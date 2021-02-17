"Астанаэнергосбыт" оштрафован на 4,6 млн тенге

ТОО "Астанаэнергосбыт" привлечено к административной ответственности, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Комитет по регулированию естественных монополий Миннацэкономики, на основании обращений жителей и субъектов предпринимательства столицы проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства Казахстана в сфере естественных монополий.

В ходе проверки установлено, что ТОО "Астанаэнергосбыт" не принимает объемы тепловой энергии по вновь вводимым жилым домам по категории "физические лица", тем самым отказывается открывать лицевые счета на теплоснабжение физическим лицам при сдаче объектов застройщиком. В случае смены собственника объекта, при расторжении застройщиком договора энергоснабжения с ТОО "Астанаэнергосбыт", и без открытия лицевых счетов новым собственникам, данный объект переходит в разряд бездоговорных, - говорится в сообщении.

Установлено, что во многих домах - в общем количестве по 1191 квартирам ТОО "Астанаэнергосбыт" не приняты объемы тепловой энергии в объеме 3027,72 Гкал и отказано в заключении договора.

Таким образом, ТОО "Астанаэнергосбыт" создает неравные условия доступа для потребителей к услуге теплоснабжения.

По итогам внеплановой проверки ТОО "Астанаэнергосбыт" привлечено к административной ответственности и на них наложен штраф в размере 4 667 200 тенге. Компанию обязали заключить договора с физическими лицами в течение десяти календарных дней, - добавили в ведомстве.