Младенец умер, отравившись молоком пьяной матери

Следственным отделом по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России по Республике Алтай в отношении 32-летней жительницы республиканской столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), передает zakon.kz.

По версии следствия, 11 января в республиканской столице 32-летняя местная жительница, отметив свой день рождения и употребив спиртные напитки, находясь у себя по месту проживания в квартире одного из многоквартирных домов, легла спать рядом со своим малолетним сыном (27.08.2020 года рождения).

Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца, в ночь с 11 на 12 января путем грудного вскармливания дважды накормила четырехмесячного ребенка молоком, что привело к смертельному отравлению младенца. пресс-служба СУСК по Республике Алтай

Фото: СУСК по Республике Алтай

Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания малолетних детей в указанной семье, а также обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.