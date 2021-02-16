Бизнес включается в цифровизацию госуслуг

На ежегодном форуме "Digital Almaty", который состоялся 5 февраля в Алматы, обсуждались не только вопросы цифровой трансформации со стороны государств, но и участие бизнеса в цифровых проектах, сообщает profit.kz.

Многие спикеры форума выражали мнение о том, что необходимо уделить как можно больше внимания именно этой стороне вопроса, поскольку качественная разработка и внедрение цифровых проектов в стране могут быть реализованы только с учетом активного участия бизнес-сообщества. Кроме того, многие бизнесы серьезно пострадали из-за пандемии и карантинных ограничений, а участие в масштабных цифровых проектах поможет поддержать компании, сохранить рабочие места и форсировать экономический рост.

О мерах по поддержке бизнеса говорили на форуме и главы правительств ЕАЭС. Аскар Мамин, премьер-министр РК, рассказал, что благодаря мерам по поддержке бизнеса в цифровой отрасли будет создано более 1000 инновационных компаний, что приведет к росту объема экспорта ИКТ более чем в 25 раз. Ожидается, что в ИТ-отрасли будет создано порядка 100 тыс. новых рабочих мест.

От успешности наших усилий по недопущению "технологического разрыва" как на уровне национальных экономик, так и на уровне всего пространства ЕАЭС будет зависеть наша конкурентоспособность на десятилетия вперед, — отметил глава правительства РК.

По словам Аскара Мамина, в условиях пандемии экономика Казахстана показала высокий уровень устойчивости, что в значительной степени было обусловлено ростом проникновения цифровых решений во все сферы государственного и частного секторов. По итогам 2020 года объем безналичных операций населения увеличился в 2,5 раза (с 14,1 трлн тг до 35,3 трлн тг). Важно эти темпы не потерять, привлекая к цифровизации не только крупные компании, но и МСБ.

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, обратил внимание на то, что правительствам государств пришлось принимать непростые решения о закрытии границ, предприятий, социальных и образовательных учреждений, о введении режима самоизоляции, об ограничениях перемещений и контактов между людьми.

Мы делали все, чтобы предотвратить распространение инфекции, защитить жизни наших граждан. Очень важно было продолжать предоставлять людям государственные услуги, не подвергая их рискам заражения. В условиях самоизоляции именно цифровые решения стали связующим звеном общества. Это был новый вызов для государства, и мы оказались к нему готовы. Нас объединяет стремление к формированию единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках союза. И конечно, нашей общей целью является модернизация, кооперация, повышение конкурентоспособности национальных экономик. Мы всецело поддерживаем позицию Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о том, что всеобъемлющая цифровизация должна стать движущей силой развития стран ЕАЭС, — отметил Михаил Мишустин в своем выступлении.

Эксперты панельной сессии затронули важность привлечения микро- и малого бизнеса к использованию средств электронной коммерции. Почему именно e-commerce? Потому что эта сфера продемонстрировала впечатляющие показатели по итогам прошлого года, превзойдя оценки, которые были сделаны ранее. Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, отметил, что Казахстан показывает феноменальный уровень проникновения цифровых услуг. Рост безналичных платежей даже можно назвать казахстанским чудом и прорывом.

В Казахстане в 2020 году безналичные платежи выросли на 168%, это один из самых быстрых темпов роста. Например, в России эта цифра выросла где-то на 24%. Покупки онлайн в период пандемии стали очень актуальными, и мы в результате получили большое количество пользователей. Сейчас сервисами Kaspi.kz пользуются более 9,5 млн наших клиентов — это каждый второй житель Казахстана, — поделился Михаил Ломтадзе.

Говоря о цифровой трансформации важно упомянуть также о той экспертизе, которой сегодня обладают предприниматели в вопросах разработки и внедрения цифровых решений. Интересно, что еще в сентябре 2020 года количество пользователей приложения Kaspi.kz достигало 5,4 млн, то есть — почти каждый третий житель Казахстана. Очевидно, насколько компании удалось вырасти по итогам прошлого года. Здесь немаловажно вспомнить, что не только ростом числа пользователей был ознаменован 2021 год для Kaspi.kz. Компания провела размещение акций на лондонской бирже, где была оценена в 6,5 млрд долларов, став самой дорогой казахстанской публично торгуемой компанией. Также Kaspi.kz вошел в официальный список AIX и приобрел сервис по поиску и покупке авиабилетов Santufei, запустив к концу года онлайн-сервис Kaspi Travel.

