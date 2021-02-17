Русский язык хотят сделать официальным в Нагорном Карабахе

Русский язык собираются признать одним из официальных языков в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Соответствующая информация указана в законопроекте о внесении изменений в закон "О языке", размещенном на сайте Национального собрания Карабаха.

В соответствии с ним, официальными языками непризнанного государства должны стать литературный армянский и русский. Законопроект о признании русского языка официальным в Нагорном Карабахе внесен в парламент. В ближайшее время соответствующий проект закона будет рассмотрен.

В последующее время в Нагорном Карабахе будут поощрять публикацию изданий на двух языках, включая учебники, пособия, справочники и научную литературу. Также принимается во внимание тот факт, что русский используется многими местными жителями как язык общения.

Более того, повышение статуса русского языка на карабахской территории отмечается важным для "углубления сотрудничества во всех сферах" с РФ. Такая переоценка, в частности, была сделана в контексте длительного присутствия в Карабахе российских миротворцев.