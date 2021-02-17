Страшная авария произошла в Таразе

В Таразе дворника убило машиной, которую отбросило на обочину при ДТП, передает zakon.kz.

Как сообщает КТК, на оживленном перекрестке столкнулись две машины. От удара одну из них отбросило на обочину, а там в тот момент как раз наводила порядок работница коммунальной службы. Женщина погибла на месте.

BMW и Passat столкнулись в районе 11:00. Один заканчивал маневр, когда второй в него врезался.

По словам очевидцев, машина отлетела в сторону и задела 52-летнюю женщину, которая убирала мусор на обочине. Пострадавшая скончалась, не приходя в сознание. Помощь врачей понадобилась двум пассажирам Passat. Полиции теперь предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Работница городской организации "Жасыл Ел-Тараз" осуществляла уборку территории на данном перекрестке. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 Уголовного кодекса РК. руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова