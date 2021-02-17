Работников АО "Аралтуз" ожидает повышение зарплаты

С 1 января 2021 года руководством компании АО "Аралтуз" было принято решение о возмещении дополнительного увеличения взносов обязательного социального медицинского страхования (ВОСМС), взимаемого с дохода работника, в размере 1%, что позволит сохранить заработную плату работникам завода, получаемую "на руки".

Также, компания готова полностью компенсировать обязательные пенсионные выплаты (ОПВ) с экологических выплат работникам, проживающим на территории экологического бедствия в Приаралье, в случае если это решение будет принято.

Кроме того, следуя своей долгосрочной стратегии устойчивого роста и социальной поддержки, с 1 марта 2021 года производственному персоналу завода АО "Аралтуз" будет произведено повышение зарплаты в среднем на 10%. В итоге фонд оплаты труда компании, включая налоги и отчисления увеличится на 15,8%.

2020 год был крайне сложным для всей страны, не исключая и нашу компанию, но, несмотря на все тяготы, мы всегда стараемся оказать максимальную помощь и поддержку жителям Аральского района. Для компании главная ценность — это ее работники, - отмечает вице-президент по производству и техническому развитию Сержанов Галымжан.

Важно отметить, что компания Аралтуз является градообразующим предприятием Аральского региона, обеспечивающим рабочими местами свыше 1200 человек местного населения.

АО "Аралтуз" является крупнейшим предприятием по добыче и переработке соли в Казахстане, основанным в 1925 году. Продукция АО "Аралтуз" – пищевая и техническая соль – это отечественный бренд с высоким уровнем узнаваемости не только на территории Казахстана, но и в других странах СНГ.

Надежно закрепив за собой лидирующие позиции на казахстанском рынке, компания "Аралтуз" в настоящее время экспортирует 76% производимой продукции практически во все федеральные округи Российской Федерации, Кыргызстана, Украину и Узбекистан.

В ближайшем будущем компания планирует расширить территорию своих поставок, так целью для себя отмечают выход на рынки Юго-Восточной Азии: Китай, Тайвань, а также Ближнего Востока: ОАЭ, Катар, Аман и другие.