Японский банк SMBC стал гарантом по льготному кредиту Фонда "Даму"

ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" (Тойота Финанс) начала осваивать третий транш в размере 1,5 млрд тенге льготного кредита, полученного от АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", дочерней организации АО "Национальный управляющий холдинг "Байтрек", по программе "Даму-Микро" в размере 5 млрд тенге.

Для соглашения об увеличении лимита привлекаемых Тойота Финанс заемных средств от Фонда "Даму" в качестве обеспечения брюссельским офисом одного из крупнейших японских банков "Sumitomo Mitsui Banking Corporation" была выпущена гарантия от имени Тойота Финанс. Гарантия была авизована АО "Народный банк Казахстан".

Мы практикуем международные сделки для устойчивого развития нашей компании и предоставления широких услуг для наших клиентов. И обращение к японскому банку "Sumitomo Mitsui Banking Corporation Brussel Branch" как раз иллюстрирует наше желание максимально удешевить наши продукты и сделать их наиболее доступными для казахстанского микробизнеса, – отметил Президент Тойота Финанс Женисбек Досымханов.

В 2020 году Toyota Финанс освоила 2 млрд тенге, а уже по данным на 1 февраля 2021 года микрофинансовой организацией профинансировано 247 субъектов микро и малого частного предпринимательства на общую сумму 3,1 млрд тенге.

Мы стремимся активно работать с микрофинансовыми организациями, для нас важна их устойчивость – собственное обеспечение, и развитие для поддержки микро-, малого бизнеса. Мы поддерживаем их желание максимально облегчить и удешевить доступ к деньгам для казахстанского микробизнеса, - сказала Председатель Правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева.

Для справки:

"Sumitomo Mitsui Banking Corporation" - рейтинги: Moody's "A1", по S&P "А" и Fitch "А", SMBC был основан в 2001 году в результате слияния банков Sumitomo и Mitsui, история которых насчитывает более четырех веков.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) является основным членом Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), банковской холдинговой компании со штаб-квартирой в Токио, которая входит в число 25 крупнейших банков мира по размеру активов (2,13 трлн долларов) под управлением.

SMBC Group имеет офисы в 20 городах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), включая региональную штаб-квартиру в Лондоне. В данной казахстанской сделке участвовало Брюссельский филиал.

ТОО МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" (Тойота Финанс) финансовая дочерняя компания мирового автопроизводителя Toyota Motor Corporation.

Программа "Даму-Микро" - это финансовый продукт АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (дочерняя компания АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"), в рамках которого проводится обусловленное размещение средств в микрофинансовые организации для последующего финансирования субъектов микро и малого частного предпринимательства, а также физических лиц, осуществляющих/планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность.