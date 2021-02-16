Елбасы выразил соболезнования в связи со смертью Петра Нефедова

Телеграмму соболезнования направил Нурсултан Назарбаев родным и близким экс-акима Карагандинской области Петра Нефедова, передает zakon.kz.



Первый Президент Казахстана с прискорбием воспринял весть о кончине бывшего государственного деятеля Петра Петровича Нефедова, сообщается на сайте Елбасы.

Пройдя большой трудовой путь от проходчика шахты до главы крупного промышленного региона республики – Карагандинской области, он внес весомый вклад в социально-экономическое развитие страны. Его всегда отличали богатый производственный опыт и знания, высокий профессионализм и организаторские способности. Светлая память о Петре Петровиче Нефедове сохранится в наших сердцах, - говорится в телеграмме.

15 февраля стало известно о том. что на 80-м году жизни скончался государственный деятель Петр Нефедов. Он пять лет работал акимом Карагандинской области, затем - заместителем министра энергетики, индустрии и торговли, заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов РК, советником премьер-министра.