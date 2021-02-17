В Алматинской области снизилось количество преступлений

В Алматинской области количество преступлений уменьшилось на 36,3%, сообщает zakon.kz.

В области за прошедшие пять лет было построено 178 участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем.

Со строительством еще 43-х таких пунктов их всего будет 221, тем самым полностью будет решена проблема обеспечения жильем и создания условий труда для участковых инспекторов, - сообщил аким области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи с населением региона.

Как стало известно, в целях укрепления материально-технической базы органов полиции в 2020 году закуплено 79 автомашин, заменено оборудование системы фото-, видеофиксации на автодорогах области.

Всего установлено 1268 камер видеонаблюдения, из них в Талдыкоргане – 871. В текущем году планируется установка еще 500 камер на 1,4 млрд тенге.