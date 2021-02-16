Аким Енбекшиказахского района Алматинской области покинул пост

16 февраля 2021, 13:45
Фото: instagram

Аким Енбекшиказахского района Алматинской области покинул пост по собственному желанию, передает zakon.kz.

Куанышбек Кашкимбаев по собственному желанию покинул должность акима Енбекшиказахского района Алматинской области, - сообщил пресс-секретарь акима.

Отмечается, что 12 февраля на совещании он сообщил своим коллегам об уходе с должности по собственному желанию, а также он поблагодарил коллег за совместную работу и пожелал всем успехов.

Куанышбек Кашкимбаев занимал пост акима Енбекшиказахского района со 2 июля 2020 года.


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