Девять молочно-товарных ферм построят в Костанайской области

Девять молочно-товарных ферм и завод по производству детского питания создадут в Костанайской области.

Об этом сообщил глава региона Архимед Мухамбетов в ходе отчетной встречи с населением. По его словам, производство молока по итогам прошлого года составило 427 тыс. тонн.

За 2020 год Костанайской областью экспортировано около 8 тыс. тонн молочной продукции в Россию, Кыргызстан, Таджикистан.

Ведется работа по дальнейшему увеличению объемов его производства, в прошлом году созданы две молочно-товарные фермы в Федоровском и Житикаринском районах на 180 голов, до 740 голов расширена действующая МТФ в Костанайском районе.

Разработаны и планируется реализация 9 проектов по созданию молочно-товарных ферм, общий объем инвестиций составит 45 млрд тенге. Строительство 4 из них начинается в текущем году.

В целях увеличения объемов переработки продукции планируется строительство завода по производству детского питания, с переработкой до 240 тонн молока в сутки. Стоимость проекта составляет 10 млрд тенге.

В ходе реализации указанных инвестиционных проектов, всего будет создано порядка 700 новых рабочих мест. Производство молока увеличится до 25%, будет обеспечено собственное производство детского питания, снижены объемы импорта.