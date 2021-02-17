Алматинец привез коронавирус с Мальдив

О прилетевших из-за границы казахстанцах рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передает zakon.kz.

16 февраля в Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальты, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 1 972 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 759 человек, без справок прибыли 213 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 622 пассажира, со справками - 1 413, без справок - 209;

в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 350 пассажиров, со справками - 346, без справок - 4.

Прибывшие без справок граждане Казахстана прошли тестирование на COVID-19 и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

В ведомстве также сообщили, что 15 февраля были протестированы 383 казахстанца, прилетевшие без ПЦР-справок. У одного пассажира, прибывшего рейсом Мале – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.