Призер Олимпиады продавал наркотики в свечах

Австралийский пловец Скотт Миллер арестован. Его подозревают в распространении наркотиков, передает zakon.kz.

По мнению полиции, Миллер продал вещество метиламфетамин на сумму более 1,5 млн долларов в регионах Нового Южного Уэльса. Перевозил наркотики экс-спортсмен в свечах. Полицейские уточнили, что это обычные свечи без запаха, и с собой пловец вез 1 кг героина стоимостью 250 тысяч долларов, а также более 75 тысяч долларов наличными, мобильные телефоны.

Это не первые проблемы Миллера с наркотиками, в 1997-м его отстраняли на 2 месяца за употребление марихуаны. Скотт Миллер – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, медали он завоевал в Атланте в 1996-м.