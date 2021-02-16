Что важно знать о грузоперевозках

17 февраля в 15:00 по времени Нур-Султана приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Основы грузоперевозок".
Вы узнаете:
Как грамотно организовать перевозку своих грузов, чтобы получить их в целости, сохранности и в срок;
Какие условия должны быть прописаны в договоре на перевозку;
Какая документация оформляется при утере/повреждении груза;
Куда, как, когда подавать исковые требования;
И, наконец, самое главное - как подобрать лучшего перевозчика, чтобы все вышеперечисленные неприятности не приключились с вашим грузом?
Ведущие:
Ø Александр Цой, руководитель компании "ЮРИСТОКРАТ",
Ø Светлана Рахматулина, руководитель компании "Юридический центр "Law Expert",
Ø Иван Пономаренко, специалист по международным грузоперевозкам ТОО "AyatTransTrade", преподаватель логистики в Казахстанско-немецком университете.
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Принимаем ваши вопросы.
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