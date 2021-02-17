Навальный сравнил заключение с полетом в космос

Алексей Навальный написал новый пост в Instagram, сообщает zakon.kz.

В публикации оппозиционер отметил, что у него все хорошо.

Привет, это Навальный. Хочу сказать, что у меня все хорошо, ведь у меня есть самое важное, в чем нуждается человек в моей ситуации, - ваша поддержка. Поверьте, я ее чувствую. К сожалению, я не могу комментировать новости и события - я их просто не знаю, поэтому решил, что буду писать сюда какие-то факты о своей жизни. Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне - это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии, - пишет он.

Навальный описал свою "каюту".

У меня простая, спартанского вида каюта - железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры - это андроиды. Я не готовлю еду - мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка. Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла.Совершенно как в кино о космосе, со мной общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стену через интерком говорит: три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке. А я отвечаю: ага, окей, через 10 минут. Чай только допью, - добавил Алексей.

Кроме того, он пошутил о ксеноморфах.

Поэтому, конечно, в этот момент я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру. Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет. Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь. Но ведь часто приходит и помощь. Дружественный сигнал. Гиперпространственный тоннель хоп - и ты уже на месте. Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире. Одно только есть большое различие с фильмами о космосе. У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену, - заключил он.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Теперь отбывать его он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.