Мы глубоко верим, что инновации улучшают качество жизни. Но для того, чтобы люди пользовались инновациями, они должны быть непревзойденного качества. Уникальная экосистема, которую мы развиваем в Казахстане, основана на миссии — улучшать жизнь клиентов. Все сервисы в нашей экосистеме — это 5 тыс. услуг, которые можно оплачивать без комиссии. Все строится вокруг ежедневных потребностей клиентов и домохозяйств. Крупнейший в РК интернет-магазин полностью интегрирован в нашу экосистему, и мы также сделали доставку бесплатной. А учитывая, что у нас большие возможности развивать технологии и инвестировать в них, мы даем партнерам доступ к инновациям. Сейчас 20 тыс. партнеров уже подключено к нашим платформам, большинство из них — компании МСБ. И, конечно, мы развиваем государственные онлайн-услуги, которые запускаем совместно с Министерством цифрового развития. Казахстан является одним из примеров, когда самые разнообразные онлайн сервисы собраны в одном суперприложении — платежи, финтех, электронная коммерция, госуслуги и многое другое, — рассказал Михаил Ломтадзе.

Опыт работы с микро- и малым бизнесом говорит о том, что они могут изменить ландшафт самой сферы, и приоритет необходимо уделять возможностям продаж в электронном виде. У малого и микро-бизнеса должны появиться навыки онлайн-продаж. Необходимо обеспечить создание такой среды, которая бы обеспечивала бум электронной коммерции, сделать такую инфраструктуру, которая могла бы удовлетворить потребности клиентов, — считает Сальвадор Перес‐Галиндо, вице‐президент Visa по взаимодействию с органами государственной власти в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA).

Что касается обучения и развития человеческого капитала в Казахстане, работа в этом направлении будет усилена, причем с активным участием бизнес-среды. Так, в рамках форума Международный финансовый центр "Астана" и Kaspi.kz подписали меморандум о сотрудничестве в вопросах обучения IT-специалистов. Совместная инициатива будет направлена на развитие национального и регионального рынков финансовых технологий, электронной коммерции и Интернета вещей. В рамках сотрудничества будет уделяться особое внимание обучению инженеров программного сервиса, веб-разработчиков широкого профиля, специалистов по работе с данными и архитекторов IT-экосистем.

Продолжается также вывод отечественных товаропроизводителей на международные маркетплейсы (Amazon, Яндекс, Ozon, Shopify). Как рассказала Асель Жанасова, вице-министр торговли и интеграции РК, при ежегодном финансировании Mastercard в размере 100 тыс. евро порядка 10-15 предпринимателей будут проходить обучение по переводу своего бизнеса в онлайн и масштабированию его на новые рынки.

Говоря о цифровизации в Казахстане, нельзя не обратить внимание на глобальные тенденции. Согласно данным, представленным Finaria, ожидается, что в 2021 году объем мировой индустрии цифровых платежей достигнет 6,6 трлн долларов. В исследовании Statista говорится, что в 2017 году весь сектор цифровых платежей стоил более 3 трлн долларов. К концу 2019 года эта цифра подскочила на 55%, до более чем 4,7 трлн долларов, и продолжила расти. Мировая индустрия цифровых платежей в 2020 году достигла 5,4 трлн долларов. Ожидается, что в 2021 году весь сектор продолжит свой впечатляющий рост, при этом стоимость транзакций вырастет на 22% и превысит 6,6 трлн долларов. В следующие четыре года рынок цифровых платежей должен вырасти до 10,5 трлн долларов.

А в числе ключевых трендов, которые будут определять развитие в 2021 году, Juniper Research называет "цифровую адаптацию". Причем она применима к любым сферам экономики. Именно этот принцип должен быстро развиваться, чтобы справиться с требованиями удаленной работы и переходом в цифру. Наиболее заметное развитие будет идти на тех рынках, где регуляторная поддержка цифровых методов наиболее сильна. Теперь, когда потребители привыкли к цифровым взаимодействиям, получение решений для адаптации является ключом к будущим новым бизнесам.

