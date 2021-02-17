О вопиющих фактах недофинансирования детсадов в двух областях рассказала депутат

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК с депутатским запросом на имя премьер-министра страны обратилась Ирина Смирнова, которая подняла проблемы с финансированием детских садов в Алматинской и Туркестанской областях. По ее словам, дошкольные учреждения недополучают средств на свое существование, передает корреспондент zakon.kz.

Ранее депутаты уже обращались с запросами на имя премьер–министра о недофинансировании детских садов по программе подушевого финансирования в ряде регионов. В частности, Алматинской и Туркестанской областей.

Так, в Алматинской области не финансируются детские сады, открытые с 2018 года. Если же средства выделены некоторым из них, то принцип отбора не известен, что говорит о субъективности процесса, а не интересах и правах детей. Остро стоит вопрос наличия и финансирования инклюзивных групп. В то же время министерство образования и науки сообщает, что обязательства по бюджету выполняются в полном объеме с учетом каждого ребенка региона. Тогда возникает вопрос об эффективности использования средств областью, а также предположение, что детство финансируется по остаточному принципу, - сказала Смирнова.

Она добавила, что еще более критичная ситуация сложилась в Туркестанской области, где на 1 февраля 2021 года проживает 155 тысяч детишек- дошкольников или почти 20% от всех детей страны этого возраста.

При разделе ЮКО на 2 региона не было учтено, что в Туркестанской области больше детей, чем в Шымкенте. Средства на данную сферу были определены практически поровну. Сложившийся дефицит к сегодняшнему дню вырос до суммы более 23 млрд тенге. И это, несмотря на то, что финансовая поддержка одного ребенка в этом регионе самая низкая по стране - 16 -19000 тенге в месяц, хотя по методике подушевого финансирования должна быть от 25 до 31тысяч тенге, в зависимости от района области. Причем были годы, когда не оплачивались еще и летние месяцы. Надо отметить, что в Туркестанской области многие семьи - многодетные. Поэтому выплаты на питание родителями не превышают 8000 тенге, - констатировала парламентарий.

На ее взгляд, создать благоприятные условия и качественное и здоровое питание при таком финансировании просто невозможно.

О создавшейся ситуации акимат, руководитель управления образования Туркестанской области, неправительственные организации неоднократно сообщали на самых разных уровнях. Нами, депутатами, также несколько раз поднимался данный вопрос. Однако ничего не изменилось до сих пор! Депутатская фракция Народной партии требует у правительства безотлагательно решить вопрос о достаточном финансировании дошкольного детства в соответствии с методикой подушевого финансирования, начиная с Туркестанской области! Там этого ждут малыши! – потребовала депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан