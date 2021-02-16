Потребителям Шымкента вернут 3,34 млн тенге за тепло

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Шымкент подвел итоги проверки поставщика тепла по жалобам жителей города на высокие цены за отопление и некачественное теплоснабжение, передает zakon.kz.

Проверке подвергли ГКП "Қуатжылуорталық-3"

Выявлено необоснованное начисление за услуги теплоснабжения, а именно ГКП "Қуатжылуорталық-3" в нарушение пункта 38 Правил пользования тепловой энергии, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211, без составления соответствующего акта и подписи потребителей производил дополнительное начисление объема тепловой энергии в сторону увеличения. В результате, за октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года было необоснованно начислено потребителям города Шымкент 1100 Гкал тепловой энергии или на общую сумму 3 336 458,33 тенге, - сообщили в Департаменте.

За допущенные нарушения, в отношении ГКП "Қуатжылуорталық-3" возбуждено административное производство по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", а также вынесено предписание об устранении нарушений законодательства путем возврата потребителям города Шымкент необоснованно полученного дохода за услуги теплоснабжения на общую сумму 3 336 458,33 тенге.