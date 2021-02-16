Вакцинация в Казахстане: Минздрав мониторит соотношение "польза - риск"

Минздрав Казахстана отметил важность сообщений о нежелательных реакциях на прививку от коронавируса, передает zakon.kz.

С целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения "польза–риск" при применении вакцины, важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях через национальную систему "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК (http://www.ndda.kz), а также в ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс": тел (7212) 90-80-43, e-mail: medinfo@kphk.kz, сайт: www.kphk.kz, - отмечается в сообщении МВК

Там также отметили, что Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) получил регистрационное удостоверение на вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник – V). Оно было выдано 15 февраля.

По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины "Спутник - V" производства КФК во все регионы страны.