В Кызылординской области вокруг крупных заводов откроются новые производства

В Кызылординской области вокруг крупных индустриальных предприятий будут создаваться сопутствующие производства, сообщает zakon.kz.

В этом году в области будет реализовано 4 индустриальных проекта, которые позволят трудоустроить более 500 человек. Это проекты по строительству птицефабрики, производства сухого порошка из верблюжьего молока, третьего цеха по производству соли по испанской технологии и строительству стекольного завода.

Аким области Гульшара Абдыкаликова отметила, что с созданием новых производств можно увеличить объемы производства.

Вокруг завода по производству кальцинированной соды планируем создание производств по выпуску пищевой соды, моющих средств, растворителей и другой продукции. В этом году мы продолжим строительство горно-обогатительного комбината на месторождении "Шалкия" и завода по производству кальцинированной соды в Аральском районе. А вокруг стекольного завода планируем создать 8 сопутствующих производств. Из них на сегодня завершается разработка 3 проектов: по производству стекловолокна, зеркал, стеклянной посуды, - сказала Гульшара Абдыкаликова.

В прошлом году в рамках программы индустриализации в области реализовано 3 проекта на сумму 1,5 млрд тенге.