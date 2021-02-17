Я не могу твердо сказать, что там 5000 - аким о вырубке деревьев в ущелье Аюсай

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал информацию о вырубке 5 тыс. деревьев в ущелье Аюсай, передает zakon.kz.

На отчетной встрече с населением акима спросили про вырубку деревьев в ущелье Аюсай.

На границе Бостандыкского района и Иле-Алатауского нацпарка вырубили порядка 5 тыс. деревьев. Выдавал ли акимат разрешение на снос зеленых насаждений, что произошло и кто восстановит срубленные деревья? - зачитали вопрос акиму.

Сагинтаев ответил, что в ущелье надо строить плотину для того, чтобы защитить город от селей. В этом году акимат выбил на это финансирование.

Раньше этот участок находился в Иле-Алатауском национальном парке. У них были свои взаимоотношения, свои разрешения. Но так как мы получили добро на финансирование этого проекта, участок перешел нам. И тем самым мы должны были давать разрешение. Подрядчики подумали, что у них есть разрешение и начали работу без согласования с нами. Я не могу твердо сказать, что там 5000 деревьев, они на глаз определили... Соответствующие службы, специалисты над этим работают, но однозначно для того, чтобы построить плотину очистки должны произойти. Но мы сами заинтересованы в том, чтобы те зеленые насаждения. которые были оттуда очищены, должны восстанавливаться, - сказал аким.

Ранее экоактивист Тимур Елеусизов сообщил, что около 5 тыс. деревьев вырубили в горах Алматы. В Управлении зеленой экономики тогда сообщали, что разрешения на вырубку не давали. Но в МЧС говорили, что Управление зеленой экономики выдало такое разрешение 4 февраля. Отмечалось, что субподрядчик ТОО "Курылыс-2" срубил ориентировочно 15 деревьев и расчистил дикорастущие кустарники на площади 0,2 га. Ответственность за незаконную вырубку лежит на подрядчике, добавляли в МЧС.