Сагинтаев высказался об уплотняющей застройке в Алматы

В ходе отчетной встречи акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с населением был затронут вопрос уплотняющейся застройки, передает zakon.kz.

Глава мегаполиса признался, что не строить жилье в Алматы невозможно, потому что город растет и потребность очень большая.

У нас почти 30 тысяч людей стоят в очереди, ждут жилье, часть - по госпрограммам. Другой вопрос, каким образом они строятся или строились. Комплекс строится, а там не предусматривается ни садика, ни школы, ни амбулатории. То есть бизнес был больше ориентирован с каждого квадратного метра побольше заработать. Исходя из этого, как вы и сказали, школ не хватает, детских садов не хватает, - заявил Сагинтаев.

В то же время, акимат, по словам Бакытжана Абдировича, старается сохранить свободные земли в мегаполисе.

Все силы брошены на то, чтобы в городе было больше мест для общественных пространств. Это приоритет. – там начинает строиться, увидят участок земли и "хочу построить". Дано поручение акимам районов - если такие участки есть, лучше сажайте деревья, скамейки поставьте, чтобы не подходили. 1 или 2 сотки, не страшно, зато зеленая зона появится. - считает Бакытжан Сагинтаев.

Альберт Ахметов