Беглец из СИЗО Алматы ранее сбегал из другого следственного изолятора  

15 февраля из следственного изолятора в Алматы сбежал осужденный Дамир Давутов. Оказалось, что беглец то же самое проделывал в 2010 году в Актюбинской области, передает zakon.kz.

Портал "Диапазон" сообщает, что в 2010 году осужденному Дамиру Давутову было 23 года. На тот момент он уже был трижды судим. В СИЗО Актюбинской области оказался по обвинению в краже, мошенничестве и угоне.

Побег был совершен между 15 и 16 часами. Руковод­ство следственного изолятора решило благоустроить территорию хоздвора руками арестантов, что категорически запрещено, этим и воспользовался сбежавший.

Полиция сразу же приступила к поискам и задержала его на следующий день во дворе одного из домов.

Хозяин дома Ерболат Кенжегалиев в это время выкапывал со своим другом рассаду цветов.

Это было около 11 часов. Во двор забежал парень. Я говорю: "Ты куда?". Он отвечает: "Ага, извини". И побежал дальше, перепрыгнув через забор. На вид солидный. Я решил, что это пассажир, который убегает от таксиста. Такие случаи уже были. Молодые ребята не рассчитываются и убегают через наши дворы. Мы с Алтынбеком – он тоже учитель, со мной пришел за рассадой – вышли на улицу. Хотели сказать таксисту, что парень убежал, мы его не знаем, но машин на улице не было, только стояли двое в штатском. Один из них протянул нам фото и сказал, что парень совершил побег из СИЗО. Мы его опознали, показали, куда он побежал. Нас предупредили, что это опасный преступник, в руках у него нож и нам следует тоже вооружиться. Мы взяли в руки лом и лопату. Тут дворов много. Парень мог их обежать и снова вернуться. Так и вышло. Те, кто был в гражданском, тоже взяли лопаты, палки, вызвали полицию. Соседи уже все знали, что рядом прячется преступник. Вскоре приехали полицейские. Я попросил их зайти в дом, проверить чердак. Парень мог там спрятаться, пока мы выходили из двора. Но в доме и на чердаке никого не было. Мы предложили проверить двухэтажку, что рядом. Там макаронный цех, с крыши все видно. Не успели полицейские подняться, парень снова забежал к нам во двор, тут-то его и задержали. В руках у него был большой нож, - рассказал Кенжегалиев.

Ранее сообщалось, что Давутов сбежал из СИЗО Алматы 15 февраля. Его ищет полиция. Начато расследование по статье "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".