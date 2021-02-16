У самолета Qazaq Air лопнули шины: пилот рассказал подробности

13 февраля у самолета Qazaq Air лопнули шины при посадке в аэропорту Алматы. Командир воздушного судна Еркин Наурызбаев рассказал подробности инцидента, передает zakon.kz.

Мы выполняли заход на аэродром города Алматы. В городе в тот день был туман и присутствовали условия обледенения, но заход и посадка были выполнены согласно требованиям нормативно-правовых актов Казахстана и стандартов авиакомпании. Отклонений от правил безопасности полетов не было. Посадка была выполнена очень мягко. После приземления основных стоек шасси я опустил переднюю стойку и через некоторое время ощутил рывок в правую сторону. Используя органы воздушного судна, мне удалось удержать его на взлетно-посадочной полосе, не допуская выхода за ее пределы. Несмотря на то, что посадка была выполнена очень мягко поведение самолета свидетельствовало о вероятном повреждении колес шасси. Мы приняли решение остановить самолет на взлетно-посадочной полосе, - рассказал пилот.

Он отметил, что об инциденте доложили в органы воздушного движения и запросили отправить наземные службы. Кроме того, связались с бортпроводниками, которые доложили, что наблюдают повреждение колес правой стойки шасси.

Угрозы жизни пассажиров и экипажа не было ни в одной фазе выполнения полета и посадки самолета, - добавил Наурызбаев.

13 февраля у самолета авиакомпании Qazaq Air было обнаружено разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси при посадке в Алматы. Все пассажиры самолета были эвакуированы, пострадавших нет. Сообщалось, что то же самое произошло за день до этого в Шымкенте. По этим инцидентам будут проведены расследования.