Представитель НПП "Атамекен" рассказал о проблемных моментах, на которые важно обратить внимание и отработать для грамотного перехода в цифровую эпоху.

Среди реестра системных проблем ИКТ-отрасли особо хотелось бы сделать акцент на трех стратегических вопросах: развитие человеческого капитала, снижение участия государства в бизнесе, развитие экспорта ИТ. Если говорить о развитии человеческого капитала, основным ограничением роста компаний являются слабые навыки по продукт-менеджменту (формирование исключительной ценности для клиента), организации продаж (B2B/B2C, сети партнеров, международные продажи) и обслуживанию и заботе о клиентах (поддержка и обучение, customer care). Важно также обратить внимание на снижение доли участия государства в бизнесе, которая очень высока. Нет практически ни одной сферы, где не был бы создан постановлением правительства или на уровне закона Оператор, который исключает возможность появления частных продуктов. Все перечисленное выше — это то, что сдерживает и ограничивает частный рынок. И появление ИТ-компаний, создающих продукты, готовые к экспорту — это, скорее, не благодаря, а вопреки. А что касается поддержки экспорта ИТ, в большей степени, опять же, не хватает навыков выхода на экспорт у софтверных компаний. А производителям оборудования мешают бюрократические препятствия, связанные с экспортом электроники, ставя в неравное положение наши компании на международном рынке, — считает Болат Башеев, председатель Комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций президиума НПП РК.

Как сказал Михаил Ломтадзе на открытии форума, роль бизнеса в вопросе предоставления государственных услуг повышается. Казахстан следует международной практике по выводу госуслуг на популярные интернет-платформы. Так, например, в октябре 2020 года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Kaspi.kz запустили новый сервис по регистрации ИП через приложение. А в конце января текущего года стала возможной перерегистрация транспортных средств — проект успешно стартовал в приложении Kaspi.kz, буквально за несколько дней значительно снизив поток очередей в спеццонах.

Приятно было видеть реакцию зарубежных коллег, которые присутствовали на выставке в рамках форума. Их очень удивили наши инновационные разработки в области медицины — предупреждение пневмонии и других заболеваний. Для многих стало приятным сюрпризом увидеть, как легко, буквально за пару минут, казахстанцы могут купить и переоформить авто через мобильное приложение. Никто не может представить, что это реально так работает. Буквально за две недели 15% людей из ЦОНов ушло в приложение Kaspi.kz. Это была моя мечта, впервые мы стали это обсуждать в августе прошлого года. Команда Михаила очень хорошо отработала, мы со своей стороны всячески помогали. В таком формате взаимодействия мы поняли, насколько важен подход, который применяет Михаил и его команда. Для них важна каждая кнопочка, каждая деталь. И если CEO компании вовлечен в эти процессы, это и есть та клиентоцентричность, которой не хватает государству. Этот пример показывает, что государство должно выступать как платформа, давать доступы к базам данных, оцифровывать бизнес-процессы внутри себя, а фронт можно передавать другим платформам для оказания сервисов, — высказался Багдат Мусин.

Чтобы таких сервисов было больше, важно пересмотреть подходы государства. В электронном правительстве Казахстана было сделано уже многое, но глава Министерства цифрового развития признает, что 500 информационных систем развивались до сей поры "лоскутно". При подобном подходе рывок совершить не удастся, нужно действовать по примеру взаимодействия с Kaspi, переходить на платформенную модель.

Мы видим, цифровая экономика неотделима от бизнеса. Но это палка о двух концах. С одной стороны — в сложный период бизнес нуждается в поддержке со стороны государства, а также в разумном регулировании, которое бы не ограничивало и не "душило", давая встать на ноги и развиваться. А с другой — государство нуждается в инициативах бизнеса, его проектах, знаниях и экспертизе. Без бизнес-сообщества цифровая трансформация может сильно забуксовать. Вот почему сегодня так необходим грамотный диалог сторон и их желание услышать оппонента.