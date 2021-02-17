Макпал Исабекова рассказала о своем женихе

Недавно казахстанская певица Макпал Исабекова обрела статус невесты. Ее поклонники, естественно, желают узнать имя счастливчика. Однако звезда казахстанской эстрады не спешит раскрывать его личность. И она объяснила, почему, передает zakon.kz.

В своем сториз в Instagram Макпал Исабекова выложила видео, в котором поблагодарила всех за поздравления и рассказала, почему не афиширует личность будущего мужа.

Спасибо всем большое за ваши поздравления. Это был такой день, как будто мой день рождения, хотя день рождения у меня в это воскресенье. Но я получила столько поздравлений, столько теплых слов, столько пожеланий. Это так мило, так трогательно... ...Многие задают вопросы по поводу его личности, по поводу того, что я скрываю, кто он. Я очень надеюсь на ваше понимание, на ваше лояльное отношение. Потому что жених мой - человек абсолютно не публичный. Он хотел бы остаться вне моего Instagram, насколько это возможно. Я уважаю его мнение и его желание, и не имею никакого права заставлять человека делать что-то против его воли, - рассказала певица.

15 февраля певица сообщила, что ей сделали предложение. Эта новость имела широкий положительный отклик от ее поклонников.