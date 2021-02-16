Эксперт пояснил, кто может управлять смартфоном без ведома владельца

Эксперт Роскачества Эльвина Насибулина рассказала о приложениях, которые позволяют мошенникам получать доступ к смартфонам без ведома их владельцев, сообщает zakon.kz.

В интервью изданию "Прайм" она пояснила, что в телефон может попасть вредоносное программное обеспечение (ПО), также следить за владельцем могут программы-шпионы.

Если телефон ведет себя странно, причина может быть в недавно загруженном приложении. Нередко вирусы маскируются под обычные программы вроде фонарика, будильника или органайзера и только впоследствии проявляют свои вредоносные функции. Также вирус может попасть на телефон через переход по фишинговой ссылке. Эльвина Насибулина

Вредоносное ПО может помогать злоумышленникам получать ваши персональные и платежные данные. Нельзя забывать о программах-шпионах, которые могут следить за владельцем телефона, делать снимки, записывать звук, видео и собирать другие данные.

Аналитик подчеркнула, что по ее личным наблюдениям, в основном опасность подстерегает владельцев смартфонов на ОС Android.

Эксперт также назвала признаки того, что в смартфоне уже поселились вирусы. Так, об их присутствии говорят смена настроек без ведома владельца устройства, батарея, которая стала быстрее разряжаться, и сам телефон, начавший греться и работать медленно. Кроме того, задуматься стоит, если вам приходят сообщения о попытках зайти в ваш аккаунт.

Это может быть связано с износом аккумулятора, но также может быть и признаком повышенной "теневой" активности приложений, – пояснила эксперт.



Она также предупредила, что смартфон не должен перезагружаться самостоятельно. Если это происходит или система периодически информирует о попытках входа в аккаунт с посторонних IP-адресов, то нужно проверить устройство на вирусы в сервисном центре.