мультиплекса — это вопрос дискуссионный, ведь по идее сервис не обязан брать тот контент, который он не хочет брать», — поделился Павел Катков.

Комментируя пункт концепции, предлагающий связать видеоплатформы телевещателей с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть с порталом Госуслуг, глава «Катков и партнеры» назвал предложение дополнительной технической мерой по обеспечению вещания видеосервисами каналов мультиплекса. «Последнее слово тут за ФАС, интересно будет узнать их мнение», — сказал юрист.

У представителей «ЭР-Телеком Холдинга» идея авторов концепции связать видеосервисы с ЕСИА не вызвала отторжения. «Функционал ЕСИА может быть использован для данных целей. Кроме того, ЕСИА можно использовать для дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи, в том числе кабельного телевидения», — изложили в пресс-службе позицию оператора.

Денис Кусков объяснил новацию, связанную с ЕСИА, желанием государства использовать единственный доступный ему единый идентификатор граждан. «Надо понимать, что сейчас все будет связываться с Госуслугами. Государству нужно четко знать, какой сим-картой обладает каждый человек, что он смотрит, что пишет, с кем разговаривает, какие СМС отправляет, какие каналы смотрит, для того, чтобы получить исчерпывающую информацию для себя. Такой тотальный контроль», — считает он.

Карен Казарян сомневается в технической возможности интегрировать видеосервисы с ЕСИА. «Это интересный кейс для ФАС, если учесть, что оператором ЕСИА является “Ростелеком”», — обращает внимание главный аналитик РАЭК. Рассуждая о том, к каким последствиям для отрасли приведет обязательное подключение видеосервисов к единой платформе с сигналом мультиплексов, он прогнозирует, что игроки рынка будут отказываться от такой интеграции и вещания мультиплексов в принципе под предлогом отсутствия технической возможности.

Павел Катков связывает дальнейшее развитие событий после возможного запуска единой платформы со схемой оплаты ее услуг. «Влияние на отрасль единой платформы зависит от того, не начнет ли она брать с ОТТ-сервисов плату за пользование как источником каналов мультиплекса. Ведь ОТТ-сервисам нужно будет исполнить закон так или иначе, и платформа им будто бы оказывает услугу. Если все повернется так, то на плечи ОТТ-рынка лягут новые расходы. С другой стороны, в концепции обозначен принцип безвозмездности, и если он устоит, то этот риск, казалось бы, может быть нивелирован. Однако остается еще один пункт финансовой нагрузки — издержки по доведению контента каналов мультиплексов до зрителей ОТТ-сервисов. Очевидно, что многие из них смотрят ОТТ как альтернативу телевидению, потому что предпочитают фильмы без рекламы, телевизионной цензуры, новостей и прочих атрибутов ТВ-смотрения. Поэтому для них это навязывание, да еще и за счет самого сервиса. Иными словами, в любом случае издержки у сервисов будут, и кто их возместит, не ясно», — описал Павел Катков возможные сценарии.

УРОК НА БУДУЩЕЕ

Отрицательная реакция на главные положения концепции вызвана тем, что широкий круг игроков рынка не допустили к ее обсуждению, соглашаются представители отрасли. «Необходимо привлечь к написанию концепции широкий круг компаний, которые реально развивают видеосервисы, телесмотрение и соответствующую инфраструктуру. В противном случае концепция будет однобокой и неполной», — сообщили в пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга». По словам представителей пресс-службы оператора, рынок IPTV и ОТТ развился в России в конкурентных условиях, так что за 20 лет более 80% домохозяйств в России пришли к пользованию кабельным ТВ и новыми аудиовизуальными сервисами. «Монополизация данной сферы приведет в перспективе к прекращению его органического развития. Операторы связи предложили альтернативный вариант распространения телеканалов первого и второго мультиплексов в интернете. Обсуждаем данное предложение на площадке МКС», — указали в «ЭР-Телеком Холдинге».

Вице-президент АКТР Михаил Силин в ходе круглого стола совета ТПП РФ подчеркнул, что у отрасли нет сомнений, что концепция развития телерадиовещания в стране необходима. Но кулуарная разработка привела к тому, что был рожден документ, в котором собственно о телеканалах, о том, как они должны меняться в условиях цифровизации отрасли, ничего не сказано. «А единственное, что сказано, — что нужно что-то подправить в OTT-среде. Что же именно? Единственное содержание подготовленного проекта — бесплатная передача вещателям чего-то, принадлежащего операторам связи и OTT-провайдерам. Содержание концепции — отобрать и отдать бесплатно», — заявил Михаил Силин. Получившуюся в итоге концепцию он назвал совершенно однобокой и недопустимой, способной привести к деградации телевидения. «Разработку концепции необходимо возобновить с самого начала с привлечением вещателей, операторов связи и аудиовизуальных сервисов, чтобы сделать документ, который смотрел бы вперед», — подытожил Михаил Силин.